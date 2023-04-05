Президент Белоруссии приехал в Москву на встречу с главой российского государства

Сегодня в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Он планирует провести в российской столице встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поучаствовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Визит Лукашенко в Россию носит рабочий характер. С Путиным белорусский лидер планирует обсудить такие важные вопросы двустороннего сотрудничества как импортозамещение и развитие высоких технологий, углубление кооперации. Белоруссия и Россия являются важными торговыми партнерами, поставляя друг другу необходимые товары различного назначения.
Кроме того, главы двух государств обсудят ситуацию в сфере безопасности и международную обстановку. Не исключено, что будет поднят вопрос специальной военной операции на Украине, а также президенты могут обговорить дальнейшие шаги по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
6 апреля в Москве состоится заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России. На этом мероприятии будут представлены доклады по реализации положений договора о создании СГ в 2021-2023 гг.
Кроме того, будет обсуждаться и такой важный вопрос как разработка совместной концепции безопасности Союзного государства Белоруссии и России. Естественно, подведут итоги по тем направлениям, на которых уже есть определенные результаты двустороннего сотрудничества.