Власти Польши намерены передать Украине только 14 не прошедших модернизацию истребителей МиГ-29

Польские власти планируют передать украинской армии всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, прошедшие модернизацию до стандартов НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.Ранее Дуда заявил о передаче Украине очередной партии из четырех единиц истребителей МиГ-29. Еще четыре были уже переданы ранее.Польский президент также заявил о готовности в ближайшее время передать еще шесть истребителей, которые в настоящее время готовятся к отправке. Имеющиеся в распоряжении польских вооруженных сил МиГи, прошедшие модернизацию до установленных в военном блоке НАТО стандартов, Украине не достанутся. По словам Дуды, они еще могут пригодиться польской армии.Однако, после того, как на вооружение польской армии постепенно будут поступать новые истребители, все оставшиеся в стране самолеты МиГ-29 планируется передать Украине, в случае, если еще будет такая необходимость и будет получено необходимое для передачи прошедшей модернизацию техники разрешение союзников Польши по НАТО.Ранее глава польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Варшава не планирует передавать Украине все имеющиеся на вооружении армии страны советские истребители МиГ-29. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, Минобороны республики намерено сохранять секретность при передаче самолетов украинской армии.