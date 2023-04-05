Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Польши намерены передать Украине только 14 не прошедших модернизацию истребителей МиГ-29

9
Власти Польши намерены передать Украине только 14 не прошедших модернизацию истребителей МиГ-29

Польские власти планируют передать украинской армии всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, прошедшие модернизацию до стандартов НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.


Ранее Дуда заявил о передаче Украине очередной партии из четырех единиц истребителей МиГ-29. Еще четыре были уже переданы ранее.

Польский президент также заявил о готовности в ближайшее время передать еще шесть истребителей, которые в настоящее время готовятся к отправке. Имеющиеся в распоряжении польских вооруженных сил МиГи, прошедшие модернизацию до установленных в военном блоке НАТО стандартов, Украине не достанутся. По словам Дуды, они еще могут пригодиться польской армии.

Однако, после того, как на вооружение польской армии постепенно будут поступать новые истребители, все оставшиеся в стране самолеты МиГ-29 планируется передать Украине, в случае, если еще будет такая необходимость и будет получено необходимое для передачи прошедшей модернизацию техники разрешение союзников Польши по НАТО.

Ранее глава польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Варшава не планирует передавать Украине все имеющиеся на вооружении армии страны советские истребители МиГ-29. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, Минобороны республики намерено сохранять секретность при передаче самолетов украинской армии.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jim van de Burgt
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:48
    +2
    Минобороны республики намерено сохранять секретность при передаче самолетов украинской армии.

    Честно признаться, до начала СВО делать это натовцам удавалось.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:59
    0
    Даже странно. Нет, к порядку передачи (сначала старые, потом модернизированные) вопросов нет, но к приазовскому наступлению целесообразней было бы отдать все. Ведь сомнения в том, что США нужен успех нет. Пусть ограниченный и контролируемый, но успех.
  3. Русь
    Русь Сегодня, 17:00
    +1
    .если еще будет такая необходимость

    Возникает вопрос .... а кто из них еврей? wassat
  4. bk316
    bk316 Сегодня, 17:08
    +2
    14 не прошедших модернизацию истребителей МиГ-29

    Я не вижу чем хо хлы недовольны могут быть, эти самолеты все равно одноразовые.
    Зачем их модернизировать перед последним вылетом?
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 17:50
      0
      Недооценивать противника - одна из самых больших ошибок
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:14
    -1
    Неужели ВКС со спутников не может выявить ВПП?
    Это огромный объект. Кроме того, неужели радары не видят эти самолёты и места взлёта/посадки?
    Дальше проще. Стояки недалеко от ВПП, к ним ведут рулёжки. Замаскировать самолёт очень сложно. Ну, а дальше Калибрами 333!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:30
      0
      Они могут взлетать и садится на автомобильные трассы.Кстати,на МИГ29 воздухозаборники устроены так,что могут использовать грунтовые площадки
    2. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 17:39
      0
      Нафига спутники? Все аэродромы прекрасно есть на Гугл мэпс. Даже видно, какие действующие, а какие - давно заброшены
  6. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 17:49
    0
    Ежу понятно, что то, что им нужно самим, никто отдавать не будет