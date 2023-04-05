Военное обозрение
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Поступило опровержение по поводу неопознанного летающего объекта в Ленинградской области

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Поступило опровержение по поводу неопознанного летающего объекта в Ленинградской области

В небе в районе населенного пункта Сосновый Бор на Северо-Западе России появился неизвестный объект, из-за чего был якобы объявлен сигнал «Режим». Но вскоре от военных поступило опровержение по поводу этого неопознанного летающего объекта в Ленинградской области.

Об этом ряду российских СМИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного военного округа.

Мы не вводили сигнал «Режим» и не знаем, откуда Baza взяла эту информацию

- заявили военные журналистам газеты «Коммерсантъ».

Как пояснили агентству ТАСС в силовых структурах, в воздушном пространстве действительно был замечен объект, но его появление не является поводом для введения сигнала «Режим». Он находится под наблюдением, и этого достаточно.

Неизвестный объект движется со скоростью ветра - это означает, что он не имеет двигателей, то есть, это не дрон, не самолет

- говорится в сообщении.

За объектом, который, судя по всему, представляет из себя воздушный шар, внимательно наблюдают. При необходимости для его ликвидации могут быть задействованы системы ПВО, но пока что в этом нет надобности.


Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов объявили о введении военными сигнала «Режим» в Ленинградской области. Обычно он предполагает предупреждение летательному аппарату о неправомерном использовании воздушного пространства России. В данном случае на объект обратили особое внимание из-за того, что он находился в воздухе недалеко от атомной электростанции.
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14 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:01
    +2
    "Купи мне шарик синий, Не знаю для чего, Я ветру шарик кину, Чтоб он несёт его"(с)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:09
      +1
      Поступило опровержение по поводу неопознанного летающего объекта в Ленинградской области

      Прям от Души отлегло.Все выдохнули.Можно спать спокойно.Не в бомбоубежище. Думали что уже инопланетяне вторглись. Сарказм.
      Зато повод вискаря хапнуть. wink
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Прям от Души отлегло.Все выдохнули.Можно спать спокойно.Не в бомбоубежище.
        но это не точно.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:17
          0
          Чё конец света ещё не отменили?Ну вы хотя бы держите нас в курсе дела.Вдруг ещё какой-нибудь неопознанный летающий шарик прилетит.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 16:18
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        умали что уже инопланетяне вторглись.

        да на фига ж им наш дурдом?!!!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:23
          0
          Ну ошиблись значит.С курса сбились.
        2. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 16:38
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Orange-Bigg
          умали что уже инопланетяне вторглись.

          да на фига ж им наш дурдом?!!!

          На предстовление , как в цирке.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 16:50
            0
            На Зеленского скорее всего летели посмотреть,но ошиблись,сбились с пути.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 17:15
      0
      Поступило опровержение по поводу неопознанного летающего объекта в Ленинградской области

      А, в чем "опровержение"? Летает же эта " неопознанная" шняга?
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:12
    0
    Главное чтобы Пятачёк не перестарался или неправильные пчёлы по примеру представителей ВВС США из белого дома laughing
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:35
      0
      oppozite28 ....Главное чтобы Пятачёк не перестарался

      Пятачек уже готов ......
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:13
    +1
    Гегемоны после своего переполоха решили, что у нас тоже переполох будет. Стараются ))))))
    А у нас Конюхов и не такое может ))))
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 16:36
    +1
    Под наблюдением, этого достаточно....
    Над атомной станцией ...
    Если надо собьем...
    Над атомной станцией...
    Волноваться нет причин..
  5. Million
    Million Сегодня, 16:38
    0
    Не пора ли заставить некоторые СМИ не выдавать непроверенную информацию?
    Фейки уже надоели всем.