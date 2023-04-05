Польша оказалась на третьем месте по масштабам военной помощи Украине

В настоящее время Польша опустилась на третье место по уровню оказываемой киевскому режиму военной помощи. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами после прошедшей сегодня встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее власти Польши гордились, что по масштабам оказываемой военной помощи Украине их страна уступает только США. Но теперь на второе место по снабжению киевского режима вооружениями и военной техникой вышла Великобритания.
По утверждению Дуды, Польша передала Украине более 300 танков, самоходные артиллерийские установки Krab, ракеты Piorun. Сейчас Польша передает Украине истребители МиГ-29 советского производства, которые будет проще эксплуатировать украинским летчикам.
Разумеется, Дуда не стал уточнять, какое количество граждан Польши сегодня находится на Украине в качестве военных инструкторов, технических специалистов и просто наемников. Но военкоры еще много месяцев назад сообщали, что поляки являются наиболее многочисленной категорией среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских формирований.
С начала российской специальной военной операции на Украине Польша потратила на военную поддержку киевского режима более 1% ВВП. То есть, накачивание Украины оружием и техникой и отправку на фронт польских наемников страна предпочла решению многих экономических и социальных проблем, которые с началом украинского конфликта лишь усугубились.
Напомним, что Зеленский сегодня приехал в Польшу с официальным визитом. Он уже успел пообещать, что в будущем политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей «исчезнут».