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МИД РФ: Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи

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МИД РФ: Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи

Киевский режим при участии иностранных специалистов совершает попытки воздействовать на российские гражданские спутники связи. В МИД РФ данные действия Украины назвали запредельным нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале.


МИД РФ также добавил, что российская сторона имеет полное право отвечать на подобные действия соответствующим образом. Россия обладает всеми необходимыми для этого возможностями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что российско-белорусское сотрудничество в ядерной сфере абсолютно соответствует действующим международным нормам и Россия намерена выстраивать партнерские отношения с Белоруссией в военной сфере таким образом, чтобы это максимально отвечало государственным интересам обеих сторон.

Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, существует ряд политических факторов, препятствующих размещению на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

По мнению украинского чиновника, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия невозможно без согласия на подобный шаг властей Китая, которые не дадут подобного разрешения.

Подобные заявления говорят о полном отрыве украинского политического руководства от существующих в мире реалий и попытке "примерить" на другие страны свое отсутствие государственного суверенитета и тотальную зависимость от других стран.
Автор:
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14 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:10
    +2
    В МИД РФ данные действия Украины назвали запредельным нарушением международного права.
    а самое что поразительное сша и европа и другие не жалуются что РФ над украиной что то мешает им работать )
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:14
    +5
    Киевский режим при участии иностранных специалистов совершает попытки воздействовать на российские гражданские спутники связи.

    Это конечно ошеломительно. Хотелось бы понять ещё и как именно? (лазер? ЭМИ?)
    Не картошкой же они в спутники кидают?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:16
      +2
      Тоже несколько офигел... Может им голую ж. из форточки показывают, надеясь, что обидятся и улетят?
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 20:19
        +1
        Нет ну }|{ спутник да в хорошую оптику конечно разглядит, но он от этого никак не упадёт smile
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 20:18
      0
      Как, помеху ставят транспондеры глушат.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 20:27
        0
        Как, помеху ставят транспондеры глушат.

        Тогда это использование территории Украины, для размещения на ней зарубежных комплексов РЭБ, воздействующих на пролетающие над её территорией рукотворные космические объекты, орбиту которых ещё знать надо. Наверное орбиты гражданских спутников хорошо известны, но тут другое интересно, если запад пошёл на то чтобы использовать таким образом территорию Украины то не является ли это эскалацией конфликта с целью дальнейшего его расширения?

        И да, если будут глушить наши спутники в международном космическом пространстве над территорией Украины то не пришла ли пора и нам проводить аналогичные мероприятия над её же территорией?

        P.S. Что-то у меня вопросов от этой статьи больше чем ответов what
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:34
      0
      Пора уже по зубам давать, а не выражать обеспокоенность, когда уже придёт понимание этого к руководству request
  3. Uno
    Uno Сегодня, 20:17
    +1
    Ну если даже Украина воздействует на спутники России, то да, ждем экспертов которые желают уничтожать спутники США
    1. Aken
      Aken Сегодня, 20:23
      0
      Ципсу зовёте? Скоро будет...............
  4. Aken
    Aken Сегодня, 20:21
    +1
    В МИД РФ данные действия Украины назвали запредельным нарушением международного права.

    Это серьёзное заявление.
    Жду жестокое выражение озабоченности.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:27
    +2
    Ну если Россия имеет право и возможности ответить, то может нужно ответить,?
    А то пустой треп получится, которым никого не напугаешь.
    Ждем-с.
  6. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:32
    -3
    "российская сторона имеет полное право отвечать на подобные действия соответствующим образом. Россия обладает всеми необходимыми для этого возможностями."
    Военные спутники нато каждый день помогают убивать наших отцов, братьев, сыновей- право ответки появляется, уже давно появилось, я бы даже сказал. И дело за возможностями, которыми так браво бряцает мид. Однако дальше слов дело не идет. И проблема тут и в возможностях и в политической воле. Нато может сбить наши спутники, все 2, и не помедлят с ответом. Но им нужно, чтобы мы ударили первыми и на том поле, где у них все преимущества- в космосе, поскольку это откроет им все двери к его милитаризации. А мы, благодаря рогозину и прочим убийцам российской космонавтики, не потянем такое.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:46
      0
      да хоть уничтожит РФ хоть нет спутники они РФ объявят виноватой в любом случии если им надо будет ! у них все сми мы для себя знаем кто виноват а своим они скажут что виновата РФ и пипл ихний с хавает ! а предлог найдут ! и РФ уничтожит все их спутники ! а по сути ихнии уши и глаза эти спутники !
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:37
    0
    "Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского института, следящий за интернет-спутниками американского миллиардера Илона Маска SpaceX Джонатан Макдауэлл сообщил, что один из спутников семейства Starlink сошел с орбиты и упал на Землю, – передает в среду, 5 апреля, издание Starlink Insider."(с) what "Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд..." bully