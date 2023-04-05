Готовивший диверсию на День Победы в Херсоне был завербован украинской военной разведкой

Павел Запорожец, обвиняемый в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это следует из свидетельских показаний, полученных в рамках уголовного дела и оглашенных в ходе судебного заседания.Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу в марте текущего года. По словам старшего оперуполномоченного по уголовному розыску УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрея Краснова, давшего показания по видеосвязи, информация о готовящемся взрыве в Херсоне была получена в ходе оперативных действий.Следствием было установлено, что в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года украинские спецслужбы склонили обвиняемого к сотрудничеству. Вербовку Запорожца к сотрудничеству с ГУР МОУ произвел кадровый сотрудник украинской разведки Гурко, после начала проведения специальной военной операции занимавшийся разведывательно-подрывной деятельностью на территории проведения СВО.Из показаний Краснова следует, что в задачи вышеназванного Гурко входит поиск граждан, поддерживающих киевский режим и склонных к ведению террористической деятельности и снабжение их взрывными устройствами для осуществления терактов.Запорожец обвиняется в покушении на совершение акта международного терроризма по соответствующей статье УК РФ. Обвиняемый признает свою вину, однако утверждает, что судить его должны по Женевской конвенции, "как действующего украинского военнослужащего".