В настоящее время украинские власти заняты подготовкой так называемой «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тысяч человек для удара по российским позициям. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Как утверждает агентство, в «Гвардию наступления» включат восемь новых штурмовых бригад, которые будут задействованы для контрнаступления на различных направлениях. Интересно, что данный процесс происходит под кураторством Министерства внутренних дел Украины, хотя, казалось бы, заниматься этим должно Министерство обороны.В беседе с корреспондентом Reuters министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что страна до сих пор сохраняет большой мобилизационный потенциал. Вероятно, в подтверждение этим словам Клименко «похвастал», что среди его рекрутов есть не только бывшие полицейские, но и люди без опыта военной службы и женщины. Впрочем, вряд ли это – повод для гордости, особенно в сложившейся ситуации.Между тем, отмечает агентство, на анонсированное контрнаступление киевский режим возлагает очень большие надежды. Если попытка отвоевать часть территории у России окажется неудачной, будет сопровождаться большими потерями личного состава и громкими поражениями, то это подорвет уверенность в «победе» как у самих украинцев, так и у их покровителей на Западе.Уже сейчас на Западе наблюдается значительная усталость от украинского конфликта. Многие силы и в Европе, и даже в США считают, что Киеву было бы лучше начать мирные переговоры с Россией и даже согласиться с потерей ряда территорий, только бы конфликт был наконец урегулирован. Но киевский режим пока, хотя бы на словах, к мирному урегулированию и территориальным уступкам не готов.