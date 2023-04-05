Румынские фермеры начали протестовать против неконтролируемого ввоза украинского зерна

Румынские фермеры угрожают заблокировать пункты таможенного контроля в Сучавском уезде из-за ввоза в страну зерна из Украины, благодаря которому сбиваются цены для местных производителей.Сельхозпроизводителей возмущают огромные объемы украинского зерна, ввезенного в Румынию и оставшегося там. Вследствие недобросовестной конкуренции и отсутствия каких-либо мер со стороны Евросоюза румынские фермеры вынуждены продавать собственное зерно по ценам, значительно ниже, чем были раньше.Подобные проблемы ощущаются также и в других регионах страны. В порту Констанца ждут отправки более двух тысяч зерновозов, однако приоритет отдается более дешевому украинскому зерну, которого только за прошлый год было ввезено в Румынию на сумму 1,24 миллиарда долларов. В итоге румынские фермеры уже начали протестовать против неконтролируемого ввоза украинского зерна.С аналогичными проблемами столкнулись также и польские фермеры, цены на продукцию которых значительно снизились из-за отмены руководством Евросоюза всех действовавших ранее пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт, в результате чего страну наводнило более дешевое зерно из Украины.Польские фермеры, протестуя против неконтролируемого и беспошлинного ввоза дешевой украинской сельхозпродукции, угрожали сорвать визит в страну президента Украины Зеленского.Зерно, поступившее из Украины в восточноевропейские страны, в частности Польшу, Венгрию и Румынию, изначально предназначалось для транзита в третьи страны, однако, после того, как вывезти сельхозпродукцию в страны назначения не удалось, оно хлынуло на внутренние рынки, что привело к резкому падению цен.