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Генсек НАТО рассказал о роли поставок боеприпасов из Южной Кореи для продолжения военной помощи Украине

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Генсек НАТО рассказал о роли поставок боеприпасов из Южной Кореи для продолжения военной помощи Украине

Поставки боеприпасов южнокорейского производства из Республики Корея способствуют пополнению арсеналов армий стран НАТО и обеспечению снарядами украинских формирований. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.


Отвечая на заданный южнокорейскими журналистами вопрос о том, согласились ли власти этой страны поставлять украинской армии вооружения и боеприпасы, Столтенберг отметил, что не станет указывать правительству Южной Кореи, куда и что им следует поставлять, однако, осуществление поставок боеприпасов странам, входящим в НАТО, способствует продолжению снабжения украинской армии.

Столтенберг также добавил, что Южная Корея является одним из крупнейших производителей боеприпасов.

Вместе с тем, генсек НАТО предостерег власти Китая от поставок России вооружений и боеприпасов. По его словам, подобный шаг стал бы "исторической ошибкой", за которой последовали бы "существенные последствия". Какие именно последствия, Столтенберг, однако, не уточнил, добавив, что "в Китае знают, какие последствия могут наступить". Столтенберг также подчеркнул, что в НАТО испытывают обеспокоенность по поводу сближения России и Китая в экономической и военной сферах.

Эти заявления генсека НАТО в очередной раз показывают существование двойных стандартов в политике стран Запада, приветствующих поставки на Украину и одновременно решительно осуждающих и угрожающих некоторыми "последствиями" в случае осуществления абсолютно таких же поставок из Китая России.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/육군 5포병여단
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4 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:44
    +3
    Речь идёт видимо о снарядах для хаймарсов, у них есть свой MLRS и снаряды сами для них производят, К239 Chunmoo.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:00
      0
      роль поставок боеприпасов из Южной Кореи

      ... ну а у нас из Северной... вместе с грузчиками.)
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:48
    +1
    ну что РФ когда уже начнет ? врагов громить ? а то враги все наглеют и наглеют !
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: opuonmed
      ну что РФ когда уже начнет ? врагов громить ? а то враги все наглеют и наглеют !

      Никогда. Они наши братья.