Поступило опровержение по поводу неопознанного летающего объекта в Ленинградской области

В небе в районе населенного пункта Сосновый Бор на Северо-Западе России появился неизвестный объект, из-за чего был якобы объявлен сигнал «Режим». Но вскоре от военных поступило опровержение по поводу этого неопознанного летающего объекта в Ленинградской области.
Об этом ряду российских СМИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного военного округа.
Мы не вводили сигнал «Режим» и не знаем, откуда Baza взяла эту информацию
- заявили военные журналистам газеты «Коммерсантъ».
Как пояснили агентству ТАСС в силовых структурах, в воздушном пространстве действительно был замечен объект, но его появление не является поводом для введения сигнала «Режим». Он находится под наблюдением, и этого достаточно.
Неизвестный объект движется со скоростью ветра - это означает, что он не имеет двигателей, то есть, это не дрон, не самолет
- говорится в сообщении.
За объектом, который, судя по всему, представляет из себя воздушный шар, внимательно наблюдают. При необходимости для его ликвидации могут быть задействованы системы ПВО, но пока что в этом нет надобности.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов объявили о введении военными сигнала «Режим» в Ленинградской области. Обычно он предполагает предупреждение летательному аппарату о неправомерном использовании воздушного пространства России. В данном случае на объект обратили особое внимание из-за того, что он находился в воздухе недалеко от атомной электростанции.