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Британская пресса: Авианосец HMS Queen Elizabeth направится в Средиземное море «сдерживать» Россию

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Британская пресса: Авианосец HMS Queen Elizabeth направится в Средиземное море «сдерживать» Россию

Великобритания направляет в Средиземное море авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщает издание The Times. В Средиземное море корабль прибудет в 2023 году во главе авианосной ударной группы.


Как отмечает британская пресса, авианосец будет возглавлять ударную группу в регионе в четвертый раз за последние четыре года. Его присутствие должно продемонстрировать России «военную мощь» Соединенного королевства. Правда, относительно мощи британского флота все же есть вопросы: то же издание The Times пишет, что Королевский флот не смог развернуть вместе с HMS Queen Elizabeth авианосец HMS Prince of Wales, поскольку он находится на ремонте.

Напомним, что HMS Prince of Wales столкнулся с техническими проблемами вскоре после того, как отправился в плавание. Поскольку корабль не отошел еще далеко от берега, ему приказали вернуться на военно-морскую базу Королевского флота в Портсмуте. Авианосцу пришлось возвращаться на базу на одном гребном винте. Это уже не первая подобная поломка авианосца. Ранее он ломался из-за затопления машинного отделения.

Британское военно-морское командование уделяет большое внимание авианосцу HMS Queen Elizabeth. В штабе флота обращают внимание, что с этого авианосца можно запускать самолеты-истребители F-35, которые могут оперировать, в том числе, и в районе Черного моря. Напомним, что сам авианосец был построен в декабре 2017 года, а в 2020 году достиг полной боевой готовности. На авианосце могут размещаться 12 самолетов-истребителей F-35B и 14 вертолетов, а также 250 морских пехотинцев. Экипаж авианосца вместе с авиационным персоналом составляет около 1,5 тысяч военнослужащих.

В любом случае, вряд ли присутствие ударной группы во главе с британским авианосцем в Средиземном море произведет действительно сильное впечатление на российские вооруженные силы. У России тоже есть, чем ответить на такую «демонстрацию мощи».
Использованы фотографии:
Королевский флот Великобритании / https://www.royalnavy.mod.uk
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13 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:31
    +3
    А "сдерживалка" выросла, с такой то армией?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:45
      +3
      там у щеневмерликов никакую мину в средиземное море не унесло? bully, а то не ровен час....или рыбаки пошалят...как с северными потоками.... winked .
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 17:57
        0
        Это корыто себя-то на плаву удержать может?
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:32
    +3
    Парочку Х-32 в борт и будет этот авианосец заниматься сдерживанием России на дне Средиземного моря.
    1. Potomac
      Potomac Сегодня, 17:43
      -2
      Вступит в противостояние с крейсером "Москва"?
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 17:50
        +2
        Вступит в противостояние с крейсером "Москва"?
        Нет...с испанским маяком wassat , ну американцы в курсе...
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:52
        +1
        Причём тут крейсер Москва,у которого основным оружием были ПКР П-1000 Вулкан?Х-32 это ПКР воздушного базирования,запуск которых осуществляется с борта Ту-22М3/Ту-22М3М.Так же на вооружении имеются ПКР Кинжал воздушного базирования и ПКР Циркон морского базирования.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    +2
    Из Англии в Средиземное море выйдет авианосец " Королева Лизка" ( туда ещё дойти надо) и з Красного моря вый дет наш " циркононосец " Адмирал Горшков", встреча неизбежна.
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 17:39
    +2
    На авианосце могут размещаться 12 самолетов-истребителей F-35B и 14 вертолетов, а также 250 морских пехотинцев.

    Если данный авианосец способен принимать только Ф-35Б, значит он не оборудован катапультой. Таким образом он не обеспечивает взлеты самолетов без вертикального или хотя бы укороченного взлета. А значит, радиус действия его авиации ограничен семью сотнями километров.
  5. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 17:40
    +2
    Правда, относительно мощи британского флота все же есть вопросы

    Только относительно британского?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:41
    +6
    Военная мощь соединённого королевства это только звучит громко. Вот готовить террористов, у них, получается хорошо, а армия так себе.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:02
    0
    В Средиземном море будут сдерживать?
    А чего не в Антарктиде?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:05
    0
    Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки, пауков в банке, он обнаружил перед собою, в перекрестии прицела, сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и тут же перейти к следующему вопросу.

    "Сказка о тройке", Стругацкие... И почему только вспомнилось?