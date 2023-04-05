Президент России призвал жестко и эффективно бороться с «недобитым подпольем» на освобожденных территориях

Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно

Ситуация в новых регионах Российской Федерации, вошедших в ее состав после начала специальной военной операции в результате референдумов жителей, остается напряженной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности РФ.Глава государства назвал новые регионы «исторически российскими» землями и призвал быстрее интегрировать их в российское правовое пространство. Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах обеспечения безопасности и борьбы с диверсионной и разведывательной деятельностью противника на освобожденных территориях.- заявил президент России.Также Владимир Путин отметил, что киевский режим продолжает совершать теракты против мирного населения на освобожденных Россией территориях. Он подчеркнул, что украинское руководство никого не жалеет: города и сельские населенные пункты подвергаются беспощадным артиллерийским и ракетным обстрелам. Кроме того, сказал президент, украинские спецслужбы проводят покушения на сотрудников органов власти, правоохранительных структур, преподавателей вузов и школ, журналистов.Украинские неонацисты, по словам главы государства, действуют не только собственно в новых регионах страны, но и на других российских территориях. Президент призвал держать ситуацию под контролем, и это – еще одно напоминание спецслужбам России о том, что сейчас особенно важна бдительность с их стороны, а любые недоработки могут привести к трагедиям, уносящим человеческие жизни.