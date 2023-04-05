Военное обозрение
Войти Регистрация

К юго-востоку от Тайваня зафиксировано передвижение авианосной группы ВМС НОАК

7
К юго-востоку от Тайваня зафиксировано передвижение авианосной группы ВМС НОАК

Министерство обороны самопровозглашенной и частично признанной Китайской Республики (Тайвань) сообщает о новой активности Военно-морских сил Китая вблизи с островом. На этот раз тайваньские военные зафиксировали передвижение авианосной группы ВМС НОАК во главе с авианосцем «Щаньдун» через пролив Баши, разделяющий китайский Тайвань и филиппинский остров Лусон.




После прохождения через пролив, считающийся открытым международным морским проходом, китайская эскадра прошла в акватории к юго-востоку от Тайваня, сообщает военное ведомство Тайбэя.

Компартия Китая продолжает посылать военные самолеты и корабли, чтобы нарушать покой морской акватории и воздушного пространства вокруг Тайваня. Это не только создает реальную угрозу для безопасности Тайваня, но также подрывает статус-кво региональной безопасности и стабильности

— говорится в специальном заявлении Минобороны Тайваня.

Катализатором повышенной активности вооруженных сил Китая в Тайваньском проливе остаются Соединенные Штаты. Пекин резко нарастил свое военное присутствие вблизи с островом после прошлогоднего визита в Тайбэй тогдашнего спикера палаты представителей Конгресса США члена демпартии Нэнси Пелоси.

Преемником традиции вмешиваться в суверенную политику Китая, власти которого считают Тайвань своей провинцией, продолжил и новый спикер нижней палаты Конгресса, республиканец Кевин Маккарти. Вопреки жестким предупреждениям Пекина, американский политик, представляющий третье лицо во властной иерархии США, в среду встретился с «президентом» Тайваня Цай Инвэнь. Она находится в США с «частным» десятидневным визитом.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая. После встречи Маккарти и Цай, Управление по безопасности на море китайской провинции Фуцзянь сообщило, что НОАК возобновляет военное патрулирование в центральной и северной частях Тайваньского пролива.

Авианосец «Шаньдун» был спущен на воду в 2017 году. Это второй авианосец китайских ВМС после «Ляонина» и первый, построенный полностью на верфях КНР. По информации китайских СМИ, на борту авианесущего судна могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 17:22
    +1
    передвижение авианосной группы ВМС НОАК

    С китайским приветом по всем морям.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:25
      0
      создает реальную угрозу для безопасности Тайваня, но также подрывает статус-кво региональной безопасности и стабильности
      А когда америкосы шныряют - это нормально и ни кого не волнует?
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:29
    0
    Китай не присоеденит Тайвань, так как Пекин оглядывается на реакцию других стран.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:30
    +1
    Пекин наращивает свою активность всегда после. Это называется махать кулаками после драки. В этом и проблема становления Китая как конкурента США. Он не контрит их действия (и даже не пытается).
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Он не контрит их действия (и даже не пытается).

      "Контралка" не отросла ещё...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    +2
    Тайвань не паникуй ,ВМС НОАК отрабатывает блокаду острова.Это не нападение.
    1. mann
      mann Сегодня, 18:04
      +1
      Тайвань не паникуй ,ВМС НОАК отрабатывает блокаду острова.Это не нападение.
      Что ей паниковать после этого:
      Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/05/04/2023/642d06779a7947a23e85e9db
      Не зря я не доверял китаю...хотя после приезда си и я поддался эйфории,признаю...