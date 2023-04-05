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«ООН и НАТО молчат»: итальянский журналист указал на использование мин «Лепесток» и западного оружия ВСУ против Донецка

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«ООН и НАТО молчат»: итальянский журналист указал на использование мин «Лепесток» и западного оружия ВСУ против Донецка

Итальянский журналист побывал в Донецке и собственными глазами убедился в преступлениях киевского режима, совершаемых против мирных жителей на фоне полного безразличия Запада и международных организаций.


Население города живёт в определенном смысле на линии фронта, под ударами артиллерии и мин, выпущенных украинскими войсками

- пишет военкор издания Analisi Difesa.

С его слов, забрасываемые ВСУ мины ПФМ-1 «Лепесток» стали обыденностью для жителей Донецка:

С прошлого лета они стали бичом для населения города.

Как поясняет журналист, ими ВСУ усеивает жилые массивы и автомобильные дороги, вынуждая команды МЧС постоянно бороться с этой напастью. Если не успеть вовремя собрать мины, то это приведёт их к самоактивации. «Лепестки» уничтожаются на месте, так как неизвестно время, когда произойдёт их детонация.

Жизнь здесь превращается в кошмар... мы находим их повсюду... в садах, на тротуарах, на крышах машин и на подоконниках. Уже не хватает смелости даже выйти из дома

- говорит одна из жительниц города.

Всего киевскому режиму достались из советского арсенала миллионы запрещённых Оттавским договором мин ПФМ-1, которые он обязался уничтожить по соглашениям с ЕС и НАТО.

Применение «Лепестков», разбросанных по приказу киевского командования на окраинах города и вдали от военных объектов, похоже, не вызывает международной реакции. Ни НАТО, ни ЕС, ни ООН никак не проявили себя, не высказывая осуждения и не вводя санкции за использование мин. Необъяснимое безразличие и молчание

- пишет итальянский военкор.

Как указывает журналист, однако это лишь одна из многих бед, обрушившихся на столицу региона. На Донецк каждый день падают ракеты американских HIMARS и 155-мм снаряды, выпущенные французскими гаубицами CAESAR. Это оружие, которое, согласно соглашениям с НАТО, должно применяться только против военных целей. Удары HIMARS вообще должны быть предварительно санкционированы американским командованием после изучения координат и характера цели, отмечает журналист.

Чтобы сделать бомбардировку центра Донецка еще более беспощадной, ВСУ стали использовать беспилотники для поражения гражданских целей или, что ещё хуже, спасателей, прибывающих на место предыдущего взрыва

- указывает итальянский военкор, наконец-то «заметивший» военные преступления киевского режима.
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9 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:59
    +3
    ООН давно стало подстилкой США, смысла в этой конторе нет, присутствие там нужно, что бы понимать, какую пакость ещё они нам готовят.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:22
      0
      У России, как у одной из стран учредителей ООН, есть право вето в Совете Безопасности.
      Проблема ООН в том, что у нее единственный офис в Нью-Йорке. Нужно открыть, как минимум, ещё две штаб-квартиры в Москве и Пекине.
  2. Комментарий был удален.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:01
    +2
    А кто мешает нам разбросать "лепестки" по Киеву с тех же дронов (кто потом что-то докажет), может хватит взывать Запад к прозрению, а начинать бить аккуратно, но сильно.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 19:46
      0
      1) МЫНИТАКИЕ(а зря)
      2) По ходу мы их уничтожили. А раз их нет - это главный аргумент против применения.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:01
    +2
    Пустое это.Метать бисер перед свиньями
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:07
    +4
    Да не только странам НАТО, глубоко безразлична судьба жителей Донецка. За очень не большим исключением, мир живет своими проблемами. И, ждать сочувствия от мировой общественности, не стоит. Наши проблемы никого не волнуют. Нам самим отстаивать свое право жить в своей стране. Самим уничтожать нацистов, фашистов, бандеровцев и т.д. А, вот когда Победа будет близка, сразу найдутся братушки, друзья, доброжелатели, сочувствующие и прочая. И не надо рассказывать о народах стонущих под игом...
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:16
    +1
    Я даже переживаю за того журналиста. Хоть бы домой доехал благополучно. А то такие репортажи не в чести у ЕС и Ко.
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 19:45
      0
      В том-то и дело, что домой ему нельзя ((( Чужой среди своих...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:40
    0
    Итальянский журналист побывал в Донецке и собственными глазами убедился в преступлениях киевского режима, совершаемых против мирных жителей на фоне полного безразличия Запада и международных организаций.
    . Ладно, напишет он правду и вопросы правильные задаст и что тогда произойдёт???