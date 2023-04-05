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Президент России призвал жестко и эффективно бороться с «недобитым подпольем» на освобожденных территориях

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Президент России призвал жестко и эффективно бороться с «недобитым подпольем» на освобожденных территориях

Ситуация в новых регионах Российской Федерации, вошедших в ее состав после начала специальной военной операции в результате референдумов жителей, остается напряженной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности РФ.


Глава государства назвал новые регионы «исторически российскими» землями и призвал быстрее интегрировать их в российское правовое пространство. Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах обеспечения безопасности и борьбы с диверсионной и разведывательной деятельностью противника на освобожденных территориях.

Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно

- заявил президент России.

Также Владимир Путин отметил, что киевский режим продолжает совершать теракты против мирного населения на освобожденных Россией территориях. Он подчеркнул, что украинское руководство никого не жалеет: города и сельские населенные пункты подвергаются беспощадным артиллерийским и ракетным обстрелам. Кроме того, сказал президент, украинские спецслужбы проводят покушения на сотрудников органов власти, правоохранительных структур, преподавателей вузов и школ, журналистов.

Украинские неонацисты, по словам главы государства, действуют не только собственно в новых регионах страны, но и на других российских территориях. Президент призвал держать ситуацию под контролем, и это – еще одно напоминание спецслужбам России о том, что сейчас особенно важна бдительность с их стороны, а любые недоработки могут привести к трагедиям, уносящим человеческие жизни.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:56
    -2
    При задержании ,бандеровского подполья последние предпочтут пулю себе в лоб,без оказания сопротивления.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:00
      +1
      Лучше бы ВВП предложил жестко и эффективно бороться с руководством этого «подполья». Даю адрес: г Киев, Печерский район, ул Банковая.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 18:02
        0
        бороться с «недобитым подпольем»

        А в Питере тоже хoхлы или местные? На это Бортников есть.
        Тоже мне "фантомас" разбушевался.
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 18:05
        0
        Ну ВВП говорит официально, в отличии от дамы(денег нет , но вы держитесь)-телеграмы
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:58
    0
    ниии, они будуть ждать пока их обменяють и айфоны дадуть и в Турцию прокатять. Ага. Нахрена им стреляццо?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:00
    +1
    Президент России призвал жестко и эффективно бороться с «недобитым подпольем» на освобожденных территориях

    Тут не призывать надо, а отменять мораторий на смертную казнь вводить военно-полевые суды.
    Враг воюет, как ему вздумается, а Россия к ним со всей юридической спецификой...
    Адвокатов им не предоставить?
    Не можете действовать кардинально, уступите место у руля. Может кто-то более смелый найдётся...
    Поставили Россию на кон, как личную ставку...Здесь люди живут и жить хотят хорошо сегодня, а не после 2036 года...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:02
      0
      ДАМычу это поясните и иже с ним взятым.... А то он опять чёнить отдаст.
  4. Степан S
    Степан S Сегодня, 18:01
    +2
    Констатация фактов от президента. И за все хорошее, против всего плохого. А когда уже спрашивать будем с руководителей наверху за то, что они ничего не делают для победы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:05
      0
      Низзя, они в команде Самого.
      ------------------------
    2. Джексон
      Джексон Сегодня, 18:05
      0
      А мы только призывать и можем, похоже... С реальными действиями у власти туговато выходит.
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:01
    -1
    лишь бы не переборщили, Все-таки там наши люди...
  6. сталевар
    сталевар Сегодня, 18:03
    +1
    Да люди давно этого хотят. Только вот власть на местах сама чуть ли не в опу этих бандеровцев целует. Путину что не докладывают, сколько просто отпустили, на ту сторону. Или он телевизор совсем не смотрит? И во вторых, смертную казнь за терроризм кто отменять будет? У Путина как всегда, то Ленин, то Сталин виноваты, то на местах не так работают.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:05
    0
    Неплохо бы с местного подполья начать, в артистической культурной, научной, информационной среде.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:05
    0
    Интересно - когда он наконец прекратит призывать и начнёт приказывать? И - карать за их невыполнение? А то занимающий пост верховного главнокомандующего и рулящий страной и войной призывами - смотрится по меньшей мере нелепо и жалко..