В настоящее время Украина испытывает определенные проблемы с обеспечением защиты своих объектов от ударов с воздуха. В связи с этим приоритетом в плане военной помощи Вашингтона киевскому режиму остается противовоздушная оборона Украины. Об этом заявил первый первый заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди.По утверждению адмирала, который выступил на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS), поставки новых средств противовоздушной обороны являются важнейшей задачей. Именно так, отметил адмирал, Америка может поддержать Украину.Грейди также добавил, что отдельным направлением в рамках помощи киевскому режиму по защите воздушного пространства является противодействие беспилотным летательным аппаратам.Однако поставки систем противовоздушной обороны киевскому режиму, если абстрагироваться от обещаний американских военных чиновников, сталкиваются с двумя главными проблемами. Первая – это высокая стоимость тех же ЗРК Patriot, которые не могут позволить себе приобрести в большом количестве намного более богатые страны, чем Украина.Вторая проблема – кадровая: не очень понятно, кто будет обслуживать сложные системы противовоздушной обороны западного производства, по крайней мере – на том уровне, который требует офицерской (инженерной) квалификации. Украина такими специалистами если и располагает, то в ограниченном количестве.