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Президент Белоруссии приехал в Москву на встречу с главой российского государства

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Президент Белоруссии приехал в Москву на встречу с главой российского государства

Сегодня в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Он планирует провести в российской столице встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и поучаствовать в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.


Визит Лукашенко в Россию носит рабочий характер. С Путиным белорусский лидер планирует обсудить такие важные вопросы двустороннего сотрудничества как импортозамещение и развитие высоких технологий, углубление кооперации. Белоруссия и Россия являются важными торговыми партнерами, поставляя друг другу необходимые товары различного назначения.

Кроме того, главы двух государств обсудят ситуацию в сфере безопасности и международную обстановку. Не исключено, что будет поднят вопрос специальной военной операции на Украине, а также президенты могут обговорить дальнейшие шаги по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

6 апреля в Москве состоится заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России. На этом мероприятии будут представлены доклады по реализации положений договора о создании СГ в 2021-2023 гг.

Кроме того, будет обсуждаться и такой важный вопрос как разработка совместной концепции безопасности Союзного государства Белоруссии и России. Естественно, подведут итоги по тем направлениям, на которых уже есть определенные результаты двустороннего сотрудничества.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:25
    +2
    Обстановка требует работать в сфере обороны на пару,а не по одиночке.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Обстановка требует работать в сфере обороны на пару,а не по одиночке.

      Зеленский в Польшу ,Батька в Москву ..Что то намечается серьезное .
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Обстановка требует работать в сфере обороны на пару,а не по одиночке.

      На пару, лучше обсуждать не оборону, а наступление.
      1. Русь
        Русь Сегодня, 18:52
        +1
        Думаешь батька созрел что бы впрячся? Сомневаюсь......
        Геннадий, hi
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:55
      +1
      Ха, там президент Литвы ярый русофоб оказался членом КПСС, видимо до этого был октябренком-пионером-комсомольцем, сокрыл тихушник прошлое.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:52
    0
    Даа, ощущение, что "пружина" критически сжимается...
    Видать скоро рванёт. Интересно, где и каким образом?
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:01
    0
    Встретятся два президента, обсудят что кому пообещали китайцы . Посоветуются как быть дальше. Ну и конечно что перепадёт батьке, за поддержку
  4. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 19:10
    0
    Чык-чэрык приехал за звездялями. Он последнее время сильно разговорился. Его выпендроны про резкое перимирие с Усраиной и его тотальный контроль над российским ядерным оружием выходят за рамки его значимости в рамках союзного государства.
  5. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:59
    0
    Встреча президентов и совещание Путина с Совбезом... Что-то намечается крупное....