Военное обозрение
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Президент Украины раскрыл содержание нового пакета военной помощи от Польши

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Президент Украины раскрыл содержание нового пакета военной помощи от Польши

Польша формирует новый пакет военной помощи для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.


Как отметил Зеленский, новый пакет военной помощи «очень нужен именно сейчас». Глава киевского режима раскрыл содержание нового пакета военной помощи от Польши. Украина получит бронетранспортеры польского производства Rosomak, о поставке которых уже сообщалось ранее. Также киевскому режиму передадут самоходные минометы Rak, системы противовоздушной обороны Piorun, самолеты МиГ-29 и ряд других видов вооружений.

По словам Зеленского, помимо поставок вооружений он обсудил с польским руководством и возможность совместного, силами Украины и Польши, производства военной техники, оружия и боеприпасов. Также глава киевского режима заявил, что польские танки уже находятся на поле боя.

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Он проводит встречи с высшим руководством страны, включая президента Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Ранее Анджей Дуда сообщил, что Польша занимает третье место по объему военного сотрудничества с Украиной, уступая по поставкам оружия и боеприпасов лишь США и Великобритании.

Между тем, в ВСУ остались не очень довольны передачей Польшей и Словакией самолетов МиГ-29. Официальный представитель командования воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат несколько раз в своих выступлениях подчеркивал, что эти самолеты являются устаревшими и малоэффективными. Однако более современные воздушные машины Запад пока не спешит поставлять Украине.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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7 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:40
    0
    и долга РФ этот цирк терпеть будет ??????? а клоун все призывает и все подписывает а ему дают и говорят поможем мы тебе клоун а верней говори клоун что мы тебе скажем )
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:49
      -5
      А может уже пора превратить территорию краины в лунный пейзаж? Испытать ЯО как когда то америкосы испытали на японцах. Всё равно эти качели ни когда не кончатся даже если активные боевые действия прекратятся.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 20:01
        0
        И ведь кто-то еще плюсануть умудрился...
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:42
    +3
    Раз дают, значит, ещё есть что давать.
    Удивительно, сколько ещё советской техники в мире?! Наделали, как теперь выясняется, на свою голову
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:05
      0
      Цитата: sdivt
      Наделали, как теперь выясняется, на свою голову

      Делали то на чужую голову.
  3. Комментарий был удален.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 19:58
    -1
    Скоро Зеле предоставят счёт за все эти услуги с приложением вот этой карты.Польский пан прекрасно помнит границы до 39ого,и ждал момента на реванш,этот шанс они не упустят
  5. Русь
    Русь Сегодня, 20:10
    0
    Это Зе озвучил стоимость своей недостраны.... smile