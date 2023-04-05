Житель Чехии был приговорен к полугоду тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой приговора за демонстрацию символики российской специальной военной операции. Об этом сообщили в чешском суде.Как стало известно, 11 марта 2023 года фигурант дела пришел на проходивший на Вацлавской площади в Праге антиправительственный митинг. На рукаве его куртки была нашивка с символикой ЧВК «Вагнер», а рюкзак украшала буква Z. К молодому человеку после завершения мероприятия подошли сотрудники полиции.Мужчину обвинили в «отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида». За это преступление в Чехии предусмотрена уголовная ответственность. Демонстрацию буквы Z и символики группы «Вагнер» в Чехии также считают уголовно наказуемым деянием. Прокуратура, как сообщил прокурор района Прага 1 Ян Лелек, предъявила мужчине соответствующие обвинения, а суд также счел его виновным в совершении преступления, но не стал сажать в тюрьму.Помимо условного срока, обвиняемому запретили целый год находиться на территории Праги и потребовали заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (примерно 545 долларов США).Кстати, в том митинге на Вацлавской площади участвовало от 10 до 15 тысяч человек. Чешская полиция провела задержания наиболее активных митингующих, что, очевидно, должно демонстрировать торжество «демократии» в виде тотального запрета на высказывание любой точки зрения, отличной от доминирующей по принципиально значимым вопросам. Сегодня таким значимым вопросом является необходимость поддержки киевского режима, за сомнение в чем у среднестатистического европейца могут возникнуть проблемы с законом.