К юго-востоку от Тайваня зафиксировано передвижение авианосной группы ВМС НОАК

Компартия Китая продолжает посылать военные самолеты и корабли, чтобы нарушать покой морской акватории и воздушного пространства вокруг Тайваня. Это не только создает реальную угрозу для безопасности Тайваня, но также подрывает статус-кво региональной безопасности и стабильности

Министерство обороны самопровозглашенной и частично признанной Китайской Республики (Тайвань) сообщает о новой активности Военно-морских сил Китая вблизи с островом. На этот раз тайваньские военные зафиксировали передвижение авианосной группы ВМС НОАК во главе с авианосцем «Щаньдун» через пролив Баши, разделяющий китайский Тайвань и филиппинский остров Лусон.После прохождения через пролив, считающийся открытым международным морским проходом, китайская эскадра прошла в акватории к юго-востоку от Тайваня, сообщает военное ведомство Тайбэя.— говорится в специальном заявлении Минобороны Тайваня.Катализатором повышенной активности вооруженных сил Китая в Тайваньском проливе остаются Соединенные Штаты. Пекин резко нарастил свое военное присутствие вблизи с островом после прошлогоднего визита в Тайбэй тогдашнего спикера палаты представителей Конгресса США члена демпартии Нэнси Пелоси.Преемником традиции вмешиваться в суверенную политику Китая, власти которого считают Тайвань своей провинцией, продолжил и новый спикер нижней палаты Конгресса, республиканец Кевин Маккарти. Вопреки жестким предупреждениям Пекина, американский политик, представляющий третье лицо во властной иерархии США, в среду встретился с «президентом» Тайваня Цай Инвэнь. Она находится в США с «частным» десятидневным визитом.Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая. После встречи Маккарти и Цай, Управление по безопасности на море китайской провинции Фуцзянь сообщило, что НОАК возобновляет военное патрулирование в центральной и северной частях Тайваньского пролива.Авианосец «Шаньдун» был спущен на воду в 2017 году. Это второй авианосец китайских ВМС после «Ляонина» и первый, построенный полностью на верфях КНР. По информации китайских СМИ, на борту авианесущего судна могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).