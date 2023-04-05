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Президент РФ: Россия – один из центров мировой политики, она открыта к диалогу с другими странами

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Президент РФ: Россия – один из центров мировой политики, она открыта к диалогу с другими странами

В настоящее время и в будущем Российская Федерация останется одним из центров мировой политики, поддерживающим мировой баланс. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с послами иностранных государств.


Как отметил российский лидер, Россия предлагает конструктивную повестку и открыта к диалогу со всеми странами мира для партнерских отношений. У Москвы нет и не было негативного отношения к каким-либо странам, заявил глава российского государства.

Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было

- подчеркнул Владимир Путин.

Также президент России выразил надежду на создание глобальной комиссии для расследования всех обстоятельств инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося

- обратился Путин к датскому послу.

У Путина нашлись реплики для каждой страны, посол которой присутствовал на встрече. Так, он отметил, что сведение к минимуму отношений с Норвегией не отвечает интересам ни Москвы, ни Осло, отметил наличие общего у России и Дании, назвал Гондурас стратегическим партнером нашей страны и оценил взвешенность внешнеполитического курса Мексики. Отдельное внимание Путин уделил Сирии, пообещав сохранять российскую поддержку Дамаска в сложной политической ситуации.

Что касается отношений США и России, на которых также подробно остановился российский президент, то, по его мнению, они переживают глубокий кризис. Но Москва, отметил Путин, всегда стремилась создавать отношения с Вашингтоном, основываясь на принципах равенства и соблюдения интересов сторон.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. Паллада
    Паллада Сегодня, 16:00
    +8
    Гондурас стратегический партнер это круто !. Наверное занимает стратегическое положение, не иначе.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 16:06
      +3
      Конечно стратегическое, как и Мексика, в подбрюшье Матрасии.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:08
      -2
      Предлагаете это чтобы Путин сказал это США ?Ге язвите ,специалист по международных отношений.
    3. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 16:48
      +1
      А что делать, приходится "гондурасить с Гондурасом"...
      request
      Китай, оказывается, нам "риторическими приемами" стратегический партнер: "Заявление о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Об этом заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает The New York Times.
      По словам китайского диппредставителя, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве. «[Дружба] без ограничений» — это не что иное, как риторика», — сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
      Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.      "
      https://www.rbc.ru/politics/05/04/2023/642d06779a7947a23e85e9db
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:17
    +1
    Отличная шутка ВВП про "центр мировой политики".

    Какой может быть "центр мировой политики" с экономикой по объёму ВВП в 15 раз меньше, чем у США и КНР?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:28
      0
      Угу, раньше тоже говорили про "3% мировой экономики" и тп, а потом бац Путин в США цены подымает.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:00
        -1
        Владимир Владимирович каждому послу по заслугам его страны ,сказал тёплые слова.Некоторые от его теплоты ,скрипели зубами.Для особо одарённых в дипломатии ,отношения с США ниже плинтуса ,поэтому у нас теперь стратегический партнёр в Америке Гондурас.США ниже плинтуса и ниже Гондураса.И очень хорошо в одном ряду смотрелись послы Абхазии и США.Это стало возможным только в России.
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 16:19
    0
    Президент РФ: Россия – один из центров мировой политики...
    У этого человека похоже действительно есть розовый пони в Завидово, или там , где находятся лошади ПП ФСО РФ
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:20
    0
    Если ВВП сказал «Гондурас» значит, что то уже замыслил. Политики такого уровня, зря ничего не говорят.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:32
      0
      Вы ещё статью про "25 млн высокотехнологичных рабочих мест" почитайте и "майские указы"!
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:24
    0
    Цитата: Андрей Николаевич
    Если ВВП сказал «Гондурас» значит, что то уже замыслил. Политики такого уровня, зря ничего не говорят.

    Конечно! А кто не понимает вежливо - тех будем гондурасить, чтобы дошло...
    1. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 17:00
      -1
      А я думал мы со времён ультиматума 21года уже всех отгондурасили
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:29
    +1
    Для того, чтобы не просто "стремиться", а выстраивать отношения с США на "принципах равенства", надо для начала подвинуть их с Украины, а затем и Европы. Иначе , эти стремления так и останутся односторонними.
  7. Million
    Million Сегодня, 16:39
    0
    Как то унизительно для великой державы звучит эта фраза.
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:40
    +1
    Господин Черчилль со своими американскими дружками не поскупился на отчаянную меру, мол, признаете английский язык и Великобританию с США доминирующими – всё будет тихо и мирно, а если нет – готовьтесь к войне. Но я твёрдо уверен, что каких бы только изощрённых методов ведения войны против СССР там не разработали, результат будет один: они уйдут униженными и опечаленными, как и 26 лет тому назад»..Понятно,что это сказал не Путин.Вот как надо разговаривать с Западом.
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 16:56
    0
    не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было


    А за смерти наших солдат от поставленного оружия, боеприпасов и разведданных никто не должен ответить?
  10. igorra
    igorra Сегодня, 17:08
    0
    Да чтож он всегда пытается угодить и нашим и вашим. Высокая политика умерла. Пора называть вещи своими именами. Мировые элиты деградировали и не успевают за всё ускоряющимися событиями. Западные же на всё начхали и гнут свою линию. А тут выходят наши и на языке высокой политики пытаются разговаривать с гопниками. Представили разговор интеллигента и гопника, на какой минуте интеллигент получит в дыню? Так и наш гарант пытается донести высоким штилем свои претензии бандитам. Никак понять не может, что разницы между чеченскими боевиками - террористами 20тилетней давности и современной западной элитой нет. Разница в одном, те ходили в камуфляже, а эти в костюмах. И метод укрощения один - мочить... И почему то лично мне тот Путин, который 20 лет назад, больше нравится.
    П.С. Может надо вовремя уходить?
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:17
    0
    назвал Гондурас стратегическим партнером нашей страны

    Как сказал однажды Фоменко : "Не ту страну назвали Гондурасом!"