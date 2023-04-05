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В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны РФ

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В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны РФ

Сильный пожар начался в здании на улице Знаменка в центре Москвы. Это здание принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. О пожаре в нем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах российской столицы.


Как отметили в экстренной службе, пожар получил второй (повышенный) номер сложности из пяти возможных. На этаже здания, где произошел пожар, наблюдалось сильное задымление.

Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже. На горящем этаже - плотное задымление и высокая температура

- цитирует ТАСС собеседника из экстренной службы.

Позже стало известно, что пожар был локализован силами нештатной пожарной команды военного ведомства и прибывших на место происшествия расчетов пожарной охраны. После того, как возгорание окончательно будет ликвидировано, в причинах пожара предстоит разбираться экспертам. О предварительных версиях возникновения пожара пока не сообщается.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что пожар нейтрализован, идет промывка помещений. Пострадавшие в результате данного происшествия отсутствуют.

Напомним, что в апреле 2016 года в одном из зданий Министерства обороны Российской Федерации произошел сильный пожар, охвативший площадь в 3500 квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля на площади в 1200 квадратных метров.
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3 комментария
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:33
    +1
    То якобы пожар (перед которым был ВЗРЫВ) в погран управлении недавно....уже какая то тенденция нездоровая....
    1. AUL
      AUL Сегодня, 20:38
      0
      Цитата: Землекоп
      ..уже какая то тенденция нездоровая....

      Это вас удивляет?
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:51
    0
    Бездействие силовых структур, пораждает чувство безнаказанности и плодит огромное количество диверсантов. Только сейчас пришла мысль , что за весь период СВО не было ни одного заявления о пойманных на территории РФ, именно украинских деверсантах .