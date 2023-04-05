Военное обозрение
Войти Регистрация

Западные СМИ рассказали о подготовке Украиной 40-тысячной «Гвардии наступления» для удара по освобожденным территориям

15
Западные СМИ рассказали о подготовке Украиной 40-тысячной «Гвардии наступления» для удара по освобожденным территориям

В настоящее время украинские власти заняты подготовкой так называемой «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тысяч человек для удара по российским позициям. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.


Как утверждает агентство, в «Гвардию наступления» включат восемь новых штурмовых бригад, которые будут задействованы для контрнаступления на различных направлениях. Интересно, что данный процесс происходит под кураторством Министерства внутренних дел Украины, хотя, казалось бы, заниматься этим должно Министерство обороны.

В беседе с корреспондентом Reuters министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что страна до сих пор сохраняет большой мобилизационный потенциал. Вероятно, в подтверждение этим словам Клименко «похвастал», что среди его рекрутов есть не только бывшие полицейские, но и люди без опыта военной службы и женщины. Впрочем, вряд ли это – повод для гордости, особенно в сложившейся ситуации.

Между тем, отмечает агентство, на анонсированное контрнаступление киевский режим возлагает очень большие надежды. Если попытка отвоевать часть территории у России окажется неудачной, будет сопровождаться большими потерями личного состава и громкими поражениями, то это подорвет уверенность в «победе» как у самих украинцев, так и у их покровителей на Западе.

Уже сейчас на Западе наблюдается значительная усталость от украинского конфликта. Многие силы и в Европе, и даже в США считают, что Киеву было бы лучше начать мирные переговоры с Россией и даже согласиться с потерей ряда территорий, только бы конфликт был наконец урегулирован. Но киевский режим пока, хотя бы на словах, к мирному урегулированию и территориальным уступкам не готов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:13
    +3
    "гвардия бандеры", он там их ждет его самого на сковородке жарят и места еще есть.
    1. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 20:25
      -2
      Шапкозакидательство еще не одну армию мира не привело к победе. Примерно тоже самое говорили наши предки перед русско-японской войной 1905 года, почитайте Цусиму Новикова-Прибоя.
      Нашу армию и нашу страну ждут серьезные испытания, это не кино и все очень серьезно. Если наша армия не отразит атаку ВСУ, то мы проиграем СВО, со всеми страшными последствиями для страны.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:16
    +2
    Что то маловато насчитали. Куда остальных дели? В засаде сидят? Или утилизированы?
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 19:23
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Что то маловато насчитали. Куда остальных дели? В засаде сидят? Или утилизированы?

      Нет! Просто лишь 40 тыс набралось в "гвардейцы", а остальные в дивизиях "Галичина", " Мертвая голова", "Великая Украина".
    2. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 20:18
      -3
      Что то маловато насчитали. Куда остальных дели? В засаде сидят? Или утилизированы?

      Это численность только штурмовых бригад, которые бросят в атаку на одном или двух направлениях, и веселого в этом мало. Никто не знает где они ударят на фронте в тысячу километров. А после нашей перегруппировки под Харьковом, где нашу первую танковую армию чуть не окружили на Хаммерах мне например совсем не смешно, и Суровикин совсем не зря Херсон оставил, он то понимает какая сила на нас попрет.
      Остальные сидят в обороне на фронте в тысячу километров, выведены по ротации на отдых, охраняют тылы, возят боеприпасы, готовят самолеты, вертолеты и БПЛА к вылетам и занимаются другими делами. У нас тоже далеко не все 300 тысяч воюют.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 20:27
      0
      Кaклaм верить - себя не уважать. Кто будет заявлять в открытых каналах о военном потенциале наступления.
  3. Mirakuru
    Mirakuru Сегодня, 19:18
    -1
    Что-то маловато, украинцы так рекламируют это контрнаступление, что я подумал о куда большем кол-ве. Хотя может "гвардия наступления" означает те 40к которых тупо пустят на мясо.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 19:33
      +3
      тут скорее всего просто понимая того что в случае поражения они могут потерять все.. поэтому не готовы или делают вид что не готовы на такие жертвы.. я много раз писал и повторюсь все зависит от разведки
    2. Бледар
      Бледар Сегодня, 19:51
      -1
      в телеге Резидент пишет, что украинцы готовят 200к контингента и 2000 тяжелой техники
  4. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 19:20
    0
    Наглосаксы похоже и впавду решили принести украинцев в жертву. Щас и баб погонят на минные поля и солнцепеки.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:23
    0
    . «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тысяч человек для удара по российским позициям.

    . среди его рекрутов есть не только бывшие полицейские, но и люди без опыта военной службы и женщины.

    what в прошлом году в Запорожье было 40 тысяч бойцов. Сейчас 40 тысяч полицейские, люди без опыта и женщины.
    Куда делись бойцы what
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:37
      0
      Цитата: igorbrsv
      Сейчас 40 тысяч полицейские, люди без опыта и женщины.
      Куда делись бойцы

      Впору детские стишки вспоминать. "Телефон" - как там крокодилы говорили:
      " Ах, те, что ты выслал
      На прошлой неделе,
      Мы давно уже съели
      И ждём не дождёмся,
      Когда же ты снова пришлёшь
      К нашему ужину
      Дюжину
      Новых и сладких калош!"
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:33
    -3
    ядерные фугасы помогут уничтожить эти группировки
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:34
    0
    . Но киевский режим пока, хотя бы на словах, к мирному урегулированию и территориальным уступкам не готов.
    . Вопрос... а это хорошо или не очень???
  8. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 19:37
    +1
    Могу предположить, что это наступление уже много раз просто пресекалось ударами МО РФ по тылам в местах сосредоточения войск ВСУ, что объясняет удивительную медийность сего действа. Обычно о наступлении молчат, это тайна.