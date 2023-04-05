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Готовивший диверсию на День Победы в Херсоне был завербован украинской военной разведкой

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Готовивший диверсию на День Победы в Херсоне был завербован украинской военной разведкой

Павел Запорожец, обвиняемый в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это следует из свидетельских показаний, полученных в рамках уголовного дела и оглашенных в ходе судебного заседания.


Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу в марте текущего года. По словам старшего оперуполномоченного по уголовному розыску УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрея Краснова, давшего показания по видеосвязи, информация о готовящемся взрыве в Херсоне была получена в ходе оперативных действий.

Следствием было установлено, что в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года украинские спецслужбы склонили обвиняемого к сотрудничеству. Вербовку Запорожца к сотрудничеству с ГУР МОУ произвел кадровый сотрудник украинской разведки Гурко, после начала проведения специальной военной операции занимавшийся разведывательно-подрывной деятельностью на территории проведения СВО.

Из показаний Краснова следует, что в задачи вышеназванного Гурко входит поиск граждан, поддерживающих киевский режим и склонных к ведению террористической деятельности и снабжение их взрывными устройствами для осуществления терактов.

Запорожец обвиняется в покушении на совершение акта международного терроризма по соответствующей статье УК РФ. Обвиняемый признает свою вину, однако утверждает, что судить его должны по Женевской конвенции, "как действующего украинского военнослужащего".
Автор:
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21 комментарий
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:18
    +7
    Обвиняемый признает свою вину, однако утверждает, что судить его должны по Женевской конвенции, "как действующего украинского военнослужащего".

    Был в форме войск противника? Свободен - терроризм и никаких военнопленных с военнослужащими. И да, Украина России войну не объявляла
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:22
      +5
      Надеюсь началось ! Хватит уже либеральничать с историческими врагами .Ставка очень высока ,это существование России и Русского мира как такового стержня Православия (идет наезд БЕСОВ ВСЕХ МАСТЕЙ" ) Идем на прорыв
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:54
        +3
        Обвиняемый признает свою вину, однако утверждает, что судить его должны по Женевской конвенции

        Какой наивный и не умный . Его осудит Ростовский окружной военный суд и церемониться не будет. там специализируются по таким делам, этапируют как надо, под охраной, надеюсь туда, где летом холодно в пальто.
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 20:06
          0
          Цитата: frruc
          Какой наивный и не умный .

          ну почему? Если потому, что ввязался в терроризм, то да, неумный - это еще мягко очень сказано. А если по поводу Женевской конвенции - так ему больше ссылаться и не на что. Понятно, что чушь полная, но у него выбор невелик - или сознаваться в терроризме, или же косить под военного в надежде, что потом обменяют по типу азовцев. Призрачная надежда-то, но для него и она сойдет
      2. красноярск
        красноярск Сегодня, 20:01
        +2
        Цитата: Дед Пихто
        Хватит уже либеральничать с историческими врагами

        Эк ты, дедушко, загнул на холодную. Историческими говоришь? Это ты говоришь о Героях Советского Союза - украинцах? О миллионах награжденных орденами и медалями СССР? Это они были историческими врагами? Или ты Мазепу вспомнил? Так за Мазепой не все пошли, были и те, кто не изменил Петру-1 и сражались со шведами под Полтавой. Не стриги всех под одну гребенку, нам с ними рядом жить.
        Не забывай, им более 30-ти лет мозги промывали. Это нам с тобой такая промывка мозгов, что горох о стенку. А тем, кто Советской Власти не застал?
        Так что, исторически они - наши люди. Их только надо распропагандировать, а для этого время надо.
        Не спорю, есть и такие, которым уже ничего не докажешь, которые ничего не захотят понять. Ну, с такими разговор должен быть кротким...
        1. Наган
          Наган Сегодня, 20:32
          0
          Цитата: красноярск
          Так за Мазепой не все пошли, были и те, кто не изменил Петру-1 и сражались со шведами под Полтавой.

          Украинские "козаки" были в составе обеих воюющих сторон. И обе стороны, не сговариваясь, оставили "козаков" "охранять лагерь", потому что доверия им не было. И по той же причине оставили надзирать за ними охрану из регулярных частей.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 19:30
      +3
      Цитата: Bingo
      Был в форме войск противника?

      laughing Ага, с военным билетом и под флагом wassat Подошёл к патрулю, сложил оружие (если былО), объявил себя военнослужащим ВСУ и поднял руки - где таких "умных " берут? Не скудеют кастрюлеголовые на клоунов.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:33
        +2
        Цитата: Serg Koma
        Цитата: Bingo
        Был в форме войск противника?

        laughing Ага, с военным билетом и под флагом wassat Подошёл к патрулю, сложил оружие (если былО), объявил себя военнослужащим ВСУ и поднял руки - где таких "умных " берут? Не скудеют кастрюлеголовые на клоунов.

