Глава Госдепа США объявил об «открытых дверях» для вступления Украины в НАТО

Конечно, двери НАТО остаются открыты, это не изменилось

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что для Украины «открыты двери» в НАТО. Правда, продолжил госсекретарь, для этого Киеву необходимо выполнить ряд предварительных условий, дабы страна соответствовала стандартам альянса и «была совместима» с ними. По словам Блинкена, все это осуществимо в долгосрочной перспективе. Озвучивать, что именно требуется сделать киевским властям, глава Госдепа не стал.— сообщил глава американского внешнеполитического ведомства после министерской встречи с коллегами на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.Слова главы Госдепа США идут несколько вразрез с высказыванием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. На брифинге после той же министерской встречи в Брюсселе глава украинского МИД сообщил, что Киев переподал заявку на вступление в НАТО напрямую и теперь вроде как не обязан выполнять предварительные договоренности на членство в альянсе (ПДЧ). Напомним, первая заявка киевских властей на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном режиме была подана в сентябре прошлого года.Не сильно радужной перспектива принятия Украины в НАТО выглядит и после недавнего заявления генсека альянса Йенса Столтенберга. Он обозначил два основных условия, при соблюдении которых страны военного блока могут инициировать процесс рассмотрения заявки Киева. Для этого Украина должна «победить Россию» и сохранить государственно-национальный суверенитет, объяснил Столтенберг.С первым дела у ВСУ обстоят не очень, в чем вынужденно признаются даже самые близкие западные союзники Киева. Да и с суверенитетом не все неоднозначно. Мало того, что в ходе СВО Украина уже потеряла более 20% территории, так еще и Зеленский сегодня объявил в Варшаве о полном «стирании границ» между возглавляемым им государством и Польшей.Хотя, именно поглощение восточноевропейскими приграничными странами остатков «незалежной» может оказаться для нее единственным шансом на вожделенное вступление в НАТО и даже Евросоюз. Только вот Украины как суверенного государства в этом случае на карте Европы не станет.