Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Украины заявил в Польше об «очень сложной» ситуации в Артемовске

5
Президент Украины заявил в Польше об «очень сложной» ситуации в Артемовске

Скрывать истинное положение ВСУ в Артемовске у киевского режима получается все сложнее. Так, находясь сегодня с официальным визитом в Польше, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать непростую ситуацию в Артемовске (Бахмуте).


Как известно, в настоящее время российские войска наиболее активно действуют именно на Артемовском направлении, добившись больших успехов в продвижении по территории самого города Артемовска, а также в отсечении засевших в городе боевиков ВСУ от путей снабжения.

Самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация

- заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, говоря об Артемовске.

Глава киевского режима более подробно остановился и на вопросе о перспективах отступления украинских формирований из города. По словам Зеленского, такое решение может быть принято при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.

Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте

- заявил Зеленский.

Впрочем, ВСУ и так несут в Артемовске колоссальные потери, на что вынуждены обращать внимание уже и западные средства массовой информации. Но, опасаясь имиджевых рисков, Зеленский категорически возражает против оставления города, хотя он и не имеет такого стратегического значения, чтобы ради его обороны жертвовать многими тысячами украинских военнослужащих.

Напомним, что сегодня появилась информация о взятии силами ЧВК «Вагнер», которые играют основную роль в штурме Артемовска, под контроль всех административных зданий города. Украинские формирования продолжают обороняться преимущественно в западной части Артемовска.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:26
    +1
    Карта контроля над Бахмутом.Актуальная.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:29
    +1
    Ну как же Зеленскому и не поплакаться как все плохо дайте ещё всего-всего и побольше.
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:35
    +1
    Видать, поляков сватать поехал, те ж обещали, что если, мол, будет совсем плохо, то мы войска введем. Как там, в фильме "За двумя зайцами": очень и очень..
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:48
    0
    Когда насильно мобилизованных украинских мужиков на мясо бросал, ситуация у него хорошая была, а как дохнуть "цвет" украинской фашистской государственности начал, так сразу плохо очень помогите.... тьфу
  5. MonaxZ
    MonaxZ Сегодня, 17:27
    -1
    Самое радует ,чтом промзону АОМЗ захватили полностью и никаких пленных и т.д. Зачищают медленно ,но жестко ..Зе к полякам побежал ,Резника тоже где то шкерится ..
    США и ЕС молчат