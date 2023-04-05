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Американская пресса: Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном

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Американская пресса: Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном

Власти Китая не хотят восстанавливать контакты с администрацией США на высшем уровне. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники в дипломатической среде.


Один из типичных примеров подобного игнорирования – уклонение от назначения новой даты визита в Китай государственного секретаря США Энтони Блинкена. Похоже, шефу Госдепа явно дают понять, что не горят желанием его видеть, по крайней мере, в настоящее время. Ранее, напомним, визит Блинкена в КНР был отменен.

Помимо истории с визитом госсекретаря, есть и другие примеры игнорирования. Китай не согласовывает поездки других американских высокопоставленных чиновников. Но настоящий «плевок в лицо» для США – игнорирование президента Джо Байдена. Председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не нашел времени переговорить с главой Белого дома по телефону. Фактически Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном. Именно такой вывод напрашивается из публикации американского издания.

Кстати, похожая ситуация – и с Украиной. Си Цзиньпин открыто игнорирует президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на просьбы последнего о разговоре. В окружении китайского лидера ссылаются на то, что Си Цзиньпин занят и говорить с Зеленским ему некогда. При этом на трехдневную поездку в Россию Си Цзиньпин время нашел, и этот факт также не может не раздражать Запад, включая и США.

Однако вместо того, чтобы попытаться наладить отношения с КНР, власти США идут дальше в своем политическом безрассудстве. Например, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти собирается провести встречу с президентом частично признанного Тайваня Цай Инвэнь, которая приедет в США после визита в Гватемалу и Белиз – две из тринадцати государств мира, признающих «суверенитет» Тайваня. После этой встречи желание взаимодействовать с США у китайских руководителей поубавится в еще большей степени.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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16 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 18:53
    +3
    Смешные какие! Ладно матрасники сами изгадили отношения с Китаем. А кто такой Зе, чтоб дедушка Си ему веса прибавлял своим общением?
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 19:33
      0
      КНР не идёт на контакт? Значит не заслужили!
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:54
    +1
    Туда вроде Урсула намылилась с Макроном. Уровень встречи в аэропорту покажет уровень "важности" персон.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:11
      0
      Не знаю как их будут встречать ,но стол переговоров уже " заготовлен" lol
      1. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 19:39
        +2
        Цитата: tralflot1832
        стол переговоров уже " заготовлен"

        Кто то, что то напутал... Не было на Американском континенте Британских колоний в 1559года - как то так. И вообще, источник
        Информационное агентство «Панорама» — российский сайт сатирических «новостей»
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:56
    0
    Ну так это только начало. Уже весь мир понял, что с вами не о чем разговаривать, продолжают просто по привычке, скоро все прекратят, кроме Холопии и Пшепрашемовки
  4. Русь
    Русь Сегодня, 18:56
    +1
    спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти собирается провести встречу с президентом частично признанного Тайваня Цай Инвэнь,

    Не нашли ничего лучше, чем дразнить дракона.... smile
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:07
    0
    Как это ещё Вован и Лексус не додумались позвонить, Зеленскому и представиться товарищем Си? Вот бы ржачка была!))
  6. al3x
    al3x Сегодня, 19:10
    0
    О чем можно с самоходным дедом разговаривать? Он же реально практически недееспособен, всё забывает, путает, с ног валится, без подсказки не может цепочку элементарных действий выполнить, а без записки сказать хоть что-то внятное и связное не в состоянии. Страшно за планету становится, когда весь мир видит, какие персонажи стоят у руля западных стран.
  7. Комментарий был удален.
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:23
    +1
    Так сейчас на Украине идёт первый акт Китайско - Американской войны. Какие разговоры?

    А вот Европу китайцы решили увести из под штатов, чтобы можно было сделать единую Евразию. Поэтому с европейцами общаются.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:34
    +2
    "Председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не нашел времени переговорить с главой Белого дома по телефону" (с)
    Ну странные люди, честное слово. Всё же просто.
    Когда в Вашингтоне день, в Пекине - ночь!
    И наоборот, когда в Пекине день - в Вашингтоне - ночь
    И как звонить? С постели поднимать?! Люди пожилые, что один, что второй... понимать надо!
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:43
    0
    Американская пресса: Китай игнорирует руководство США и не идет на контакты с Вашингтоном
    . А с гейропейскими о чем то смогут договорится или скорее НЕ ДОГОВОРИЛИСЯ?!
    Впрочем, гейропейские сами себе стирают из мировой политики... пыжся, не пыжся, а гейропа все, не субъект и не величина теперь.
  11. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:55
    0
    Цитата: tralflot1832
    Не знаю как их будут встречать ,но стол переговоров уже " заготовлен" lol

    Это как? У англичан первая попытка основать колонию в 1584 году вроде была, а стол 1559?
  12. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:58
    0
    Приходит Зеля на приём к Си и говорит - уважаемый Си, почему вы меня игно игнорируете? А он зычным голосом - Следующий.....
  13. point
    point Сегодня, 20:41
    0
    Кремлин снова по ушам и по губам елозит вместо формирования информационного наполнения занимаются популизмом. Китайцы приняли у себя бабушку Жанну и министра торговли? -да. Что, зачем, почему?-- редакция не в курсе потому что не занимается исследованием в интересах общества. Мелковато как-то для "официальной" трибуны в фельетонном стиле подавать сложные вопросы современности.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:42
    0
    Да-да, точно, а вот ещё кое-что о китайцах:


    Заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Об этом заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун, передает New York Times.
    https://www.nytimes.com/2023/04/05/world/europe/eu-china-embassador-russia-fu-cong.html

    Фу Цун сказал, что Китай не на стороне России в войне, и что некоторые люди "намеренно неправильно толкуют это, потому что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения".

    "Безграничная" - это не что иное, как риторика", - сказал он.