Президент Украины раскрыл содержание нового пакета военной помощи от Польши

Польша формирует новый пакет военной помощи для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Как отметил Зеленский, новый пакет военной помощи «очень нужен именно сейчас». Глава киевского режима раскрыл содержание нового пакета военной помощи от Польши. Украина получит бронетранспортеры польского производства Rosomak, о поставке которых уже сообщалось ранее. Также киевскому режиму передадут самоходные минометы Rak, системы противовоздушной обороны Piorun, самолеты МиГ-29 и ряд других видов вооружений.
По словам Зеленского, помимо поставок вооружений он обсудил с польским руководством и возможность совместного, силами Украины и Польши, производства военной техники, оружия и боеприпасов. Также глава киевского режима заявил, что польские танки уже находятся на поле боя.
Напомним, что сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Он проводит встречи с высшим руководством страны, включая президента Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Ранее Анджей Дуда сообщил, что Польша занимает третье место по объему военного сотрудничества с Украиной, уступая по поставкам оружия и боеприпасов лишь США и Великобритании.
Между тем, в ВСУ остались не очень довольны передачей Польшей и Словакией самолетов МиГ-29. Официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат несколько раз в своих выступлениях подчеркивал, что эти самолеты являются устаревшими и малоэффективными. Однако более современные воздушные машины Запад пока не спешит поставлять Украине.