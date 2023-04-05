В Польше заговорили о готовности разместить на своей территории тактическое ядерное оружие НАТО

Остается все меньше сомнений, что после поражения украинской армии в противостояние с Россией намерена вступить Польша. На это указывает целый ряд мероприятий, начиная от увеличения численности польской армии и заканчивая ее перевооружением.
Впрочем, в Варшаве, вероятно, решили не «довольствоваться малым» и начали аккуратно «зондировать» тему о размещении у себя ядерного оружия. По крайней мере, именно такой вариант озвучил советник по безопасности президента Дуды, Яцек Севьера, о чем сообщает Berliner Morgenpost.
С его слов, сотрудничество Польши с НАТО в рамках ядерного сдерживания могло бы быть расширено. Например, Варшава могла бы зять на себя ответственность в плане размещения тактического ядерного оружия на своей территории.
Как выразился Севьера, начать можно с ТЯО воздушного базирования.
В то же время, когда журналист попытался уточнить, действительно ли советник польского президента имеет в виду желание властей его страны обзавестись ядерным оружием, Севьера уклончиво ответил, что «дело не в чувствах, а в расчетах».
Стоит напомнить, что сегодня Анджей Дуда принимает у себя в гостях украинского лидера Владимира Зеленского. Последний уже успел заявить, что между Польшей и Украиной в будущем не будет никаких границ.
В то же время, польский президент сообщил о передаче Киеву лишь 14 истребителей МиГ-29. Сообщается, что Машины, модернизированные по стандартам НАТО, Варшава намерена оставить у себя. Последний факт также косвенно указывает на подготовку польской армии к вероятному вооруженному противостоянию.