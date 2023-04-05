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Гражданина Чехии осудили на условный срок за символику ЧВК «Вагнер»

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Гражданина Чехии осудили на условный срок за символику ЧВК «Вагнер»

Житель Чехии был приговорен к полугоду тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой приговора за демонстрацию символики российской специальной военной операции. Об этом сообщили в чешском суде.


Как стало известно, 11 марта 2023 года фигурант дела пришел на проходивший на Вацлавской площади в Праге антиправительственный митинг. На рукаве его куртки была нашивка с символикой ЧВК «Вагнер», а рюкзак украшала буква Z. К молодому человеку после завершения мероприятия подошли сотрудники полиции.

Мужчину обвинили в «отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида». За это преступление в Чехии предусмотрена уголовная ответственность. Демонстрацию буквы Z и символики группы «Вагнер» в Чехии также считают уголовно наказуемым деянием. Прокуратура, как сообщил прокурор района Прага 1 Ян Лелек, предъявила мужчине соответствующие обвинения, а суд также счел его виновным в совершении преступления, но не стал сажать в тюрьму.

Помимо условного срока, обвиняемому запретили целый год находиться на территории Праги и потребовали заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (примерно 545 долларов США).

Кстати, в том митинге на Вацлавской площади участвовало от 10 до 15 тысяч человек. Чешская полиция провела задержания наиболее активных митингующих, что, очевидно, должно демонстрировать торжество «демократии» в виде тотального запрета на высказывание любой точки зрения, отличной от доминирующей по принципиально значимым вопросам. Сегодня таким значимым вопросом является необходимость поддержки киевского режима, за сомнение в чем у среднестатистического европейца могут возникнуть проблемы с законом.
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13 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 17:05
    +7
    Ещё один пример демократии и свободы слова на западе... laughing....и вообще "свобода слова, демократия, либерализм. - это всё миф! Везде!
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 17:06
    +2
    Демонстрацию буквы Z и символики группы «Вагнер» в Чехии также считают уголовно наказуемым деянием.

    Что скажет Пригожин? Другой. Не тот, что ниже
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:46
      0
      Вот этот смелый чех,чем мы будем ближе к границам Польши ,тем будет больше чехов с такими эмблеми.
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 17:07
    +1
    Демократическая Европа во всей красе.
    А мужик тоже лоханулся, надо был флаг музыкантов размещать над или под радугой. Фиг бы кто подошел тогда.
    Ну или в руки взять радужный флажек. Сейчас в Европе, такой флаг это почти иммунитет от любых арестов.
  4. Русь
    Русь Сегодня, 17:07
    +6
    Помимо условного срока, обвиняемому запретили целый год находиться на территории Праги

    Выслали за 101 км???
    Ничего не ново под луной....
    А парню- респект!!!
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:22
    0
    Интересно, за свастику такое же наказание? Или свастика это другое?
    1. seti
      seti Сегодня, 17:24
      +2
      Цитата: убей фашиста
      Интересно, за свастику такое же наказание? Или свастика это другое?
      Конечно это другое. Свастика это же свое европейское, родное.
      1. Artillerieunteroffizier
        Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:48
        +1
        Свастика тоже запрещена, гитлеровское приветствие запрещено, за это можно сесть в тюрьму, в любом случае арестуют. Поэтому меня тоже удивляет искусственный энтузиазм многих западников по поводу этого украинско-бандеровского приветствия. А если у западника с его "Славой Укропом" спросить, не болен ли он психически, он чуть не свалится от возмущения.
  6. Codett
    Codett Сегодня, 17:27
    0
    Блин ну цирк, свободная Европа, во влажных мечтах наших либерастов, ну а сам конечно тоже виноват купил шкоду Октавию правда нашей сборки но что то не приятно мне теперь, учитывая что вчера ночью доставщик пиццы долбанул мою машину припаркованную возле дома на отечественном авто, видимо знал за чехов, а я не особо, я его не виню случайно, хотя протокол составили.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:29
    +1
    Демонстрацию буквы Z и символики группы «Вагнер» в Чехии также считают уголовно наказуемым деянием.

    Я до сих пор думаю - "зачем мы Прагу освобождали, за что там погиб один из моих дядей, когда опять в Чехии фашизм ?"
  8. Altmann
    Altmann Сегодня, 17:32
    +3
    Лейтенант Свобода, олимпийский чемпион по десятиборью, заявил, что в следующих играх должны участвовать спортсмены из России и Беларуси. Министр обороны госпожа Чернохова отреагировала как истеричка и опозорила этого молодого офицера, она его наказала, он должен был пройти собеседование с украинскими солдатами, в Чехии сейчас царит просто фанатизм и истерия. Я думаю, что трое учителей гимназии уже потеряли работу за то, что пытались объяснить историю с точки зрения истории. Нелегко быть свободным человеком в Чехии. am
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:33
    +1
    Символика Азова это хорошо, а символика Вагнера- плохо. Ну а что можно ожидать от этих приспешников фашизма. Чехи перед Гитлером присмыкались и сейчас, с радостью, поддерживают укровермахт.
  10. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:44
    0
    Правовая ситуация такая же, как и в Германии. Просто "Z" может посадить кого-то в тюрьму. Или заявления, в которых Буча разоблачается как инсценировка украинских и западных спецслужб. Законодатель усматривает в этом согласие на некое нарушение международного права. Классические двойные стандарты, типичное лицемерие. Но это.