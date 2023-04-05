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Румынские фермеры начали протестовать против неконтролируемого ввоза украинского зерна

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Румынские фермеры начали протестовать против неконтролируемого ввоза украинского зерна

Румынские фермеры угрожают заблокировать пункты таможенного контроля в Сучавском уезде из-за ввоза в страну зерна из Украины, благодаря которому сбиваются цены для местных производителей.


Сельхозпроизводителей возмущают огромные объемы украинского зерна, ввезенного в Румынию и оставшегося там. Вследствие недобросовестной конкуренции и отсутствия каких-либо мер со стороны Евросоюза румынские фермеры вынуждены продавать собственное зерно по ценам, значительно ниже, чем были раньше.

Подобные проблемы ощущаются также и в других регионах страны. В порту Констанца ждут отправки более двух тысяч зерновозов, однако приоритет отдается более дешевому украинскому зерну, которого только за прошлый год было ввезено в Румынию на сумму 1,24 миллиарда долларов. В итоге румынские фермеры уже начали протестовать против неконтролируемого ввоза украинского зерна.

С аналогичными проблемами столкнулись также и польские фермеры, цены на продукцию которых значительно снизились из-за отмены руководством Евросоюза всех действовавших ранее пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт, в результате чего страну наводнило более дешевое зерно из Украины.

Польские фермеры, протестуя против неконтролируемого и беспошлинного ввоза дешевой украинской сельхозпродукции, угрожали сорвать визит в страну президента Украины Зеленского.

Зерно, поступившее из Украины в восточноевропейские страны, в частности Польшу, Венгрию и Румынию, изначально предназначалось для транзита в третьи страны, однако, после того, как вывезти сельхозпродукцию в страны назначения не удалось, оно хлынуло на внутренние рынки, что привело к резкому падению цен.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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13 комментариев
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  1. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 21:03
    +2
    Не понимаю как это возможно, а как же солидарность с незалежной? Наверно они агенты Путина.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 21:54
      0
      Украинская торпеда угодила в борт Евросоюза. good laughing soldier
      1. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 22:03
        0
        Цитата: Бородач
        Украинская торпеда угодила в борт Евросоюза. good laughing soldier
        Ещё похоже на разбрасывание морских мин по морю...
        "Зерновые мины" (зерновозы) топят тех кто ближе - Румыния и Польша самые "ближние соседи" - "разминируют" зерновой рынок своими фермерами.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:10
    +1
    Всех пересажать как русских шпионов, благо зачем они, ведь есть укрозерно?
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:11
    +1
    Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:12
    +2
    Зерно должно БЫЛО БЫ отправляться в страны Африки и Азии, не задерживаясь в странах-транзитах. А осталось в Европе. В Восточной Европе.
    В Румынии, в Польше, в Венгрии, в других странах, которые когда то были странами-участницами СЭВ.
    Из-за экспорта украинского продовольствия, за который ратовали и США, и ВБ, и Франция, начинаются проблемы у фермеров.
    А цель всей этой логистики проста: экономику стран Восточной Европы обрушить. А затем начать помогать. С выгодой для стран Западной Европы и США.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:21
    +2
    А власть слушать фермеров даже и пытаться не будет. У них установка из Вашингтона - помощь укрорейху, перечить нельзя.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:27
    +2
    Экспортёры зерна везде такие ,зерно не сеющие,купил подешевле и продал подороже.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 21:53
    0
    Лиха беда начало. Гори, гори ясно, чтобы как можно больше из окраины вывозить за счет собственного населения.
  8. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 22:31
    +4
    как -то не патриотично это.. тов. румыны? а как -же солидарность? ценности? ну и прочая лабуда??
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:33
    +1
    Нет худа без добра. Сколько мы с вами ругали зерновую сделку. Ан гляди, и от нее оказался прок. Социальная напряженность в геропе возросла. Фермеры может обанкротятся. Хотя конечно, утешение не большое.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:34
    0
    Надеюсь у них из-за этого денег и на посевную не хватит.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 23:06
      0
      Цитата: 75Сергей
      Надеюсь у них из-за этого денег и на посевную не хватит.

      Тут у них вообще целый букет проблем корячится. Матрасы всё просчитали. Подняв цены на энергоносители, они сделали нерентабельным производство с/х удобрений в Европе что привело к сокращению производства и повышению цены. Цены на топливо тоже приподнялись. Что бы взять кредит под посевную, фермер должен хотя бы примерно понимать то, сколько он сможет выручить от продажи нового урожая что бы погасить кредит и что то заработать, но украинское зерно валит цены и влезать в кредиты чревато тем, что отдавать их будет нечем, а хозяйство и земли могут уйти с молотка. Т.е. фермер уже подсократит посевные площади до уровня поддержки собственных штанов, а это уже может привести к нехватке продовольствия в странах ЕС. Тут матрасы и предложат им свои рапс и кукурузу по цене пшеницы.