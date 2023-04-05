Американская пресса: Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном

Власти Китая не хотят восстанавливать контакты с администрацией США на высшем уровне. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники в дипломатической среде.
Один из типичных примеров подобного игнорирования – уклонение от назначения новой даты визита в Китай государственного секретаря США Энтони Блинкена. Похоже, шефу Госдепа явно дают понять, что не горят желанием его видеть, по крайней мере, в настоящее время. Ранее, напомним, визит Блинкена в КНР был отменен.
Помимо истории с визитом госсекретаря, есть и другие примеры игнорирования. Китай не согласовывает поездки других американских высокопоставленных чиновников. Но настоящий «плевок в лицо» для США – игнорирование президента Джо Байдена. Председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не нашел времени переговорить с главой Белого дома по телефону. Фактически Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном. Именно такой вывод напрашивается из публикации американского издания.
Кстати, похожая ситуация – и с Украиной. Си Цзиньпин открыто игнорирует президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на просьбы последнего о разговоре. В окружении китайского лидера ссылаются на то, что Си Цзиньпин занят и говорить с Зеленским ему некогда. При этом на трехдневную поездку в Россию Си Цзиньпин время нашел, и этот факт также не может не раздражать Запад, включая и США.
Однако вместо того, чтобы попытаться наладить отношения с КНР, власти США идут дальше в своем политическом безрассудстве. Например, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти собирается провести встречу с президентом частично признанного Тайваня Цай Инвэнь, которая приедет в США после визита в Гватемалу и Белиз – две из тринадцати государств мира, признающих «суверенитет» Тайваня. После этой встречи желание взаимодействовать с США у китайских руководителей поубавится в еще большей степени.