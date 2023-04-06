Противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрядва» на фоне Спецоперации

Гранатомет ДП-64 и выстрелы к нему. Фото Vitalykuzmin.net
На вооружении российской армии и других отечественных силовых структур состоит т.н. противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрядва». Это оружие предназначается для охраны акваторий и водных районов от возможного нападения. С его помощью гранатометчик может поразить боевых пловцов противника или нейтрализовать другую подводную угрозу. Недавно стало известно, что «Непрядва» находит применение и в текущей Специальной операции.
Специальное средство
По известным данным, гранатометы ДП-64 производятся малыми партиями и не имеют большого распространения в войсках и силовых структурах. Они поступают в отряды противодиверсионных сил и средств (ПДСС) военно-морского флота и в морскую пехоту. Также гранатометы заказывались пограничной службой ФСБ. Имеются сведения о наличии гранатометов у некоторых подразделений Росгвардии, а недавно стало известно об их применении воздушно-десантными войсками.
В настоящее время отряды ПДСС, погранслужбы и Росгвардии заняты охраной баз Черноморского флота и других стратегически важных объектов в регионе. При выполнении таких задач используются все имеющиеся вооружения и средства. По всей видимости, в ходе дежурства и патрулирования бойцы имеют при себе и используют гранатометы ДП-64. Впрочем, точные сведения на этот счет пока отсутствуют ввиду специфики работы отрядов охраны.
При этом гранатометы «Непрядва» имеются и у других родов войск на других участках. Недавно стало известно о применении такого оружия непосредственно в зоне проведения Спецоперации. Его использовали по прямому назначению – для предотвращения деятельности диверсантов противника.
20 марта РИА Новости сообщило о попытке украинских боевых пловцов пересечь под водой Каховское водохранилище для выполнения диверсии на российской территории. Охраной района занималось подразделение ВДВ. Его бойцы своевременно обнаружили противника и атаковали его. При помощи гранат «Непрядвы» противник был уничтожен, а диверсия была предотвращена.
Оружие с открытым затвором. Фото Arms-expo.ru
Нельзя исключать, что это был далеко не единственный эпизод боевого применения гранатомета ДП-64 в текущей Спецоперации. Нашим войскам и спецслужбам сейчас приходится охранять крупные акватории и районы, а противник регулярно пытается использовать боевых пловцов или беспилотную технику. Поэтому противодиверсионным подразделениям приходится продолжать работу и регулярно применять свое вооружение, в т.ч. изделия «Непрядва».
Малыми партиями
В 1981 г. тульское ЦКИБ СОО получило заказ на разработку нового противодиверсионного гранатомета для ВМФ. Он предназначался для замены существующего изделия ДП-61 «Дуэль» и должен был иметь преимущества перед ним. К этому времени у конструкторского бюро были некоторые наработки по подобному оружию, и вскоре их реализовали в новом проекте ДП-64 «Непрядва».
К весне 1983 г. были разработаны два варианта такого гранатомета в калибрах 45 и 50 мм с разными особенностями конструкции. Летом того же года в Севастополе состоялись сравнительные испытания двух изделий, по итогам которых от 50-мм системы с активно-реактивной гранатой отказались. Развитие получил 45-мм гранатомет. На этом этапе к проекту привлекли московское НПО «Базальт», которому предстояло разработать боеприпасы двух типов.
Государственные испытания готового гранатомета ДП-64 прошли в 1988 г. и завершились успешно. По их итогам, в 1990 г. изделие было принято на вооружение ВМФ. На Заводе им. Дегтярева (г. Ковров) была подготовлена производственная линия для выпуска гранатометов, а НПО «Базальт» освоило изготовление боеприпасов.
По известным данным, в течение длительного времени гранатометы «Непрядва» выпускались только малыми партиями – сказывались ограниченные возможности заказчиков. Тем не менее, изделия поступали на вооружение различных подразделений и использовались в боевом дежурстве.
