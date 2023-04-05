Военное обозрение
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После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы

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После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы

После почти полного прекращения закупок российских газа и нефти, введения санкций против РФ, многие предприятии реального сектора экономики Европы столкнулись с серьезными проблемами из-за роста цен на энергоносители. Единственной отраслью, которая получила выгоду от начавшегося на Украине военного конфликта, стала оборонка. Причем, не только американская.


Агентство Bloomberg сообщает о рекордном росте объемов производства в компаниях ВПК Германии после начала спецоперации. В результате по итогам прошлого года военно-промышленный сектор ФРГ значительно нарастил доходы, в основном за счет экспорта своей продукции. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, зарубежные продажи вооружения из Германии составили 4,7 процента от всего мирового экспорта. Теперь в поставках продукции военного назначения в другие страны ФРГ занимает по объемам шестую строчку — после США, Франции, России, Китая и Италии.

Ранее в немецком обществе и руководстве страны, после поражения во Второй мировой войне, преобладали пацифистские настроения. Это мешало наращивать объемы выпуска военной продукции, особенно для армий других стран. После начала украинского конфликта правительства многих западных стран, особенно в Европе, резко нарастили закупки вооружений, руководствуясь соображениями укрепления национальной безопасности. Да и поставки Киеву оружия из стран НАТО потребовали восполнения изрядно опустевших арсеналов.

Многие теперь понимают, что безопасность не является данностью — за нее надо бороться

— объяснил глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Акции данного предприятия немецкого военно-промышленного комплекса на фоне роста производства и увеличения экспорта продукции выросли почти втрое с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, достигнув рекордных значений. Сейчас рыночная капитализация концерна оценивается в десять миллиардов евро. В середине марта руководство компании отчиталось и о рекордной прибыли. Более того, стоимость пока незавершенных контрактов Rheinmetall уже достигла 26,6 миллиарда евро.

Еще одним фактором роста объемов военного производства стала отмена руководством ФРГ запрета на отправку оружия странам, участвующим в военных конфликтах и не входящим в блок НАТО, с целью оказания помощи Киеву. Существенно помог немецкому ВПК и специальный фонд в размере 100 млрд евро, созданный по инициативе правительства Шольца и предназначенный для модернизации и довооружения бундесвера.

Правда, ранее комиссар по делам вооруженных сил Германии Ева Хегль подсчитала, что при нынешних темпах производства и закупок для реализации планов по перевооружению бундесвера потребуется примерно 50 лет. С другой стороны, как минимум на полвека Rheinmetall и аналогичные оборонные предприятия ФРГ без работы не останутся. Если, конечно, сумеют выдержать конкуренцию с американскими концернами.
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Использованы фотографии:
Сайт Rheinmetall
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    +5
    После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы
    . Так это и так понятно, что одна из главных целей данной замуты это срубить бабла на производстве и продажи вооружений.
    Всё как всегда.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:41
      0
      После начала украинского конфликта предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы
      ой...да все на войне наживаются...тоже мне,"секрет полишинеля".
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:52
    +3
    Да, разбудили зверя, который 77 лет проспал. Немцы умеют делать оружие. И промышленность развитая, несмотря на две проигранные мировые войны, раздел страны и многолетнюю оккупацию .
    1. aars
      aars Сегодня, 16:11
      +2
      Сейчас у них не особо хорошо с промышленностью
      Польша хотела "леопарды", но пришлось купить южнокорейские K2 - с ними никаких проблем, заплатили - получите
  3. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:55
    +1
    Это не надолго, покупать должны только у американского ВПК
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:58
    +5
    А какие доходы получит ВПК США? предприятиям ВПК Германии такие и не снились..
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:11
    +2
    Многие теперь понимают, что безопасность не является данностью — за нее надо бороться

    — объяснил глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    И эту борьбу выиграл в Европе Rheinmetall, да и Армин Паппергер хорошо полакомился. "Война войной, а прибыль в первую очередь - это святое".
  6. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:20
    0
    Где ВПК ФРГ берет газ для производства?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: Флибустьер
      Где ВПК ФРГ берет газ для производства?

      там же где украинцы берут топливо для танков.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:57
    +2
    Цитата: rocket757
    предприятия ВПК Германии получают рекордные доходы

    Деньги, даже в Германии, с неба не падают. И Украина пока ещё ничего не оплатила из своего кармана.
    Так что, если ВПК Германии и заработали какую-то сумму, то, значит, эта сумма не дошла до каких-то других нужд.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:02
    +1
    Цитата: Флибустьер
    Где ВПК ФРГ берет газ для производства?

    Опять старые песни о главном? Россия перекрыла газ, экономика Европы рухнула?
    Видимо, не всё так, как пишут в газетах...