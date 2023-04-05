МИД РФ: Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи

Киевский режим при участии иностранных специалистов совершает попытки воздействовать на российские гражданские спутники связи. В МИД РФ данные действия Украины назвали запредельным нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале.
МИД РФ также добавил, что российская сторона имеет полное право отвечать на подобные действия соответствующим образом. Россия обладает всеми необходимыми для этого возможностями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что российско-белорусское сотрудничество в ядерной сфере абсолютно соответствует действующим международным нормам и Россия намерена выстраивать партнерские отношения с Белоруссией в военной сфере таким образом, чтобы это максимально отвечало государственным интересам обеих сторон.
Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, существует ряд политических факторов, препятствующих размещению на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
По мнению украинского чиновника, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия невозможно без согласия на подобный шаг властей Китая, которые не дадут подобного разрешения.
Подобные заявления говорят о полном отрыве украинского политического руководства от существующих в мире реалий и попытке "примерить" на другие страны свое отсутствие государственного суверенитета и тотальную зависимость от других стран.