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Погрануправление ФСБ: В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

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Погрануправление ФСБ: В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

В Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Об этом сообщили в Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Брянской области.


По сообщению пограничников, самолет упал в Клинцовском районе, недалеко от населенного пункта Бутовск. Пилот самолета остался жив, он попытался скрыться и пробраться на украинскую территорию, но был задержан военнослужащими Пограничной службы ФСБ России.

Теперь органы ФСБ РФ будут разбираться, с какой целью украинский легкомоторный самолет влетел в воздушное пространство Российской Федерации и кем является его пилот. Нельзя исключать, что полет самолета осуществлялся с целью получения разведывательной информации или совершения диверсий на российской территории. Сам пилот был в гражданской одежде защитного цвета, это немолодой человек, сейчас его личность проверяют контрразведчики.

Напомним, что Брянская область, а также соседние Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны. Кроме того, имели место факты диверсионного рейда в Брянскую область украинского нацистского формирования, другие преступления диверсионной и террористической направленности.

На территории Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы и правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Тем не менее, украинские формирования не спешат снижать темпы своей диверсионной и разведывательной активности в приграничных районах.
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22 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:55
    +6
    сбили или упал ??????????? если сбили то хорошо если упал так не один такой мог летать и диверсантов засылать !
    1. Комментарий был удален.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:04
      +1
      На канале Mash есть фотка летчика - какой-то мужик лет 60 в трениках защитного цвета)
      Самолет - "Аэропракт А-22", гражданский моноплан.
      Якобы сбили из стрелкового.
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 20:07
      +4
      Может как Руст на красную площадь хотел сесть?
      1. Jager
        Jager Сегодня, 20:13
        +2
        Выражение лица пилота бесценно.Одновременно усталость, скорбь, грусть, смирение с собственной участью, безысходность и "как же меня всё достало"... what
      2. Комментарий был удален.
      3. МДП
        МДП Сегодня, 20:25
        +2
        Не знаю куда он хотел есть, но сядет туда куда не хотел и надолго
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:13
      +1
      Новым Рустом что ли себя возомнил или воздушным китайским шарикомbelay
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:20
        +1
        Недоруст.Неужели и вправду хотел долететь до Красной площади?
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 20:49
          0
          Скорее это и называется кастрюлеголовость...
  2. Облитератор
    Облитератор Сегодня, 20:02
    +5
    Может от мобилизации сбежать хотел. У них там со страны мужики как только не пытаются выбраться, в приграничных реках тонут, пытаясь уплыть за кордон.
    1. ian
      ian Сегодня, 20:06
      +6
      Цитата: Облитератор
      Может от мобилизации сбежать хотел. У них там со страны мужики как только не пытаются выбраться, в приграничных реках тонут, пытаясь уплыть за кордон.

      А попав на территорию РФ передумал и "попытался скрыться и пробраться на украинскую территорию".
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:05
    +2
    Да, действительно, ключевой вопрс- сбили или "упал". Что "засланец" сомнений нет- в приграничной зоне, да еще во время боевых действий, просто так не летают. Генеральная репетиция пред наступом? Надеюсь, что из него все вытрясут. Или поверят, что турист- заблудился (шутка).
  4. Балу
    Балу Сегодня, 20:05
    +2
    Заблудился не заблудился, границу пересек незаконно с использованием технических средств -только по одному этому пункту уже виновен. Дальше следствие покажет, что за персонаж, к кому летел, кто послал, на кого работает sad
  5. Комментарий был удален.
  6. Jager
    Jager Сегодня, 20:06
    +1
    Эти зоны перекрыты радарами ПВО в несколько слоёв, куда там легкомоторник пытался долететь?
    А может быть это Рудольф Гесс, тьфу, Алексей Арестович попытался изобразить Руста? wassat
  7. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 20:07
    0
    ВОПРОС один ,почему не сбили?На что опять надеемся?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:30
      +1
      почему не сбили?

      Именно сбили, из стрелкового.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:08
    +1
    Для мировой общественности,упал гражданский частный самолёт.Мы гражданские самолёты не сбиваем!? laughing Вроде уже есть инфа ,пилот хотел быть " хероем украины" ,что то хотел разбомбить.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:10
    0
    Беспилотники кончились, пошли бессамолетники... Ну самолет-то упал, безсамолетник осстался...
  10. AVA77
    AVA77 Сегодня, 20:12
    +1
    Нефтепровод дружба хотел разбомбить.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: AVA77
      Нефтепровод дружба хотел разбомбить.

      Тогда перелет. Дружба ближе к границе проходит
  11. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:29
    +1
    Еще кадры с места крушения украинского легкомоторного самолёта в Брянской области

    Пилот был вооружен как минимум автоматом. Его задержали при содействии сотрудников Росгвардии.



  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:32
    -1
    Мое мнение - это операция для дискредитации ПВО России. Цель найти старичка=просточка невинного одувана что бы он беспрепятственно на фанерном тихоходном самолетике показательно долетел до Москвы и сел . - информационная бомба. ПВО России в мире опускается ниже плинтуса. Имиджевые потери и т..п. Расчет на смещение с должностей многих генералов и т.п.
  13. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:38
    0
    Летел передать планы контрнаступа хинзиров, повар и водитель, автомат и броник прихватил чтобы сдать, следуя плану демилитаризации украины. Ничего плохого не замышлял,мобилизовали и усадили в литак насильно