Дульная часть стволов. Фото Arms-expo.ru
В дальнейшем ситуация начала меняться, и темпы выпуска выросли. Благодаря этому удалось завершить перевооружение всех нуждающихся частей. Более того, как теперь известно, круг эксплуатантов ДП-64 расширился. Теперь это оружие используют даже ВДВ, не имеющие прямого отношения к охране акваторий.
С начала девяностых «Непрядву» регулярно показывали на отечественных и зарубежных выставках. Гранатомет привлекал внимание посетителей, но ни одна иностранная армия так и не пожелала приобрести его.
По двуствольной схеме
ДП-64 «Непрядва» представляет собой ручной гранатомет с двумя стволами калибра 45 мм. Общая длина изделия составляет 820 мм при высоте 275 мм, масса – 10 кг. Изделие использует специально разработанные гранаты, при помощи которых обеспечивает поражение живой силы под водой и на воде в любое время суток.
Для оптимизации процесса стрельбы и повышения практической скорострельности ДП-64 получил два ствола с вертикальным расположением. Каждый ствол имеет тонкие стенки и гладкий канал калибром 45 мм. Длина ствола – 600 мм. Друг с другом стволы соединены вертикальными муфтами и казенником. Под стволами расположены две рукоятки, в т.ч. для управления огнем. Муфта передней рукоятки также служит основанием прицела.
Оба ствола имеют общий затвор. Он выполнен в виде крупного блока, вмещающего спусковой механизм и оснащенного затыльником. Для перезарядки затвор отпирается, отводится назад и поворачивается в сторону. Все процессы подготовки к выстрелу осуществляются вручную. Внутри затвора помещен спусковой механизм. Взведение для обоих стволов осуществляется за счет общего рычага. Используется единый спусковой крючок и предохранитель.
Наводка осуществляется при помощи секционного прицела с шагом подстройки дальности в 50 м. Максимальная дальность стрельбы – 400 м. Обеспечена стрельба как прямой наводкой, так и с закрытой позиции.
Затвор в положении для перезарядки. Фото Otvaga2004.ru
Для ДП-64 были разработаны два основных боеприпаса: световая граната СГ-45 и фугасная ФГ-45. Оба изделия имеют цилиндрический корпус с полусферической головой и хвостовым стабилизатором. К хвостовику присоединяется гильза с метательным зарядом. Взрыватель – глубинный с возможностью установки до 40 м.
Граната СГ-45 способна плавать на поверхности воды и несет пиротехнический заряд с временем горения ок. 1 мин. Фугасный заряд для ФГ-45 создает в воде ударную волну. Она негативно воздействует на органы слуха цели и организм в целом. Поражение живой силы обеспечивается в радиусе 12-14 м от точки подрыва. Стрельба по целям на суше возможна, но дает ограниченные результаты из-за небольшого числа осколков.
Гранатомет «Непрядва» может использоваться разными способами. Так, самый простой подразумевает стрельбу по месту нахождения цели фугасными гранатами. В темное время суток ФГ-45 должны перемежаться со световыми СГ-45; отстрел последних осуществляется по мере надобности. В прошлом рекомендовалось использовать один ствол только с гранатами СГ-45, а другой применять для обстрела цели.
Для своих задач
Противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрядва» отличается необычной конструкцией и использует специально разработанные боеприпасы. За счет этого удалось получить достаточный уровень характеристик и обеспечить решение специфической боевой задачи. При помощи «Непрядвы» гранатометчик может контролировать акваторию радиусом в сотни метров и, при необходимости, атаковать и поражать живую силу противника под водой.
По причине специфической роли ДП-64 не производится большой серией и получает ограниченное распространение. Однако он способен эффективно решать свою собственную задачу и помогает охранять важные береговые объекты, корабли, акватории и т.д. Место для такого оружия находится даже в текущей преимущественно сухопутной Спецоперации.