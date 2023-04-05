Население города живёт в определенном смысле на линии фронта, под ударами артиллерии и мин, выпущенных украинскими войсками

С прошлого лета они стали бичом для населения города.

Жизнь здесь превращается в кошмар... мы находим их повсюду... в садах, на тротуарах, на крышах машин и на подоконниках. Уже не хватает смелости даже выйти из дома

Применение «Лепестков», разбросанных по приказу киевского командования на окраинах города и вдали от военных объектов, похоже, не вызывает международной реакции. Ни НАТО, ни ЕС, ни ООН никак не проявили себя, не высказывая осуждения и не вводя санкции за использование мин. Необъяснимое безразличие и молчание

Чтобы сделать бомбардировку центра Донецка еще более беспощадной, ВСУ стали использовать беспилотники для поражения гражданских целей или, что ещё хуже, спасателей, прибывающих на место предыдущего взрыва