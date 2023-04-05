Президент Украины заявил в Польше об «очень сложной» ситуации в Артемовске

Скрывать истинное положение ВСУ в Артемовске у киевского режима получается все сложнее. Так, находясь сегодня с официальным визитом в Польше, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать непростую ситуацию в Артемовске (Бахмуте).
Как известно, в настоящее время российские войска наиболее активно действуют именно на Артемовском направлении, добившись больших успехов в продвижении по территории самого города Артемовска, а также в отсечении засевших в городе боевиков ВСУ от путей снабжения.
Самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация
- заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, говоря об Артемовске.
Глава киевского режима более подробно остановился и на вопросе о перспективах отступления украинских формирований из города. По словам Зеленского, такое решение может быть принято при наличии угрозы потери личного состава ВСУ.
Если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте
- заявил Зеленский.
Впрочем, ВСУ и так несут в Артемовске колоссальные потери, на что вынуждены обращать внимание уже и западные средства массовой информации. Но, опасаясь имиджевых рисков, Зеленский категорически возражает против оставления города, хотя он и не имеет такого стратегического значения, чтобы ради его обороны жертвовать многими тысячами украинских военнослужащих.
Напомним, что сегодня появилась информация о взятии силами ЧВК «Вагнер», которые играют основную роль в штурме Артемовска, под контроль всех административных зданий города. Украинские формирования продолжают обороняться преимущественно в западной части Артемовска.