        Пожизненное заключение предоставит ему немного времени на прочистку остатков мозга.
        1. Балу
          Балу Сегодня, 20:02
          0
          Пока пусть учит Гимн России и Конституцию. На суде споет, может это сочтут как смягчающий фактор. А если еще и Конституцию наизусть ... ну, тогда ...появится надежда на амнистию от ВВП. feel
      2. Монтажник
        Монтажник Сегодня, 19:54
        +1
        Таких балбесов и вербуют! Такой же дурень как и баба со статуэткой.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:30
    +4
    Вопрос... а чего тут может быть непонятного??? Идёт война, а со стороны противника откровенный терроризм.
    Готовить ЧОН и ликвидировать террористов как явление, беспощадно, окончательно.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:36
    +5
    К
    аким бы мог быть адекватный ответ на все теракты, которые осуществляет на территории России ГУР МО Украины:

    В Киеве есть база ГУР — тех, кто непосредственно организовывал теракт против Владлена. Базу мы называли «Остров», потому что находится она на острове в Киеве. Многоэтажное здание. Гражданских объектов рядом нет – ЗАКОННАЯ ЦЕЛЬ!!!

    Думаю, самое то для “Кинжала”. Глядишь угомонятся. Если нет, объявлять ГУР МО Украины террористической организацией и уничтожать СИСТЕМНО и ДЕМОНСТРАТИВНО ракетами все их базы. И в плен на фронте офицеров ГУР не брать. Как это делали в свое время израильтяне.

    С террористами говорить не о чем. Террорист должен всегда и всего бояться. Иначе терроризм захлестнет нашу страну.

    ...адресок для ВКС РФ: ул. Электриков, 33, Киев..50.471562, 30.528683 :50.471033, 30.528667, как минимум 5 зданий в ряд стоит, так живописно…
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 20:32
      0
      Цитата: Землекоп
      Думаю, самое то для “Кинжала”. Глядишь угомонятся. ... объявлять ГУР МО Украины террористической организацией и уничтожать СИСТЕМНО и ДЕМОНСТРАТИВНО ракетами все их базы.

      Уничтожать в дневное время, вместе с сотрудниками...
      После этого террористов на территории РФ точно сильно поубавится.
      После уничтожения всех объектов ГУР МО Украины, объявить террористической организацией СБУ и долбить все звенья этой структуры до полного обнуления.
      Ну и МО Украины пора бы предупредить, что продолжение обстрелов гражданских объектов приведет к признанию МО Украины террористической организацией со всеми вытекающими действиями.
  4. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 19:37
    +1
    Если вина доказана , то два варианта , либо прикопали где нибудь по тихому или на Магадан арбузы выращивать, по другому нельзя !
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: gx200gx
      Если вина доказана , то два варианта , либо прикопали где нибудь по тихому или на Магадан арбузы выращивать, по другому нельзя !

      Ну почему же, вариантов немало. Можно, к примеру, публично повесить. А еще, надеюсь, не оскудела земля русская на осины, так что найдется из чего кол вытесать - чем не вариант?
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:42
    -1
    А о какой диверсии речь? О сдаче Херсона?
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:42
    +1
    Обвиняемый признает свою вину, однако утверждает, что судить его должны по Женевской конвенции, "как действующего украинского военнослужащего".

    Ух какой грамотный! ДокУменты есть, что военнослужащий? Нету? Значит гуляй, Вася. И да, во время ВОВ шпионов и диверсантов, которые тоже были "действующими военнослужащими" пускали в расход без всяких скидок.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:59
    +2
    По словам старшего оперуполномоченного по уголовному розыску УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрея Краснова

    Автор, у вас оЧибка. Нет такой должности в ФСБ РФ , о которой вы пишете. Да и вообще, как вы ее сформулировали - это смешно, прикольно, и вывод - не пишите никогда о том, в чём не разбираетесь! Именно из-за таких бездарей-профанов случаются очень неприятные вещи на войне... . sad
  8. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 20:12
    +1
    Сейчас нужно показательно максимально "навешивать" сроки тем кто пытается участвовать в диверсиях(терактах), не говоря уже о тех кто их совершил. Массово это освещать вплоть до билбордов на улицах, радио и тд. Это НАДО! Чтобы вдальнейшем избежать жертв.
  9. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 20:19
    0
    ну гвардеец так гвардеец )))закинуть в хату к девкам пусть они с ним в маню ваню полгода поиграют)))а как откинется может по прямой в европу дупло будет подходящее
  10. Maks Winter
    Maks Winter Сегодня, 20:20
    0
    Цитата: красноярск
    Их только надо распропагандировать, а для этого время надо.

    как Вы думаете, на вашу ,,распропаганду,, сколько времени уйдет, и сколько людей еще должно погибнуть, от нацистов всех мастей???