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Корабли ВМФ России впервые за десять лет прибыли в Саудовскую Аравию

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Корабли ВМФ России впервые за десять лет прибыли в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию прибыл отряд кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.


Как утверждается в сообщении, в саудовский порт Джидда был совершен деловой заход отряда кораблей Северного флота ВМФ России. В состав отряда входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». Известно, что фрегат «Адмирал Горшков» является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Прибытие российских кораблей в порт Саудовской Аравии – знаменательное событие. До этого российские военные корабли заходили в порты королевства почти десять лет назад. Во время пребывания в Джидде экипажи кораблей займутся пополнением сократившихся во время длительного похода запасов топлива, пресной воды и продуктов.

Дальний морской поход кораблей начался в январе 2023 года. В церемонии выхода корабля «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу по видеосвязи участвовал лично президент России Владимир Путин. Фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» вышли из порта Североморск, после чего участвовали в двух международных военно-морских учениях в Индийском океане и в Аравийском море - с участием военно-морских сил Китая и ЮАР. Корабли дважды пересекали экватор во время плавания в южных морях.

Отметим, что в последнее время связи между Россией и Саудовской Аравией стремительно укрепляются. Раньше сложно было представить себе Эр-Рияд в качестве покупателя российского вооружения и военной техники, а сейчас интерес к российской продукции военного назначения со стороны как Саудовской Аравии, так и ОАЭ – ее ближайшего соседа и партнера, стремительно растет.

Развитие российско-саудовских отношений связано и с нарастающими противоречиями между Эр-Риядом и Вашингтоном. Ухудшение отношений с США способствовало повороту Саудовской Аравии лицом к России и Китаю.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Министерство обороны РФ
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12 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:46
    -1
    Корабли ВМФ России впервые за десять лет прибыли в Саудовскую Аравию
    "кама" опасная...
    [center]
    1. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: Аэродромный
      "кама" опасная...

      Ну ещё бы, с такими "крутыми" тусуется ;) Недавно - с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" в дальнее ходила. Сейчас вот - с "Горшковым" )
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:04
      0
      Кама за время этого похода провела более ста приемопередающих топливных операций.Думаю НАТО это напрягло.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    0
    Здесь ясно куда идёт "Адмирал Горшков".
  3. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:49
    -5
    Сейчас у мусульман - Рамадан. Это не праздник, как часто пишут недоумки, а пост. Пост настолько жесткий, что единицы выдерживают его, если месяц выпадает на лето (исчисление идет по лунному календарю). Очень надеюсь, что в составе отряда есть хотя бы один переводчик, способный общаться на арабском. Знающий местные реалии и способный донести до старшего похода, что приглашать выпить-закусить и всякие "калинки-малинки" могут быть истолкованы как оскорбление.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:54
      +5
      Россияне с детского сада знают что бухать в Саудовской Аравии опасно,порют на площади нещадно за это ,невзирая на национальность и должность.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 16:54
      +3
      Вы, уже их за дикарей держите!?
      Любой уважаемый себя человек знает, что во- время Рамадана и гулянок, ни веселья.
      Кушать можно, после захода солнца.Пост выдерживают, люди не такие испытания выдерживали!)))
  4. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 16:53
    -4
    laughing
    ...в последнее время связи между Россией и Саудовской Аравией стремительно укрепляются. Раньше сложно было представить себе Эр-Рияд в качестве покупателя российского вооружения и военной техники, а сейчас интерес к российской продукции военного назначения со стороны как Саудовской Аравии, так и ОАЭ – ее ближайшего соседа и партнера, стремительно растет.

    Хотелось бы подробностей, БМП2 собираются прикупить или что?! laughing
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 17:03
      +2
      Ага, хорошо смеется тот кто смеется последним. Как будто у РФ кроме БМП-2 и нет ничего
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 17:19
        -1
        Дело не в том, что есть.
        Хотя ваш вопрос - хороший вопрос. У нас есть вооружение на продажу, которое лишнее для СВО и его можно продать?!

        ИМХО, основная проблема в том, что никто из арабских монархий под санкции США за покупку оружия в РФ не пойдет.

        Но интересно, чем же они могут быть заинтересованы.
        ИМХО, все их крупные "хотелки" контрактами по оружию так или иначе "закрыты".
        Из хороших историй там были только БМП3 (плюс "по мелочи", как ПТУР и стрелковка), да и от тех, ИМХО, сейчас используют башни на другом шасси.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 17:21
      +1
      А, зачем им БМП-2, когда они еще в 2017 глаз положили на БМП-3.
      На, сегодняшний день БМП-3, нужна самим.
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 17:36
        -1
        ИМХО, им больше понравился вариант "башня БМП3 на другом шасси": " был впервые представлен на выставке IDEX-2017 и является "локализованным" вариантом бронетранспортера Arma 8x8 разработки компании Otokar (до настоящего времени известные заказы на Arma 8x8 отсутствовали). БТР Rabdan в базовой конфигурации штатно оснащен боевым отделением российской БМП-3. " https://bmpd.livejournal.com/2453502.html
        Кажется, было видео таких БТР из Йемена, не могу найти.