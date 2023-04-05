Корабли ВМФ России впервые за десять лет прибыли в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию прибыл отряд кораблей Северного флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Как утверждается в сообщении, в саудовский порт Джидда был совершен деловой заход отряда кораблей Северного флота ВМФ России. В состав отряда входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». Известно, что фрегат «Адмирал Горшков» является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».
Прибытие российских кораблей в порт Саудовской Аравии – знаменательное событие. До этого российские военные корабли заходили в порты королевства почти десять лет назад. Во время пребывания в Джидде экипажи кораблей займутся пополнением сократившихся во время длительного похода запасов топлива, пресной воды и продуктов.
Дальний морской поход кораблей начался в январе 2023 года. В церемонии выхода корабля «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на боевую службу по видеосвязи участвовал лично президент России Владимир Путин. Фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» вышли из порта Североморск, после чего участвовали в двух международных военно-морских учениях в Индийском океане и в Аравийском море - с участием военно-морских сил Китая и ЮАР. Корабли дважды пересекали экватор во время плавания в южных морях.
Отметим, что в последнее время связи между Россией и Саудовской Аравией стремительно укрепляются. Раньше сложно было представить себе Эр-Рияд в качестве покупателя российского вооружения и военной техники, а сейчас интерес к российской продукции военного назначения со стороны как Саудовской Аравии, так и ОАЭ – ее ближайшего соседа и партнера, стремительно растет.
Развитие российско-саудовских отношений связано и с нарастающими противоречиями между Эр-Риядом и Вашингтоном. Ухудшение отношений с США способствовало повороту Саудовской Аравии лицом к России и Китаю.