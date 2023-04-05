Военное обозрение
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Глава Госдепа США объявил об «открытых дверях» для вступления Украины в НАТО

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Глава Госдепа США объявил об «открытых дверях» для вступления Украины в НАТО

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что для Украины «открыты двери» в НАТО. Правда, продолжил госсекретарь, для этого Киеву необходимо выполнить ряд предварительных условий, дабы страна соответствовала стандартам альянса и «была совместима» с ними. По словам Блинкена, все это осуществимо в долгосрочной перспективе. Озвучивать, что именно требуется сделать киевским властям, глава Госдепа не стал.


Конечно, двери НАТО остаются открыты, это не изменилось

— сообщил глава американского внешнеполитического ведомства после министерской встречи с коллегами на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

Слова главы Госдепа США идут несколько вразрез с высказыванием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. На брифинге после той же министерской встречи в Брюсселе глава украинского МИД сообщил, что Киев переподал заявку на вступление в НАТО напрямую и теперь вроде как не обязан выполнять предварительные договоренности на членство в альянсе (ПДЧ). Напомним, первая заявка киевских властей на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном режиме была подана в сентябре прошлого года.

Не сильно радужной перспектива принятия Украины в НАТО выглядит и после недавнего заявления генсека альянса Йенса Столтенберга. Он обозначил два основных условия, при соблюдении которых страны военного блока могут инициировать процесс рассмотрения заявки Киева. Для этого Украина должна «победить Россию» и сохранить государственно-национальный суверенитет, объяснил Столтенберг.

С первым дела у ВСУ обстоят не очень, в чем вынужденно признаются даже самые близкие западные союзники Киева. Да и с суверенитетом не все неоднозначно. Мало того, что в ходе СВО Украина уже потеряла более 20% территории, так еще и Зеленский сегодня объявил в Варшаве о полном «стирании границ» между возглавляемым им государством и Польшей.

Хотя, именно поглощение восточноевропейскими приграничными странами остатков «незалежной» может оказаться для нее единственным шансом на вожделенное вступление в НАТО и даже Евросоюз. Только вот Украины как суверенного государства в этом случае на карте Европы не станет.
Автор:
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:11
    +2
    Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что для Украины «открыты двери» в НАТО. Правда, продолжил госсекретарь, для этого Киеву необходимо выполнить ряд предварительных условий, дабы страна соответствовала стандартам альянса и «была совместима» с ними. По словам Блинкена, все это осуществимо в долгосрочной перспективе.


    Ну то есть Украину послали в долгосрочную перспективу.Что и требовалось доказать.Поматросили и бросили.
    А как радовались.Из трусов прям выпрыгивали.Наивные.Думали что вытянули счастливый билет.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:31
      +1
      Озвучивать, что именно требуется сделать киевским властям, глава Госдепа не стал.

      Остался сущий пустячок , дело то житейское.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 18:45
        +3
        Цитата: frruc
        Остался сущий пустячок , дело то житейское.

        Победить Россию ..)))) Или присоединится к Польше(Галицию) ..У них на плантациях рабов нэма ,скоро посевная..
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:48
        +2
        Глава Госдепа США объявил об «открытых дверях» для вступления Украины в НАТО

        Цитата: frruc
        Остался сущий пустячок , дело то житейское.

        Слушайте НАТО, нельзя же столько долго держать у дверей Украину, она возле них может и нагадить laughing
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:11
    +3
    Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией.
    Cтолтенберг
    а вот шас вопрос дк чего РФ ждет ???????
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:14
      +3
      Цитата: opuonmed
      Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией.
      Cтолтенберг


      Ну разводят как хотят,как котят.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 19:06
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: opuonmed
        Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией.
        Cтолтенберг


        Ну разводят как хотят, как котят.

        Неуместное сравнение, поскольку Свинья стала символом современной Украины! Черти тоже имеют пятак, копыта и хвост крючком, а потому и "шайтаны" по мусульмански.

        Соответственно, их сначала разводят, а потому ведут на убой. Самое главное, что это всех вполне устраивает - и "свиней", и Запад и РФ.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:14
    +1
    Глава Госдепа США объявил об «открытых дверях» для вступления Украины в НАТО
    очередная пСиса болтун, притом брехливая до нельзя.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:15
    +3
    Что тут непонятно, украинцы умрите и будет вам НАТО.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:19
      +3
      ну посмертно в НАТу может и примут....
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:53
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Что тут непонятно, украинцы умрите и будет вам НАТО.

      НАТО потом и не вспомнит, кто такая была Краина no
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:23
    -1
    Как поглощение Польшей может способствовать вступлению в НАТО, если оно прямо противоположно условию Столтенберга о суверенитете?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:44
      +1
      Это как стать европейцем, постепенно отправляя туда свои органы для трансплантации
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:54
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Как поглощение Польшей может способствовать вступлению в НАТО, если оно прямо противоположно условию Столтенберга о суверенитете?

      Это когда еще будет, а болтать при гибели Украины нужно каждый день
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:24
    -1
    Первое апреля затягивалось, но клоунов до сих пор не отпускало
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:28
    +2
    Этот «нехороший человек» ещё раз скажет про вступление Украины в НАТО, - отправить ему по месту жительства уведомление «гиперзвуковой почтой»...
  8. Русь
    Русь Сегодня, 18:38
    +3
    Замануха... но всегда есть "но".... wink
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: Русь
      Замануха... но всегда есть "но".... wink

      А, еще: - загляните на медни...
      Короче, winked коэффициент безразличия к Украине увеличивается пропорционально количеству невыполненных обещаний НАТО…

      hi
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:45
    +3
    laughing Двери открыты, но по фейсконтролю не проходят. Охрана и не пускает.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:58
    +3
    А зачем вообще, Украина на карте мира? Как показал исторический опыт, украинцам государственность- противопоказана. Они начинают дуреть, когда из сел и хуторов попадают в большой город. Свинью- на балкон. КОрОву- в ванну. Газон- в огород. И постоянно что то воруют и тянут, дО хаты. Это не лечится. « украинство и местечковость» диагноз.
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:08
    0
    Цитата: ROSS 42
    Этот «нехороший человек» ещё раз скажет про вступление Украины в НАТО, - отправить ему по месту жительства уведомление «гиперзвуковой почтой»...

    На тот свет вам одному не хочется, хочется большую компанию?
  12. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:11
    -1
    Цитата: Теренин
    Цитата: Русь
    Замануха... но всегда есть "но".... wink

    А, еще: - загляните на медни...
    Короче, winked коэффициент безразличия к Украине увеличивается пропорционально количеству невыполненных обещаний НАТО…

    hi

    Да- да, бронетехнику, снаряды, ракеты, самолёты уже не поставляют? Или это идут безразличные поставки- ну типа Дайте миллион снарядов- безразличный ответ- Берите полтора миллиона))))
  13. Dart
    Dart Сегодня, 20:22
    0
    Надеюсь,Россия захлопнет эту дверь,да так,что косяк вырвет.