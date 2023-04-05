Погрануправление ФСБ: В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

В Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Об этом сообщили в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Брянской области.По сообщению пограничников, самолет упал в Клинцовском районе, недалеко от населенного пункта Бутовск. Пилот самолета остался жив, он попытался скрыться и пробраться на украинскую территорию, но был задержан военнослужащими Пограничной службы ФСБ России.Теперь органы ФСБ РФ будут разбираться, с какой целью украинский легкомоторный самолет влетел в воздушное пространство Российской Федерации и кем является его пилот. Нельзя исключать, что полет самолета осуществлялся с целью получения разведывательной информации или совершения диверсий на российской территории. Сам пилот был в гражданской одежде защитного цвета, это немолодой человек, сейчас его личность проверяют контрразведчики.Напомним, что Брянская область, а также соседние Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны. Кроме того, имели место факты диверсионного рейда в Брянскую область украинского нацистского формирования, другие преступления диверсионной и террористической направленности.На территории Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы и правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Тем не менее, украинские формирования не спешат снижать темпы своей диверсионной и разведывательной активности в приграничных районах.