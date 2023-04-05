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Польша оказалась на третьем месте по масштабам военной помощи Украине

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Польша оказалась на третьем месте по масштабам военной помощи Украине

В настоящее время Польша опустилась на третье место по уровню оказываемой киевскому режиму военной помощи. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая перед журналистами после прошедшей сегодня встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.


Ранее власти Польши гордились, что по масштабам оказываемой военной помощи Украине их страна уступает только США. Но теперь на второе место по снабжению киевского режима вооружениями и военной техникой вышла Великобритания.

По утверждению Дуды, Польша передала Украине более 300 танков, самоходные артиллерийские установки Krab, ракеты Piorun. Сейчас Польша передает Украине истребители МиГ-29 советского производства, которые будет проще эксплуатировать украинским летчикам.

Разумеется, Дуда не стал уточнять, какое количество граждан Польши сегодня находится на Украине в качестве военных инструкторов, технических специалистов и просто наемников. Но военкоры еще много месяцев назад сообщали, что поляки являются наиболее многочисленной категорией среди иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских формирований.

С начала российской специальной военной операции на Украине Польша потратила на военную поддержку киевского режима более 1% ВВП. То есть, накачивание Украины оружием и техникой и отправку на фронт польских наемников страна предпочла решению многих экономических и социальных проблем, которые с началом украинского конфликта лишь усугубились.

Напомним, что Зеленский сегодня приехал в Польшу с официальным визитом. Он уже успел пообещать, что в будущем политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей «исчезнут».
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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8 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:16
    0
    Было бы чем гордиться...собственный народ, правительству не нужен что ли? Или всё таки боязнь России заставляет идти на подобные шаги?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      -1
      Собственный народ...Украинцев,ради получения "карты поляка"обязуют идти воевать под польским знаменем на Донбасс.Вот откуда берутся польские наемники...Как то так.Так что в лпределенной степени,они своих граждан стараются не подставлять.Разве что особо упоротым дают карт бланш..
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:30
        -1
        Зеленский успел пообещать, что в будущем политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей «исчезнут».

        И, что ещё исчезнет вместе с ними? Правильно, недогосударство - Украина.
        Давно пора. Только придётся вернуть всё взятое на прокат.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 16:17
    0
    Дуда срочно должен извиниться, встать на колени и облизать кроссовки Зеленского. Пока он в зоне досягаемости.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:29
    +1
    Там чего, эстафета "олимпийского резерва" началась laughing кто, чего и сколько laughing ну пшеков понять можно...сбагрив старое оружие теперь расчитывают на современное и готовы отдать до последнего патрона!....а потом будут кошмарить Берлин (посыл прост-и или репарации за годы войны и или новые танки и.т.д) эти скользкие твари....мягко стелят-но жёстко спится потом
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:37
    +2
    Польша должна быть следующей на денацианализацию.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 17:02
    0
    Ну да, только не сказал самого главного, за каждый старый танк, САУ и самолет, Германия обязалась бесплатно поставить новый.
  6. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:54
    0
    В настоящее время Польша опустилась на третье место по уровню оказываемой киевскому режиму военной помощи
    Пичалька – не получилось стать самой любимой женой. Зря только дупу рвали...