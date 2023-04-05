«ООН и НАТО молчат»: итальянский журналист указал на использование мин «Лепесток» и западного оружия ВСУ против Донецка

Итальянский журналист побывал в Донецке и собственными глазами убедился в преступлениях киевского режима, совершаемых против мирных жителей на фоне полного безразличия Запада и международных организаций.
Население города живёт в определенном смысле на линии фронта, под ударами артиллерии и мин, выпущенных украинскими войсками
- пишет военкор издания Analisi Difesa.
С его слов, забрасываемые ВСУ мины ПФМ-1 «Лепесток» стали обыденностью для жителей Донецка:
С прошлого лета они стали бичом для населения города.
Как поясняет журналист, ими ВСУ усеивает жилые массивы и автомобильные дороги, вынуждая команды МЧС постоянно бороться с этой напастью. Если не успеть вовремя собрать мины, то это приведёт их к самоактивации. «Лепестки» уничтожаются на месте, так как неизвестно время, когда произойдёт их детонация.
Жизнь здесь превращается в кошмар... мы находим их повсюду... в садах, на тротуарах, на крышах машин и на подоконниках. Уже не хватает смелости даже выйти из дома
- говорит одна из жительниц города.
Всего киевскому режиму достались из советского арсенала миллионы запрещённых Оттавским договором мин ПФМ-1, которые он обязался уничтожить по соглашениям с ЕС и НАТО.
Применение «Лепестков», разбросанных по приказу киевского командования на окраинах города и вдали от военных объектов, похоже, не вызывает международной реакции. Ни НАТО, ни ЕС, ни ООН никак не проявили себя, не высказывая осуждения и не вводя санкции за использование мин. Необъяснимое безразличие и молчание
- пишет итальянский военкор.
Как указывает журналист, однако это лишь одна из многих бед, обрушившихся на столицу региона. На Донецк каждый день падают ракеты американских HIMARS и 155-мм снаряды, выпущенные французскими гаубицами CAESAR. Это оружие, которое, согласно соглашениям с НАТО, должно применяться только против военных целей. Удары HIMARS вообще должны быть предварительно санкционированы американским командованием после изучения координат и характера цели, отмечает журналист.
Чтобы сделать бомбардировку центра Донецка еще более беспощадной, ВСУ стали использовать беспилотники для поражения гражданских целей или, что ещё хуже, спасателей, прибывающих на место предыдущего взрыва
- указывает итальянский военкор, наконец-то «заметивший» военные преступления киевского режима.