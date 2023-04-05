Президент Украины заявил в Польше об «очень сложной» ситуации в Артемовске

Самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация

Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте

Скрывать истинное положение ВСУ в Артемовске у киевского режима получается все сложнее. Так, находясь сегодня с официальным визитом в Польше, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать непростую ситуацию в Артемовске (Бахмуте).Как известно, в настоящее время российские войска наиболее активно действуют именно на Артемовском направлении, добившись больших успехов в продвижении по территории самого города Артемовска, а также в отсечении засевших в городе боевиков ВСУ от путей снабжения.- заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, говоря об Артемовске.Глава киевского режима более подробно остановился и на вопросе о перспективах отступления украинских формирований из города. По словам Зеленского, такое решение может быть принято при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.- заявил Зеленский.Впрочем, ВСУ и так несут в Артемовске колоссальные потери, на что вынуждены обращать внимание уже и западные средства массовой информации. Но, опасаясь имиджевых рисков, Зеленский категорически возражает против оставления города, хотя он и не имеет такого стратегического значения, чтобы ради его обороны жертвовать многими тысячами украинских военнослужащих.Напомним, что сегодня появилась информация о взятии силами ЧВК «Вагнер», которые играют основную роль в штурме Артемовска, под контроль всех административных зданий города. Украинские формирования продолжают обороняться преимущественно в западной части Артемовска.