Президент РФ: Россия – один из центров мировой политики, она открыта к диалогу с другими странами

Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было

Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося

В настоящее время и в будущем Российская Федерация останется одним из центров мировой политики, поддерживающим мировой баланс. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с послами иностранных государств.Как отметил российский лидер, Россия предлагает конструктивную повестку и открыта к диалогу со всеми странами мира для партнерских отношений. У Москвы нет и не было негативного отношения к каким-либо странам, заявил глава российского государства.- подчеркнул Владимир Путин.Также президент России выразил надежду на создание глобальной комиссии для расследования всех обстоятельств инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».- обратился Путин к датскому послу.У Путина нашлись реплики для каждой страны, посол которой присутствовал на встрече. Так, он отметил, что сведение к минимуму отношений с Норвегией не отвечает интересам ни Москвы, ни Осло, отметил наличие общего у России и Дании, назвал Гондурас стратегическим партнером нашей страны и оценил взвешенность внешнеполитического курса Мексики. Отдельное внимание Путин уделил Сирии, пообещав сохранять российскую поддержку Дамаска в сложной политической ситуации.Что касается отношений США и России, на которых также подробно остановился российский президент, то, по его мнению, они переживают глубокий кризис. Но Москва, отметил Путин, всегда стремилась создавать отношения с Вашингтоном, основываясь на принципах равенства и соблюдения интересов сторон.