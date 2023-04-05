Военное обозрение
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Замглавы Комитета начальников штабов ВС США назвал ПВО Украины главным приоритетом американской военной помощи

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Замглавы Комитета начальников штабов ВС США назвал ПВО Украины главным приоритетом американской военной помощи

В настоящее время Украина испытывает определенные проблемы с обеспечением защиты своих объектов от ударов с воздуха. В связи с этим приоритетом в плане военной помощи Вашингтона киевскому режиму остается противовоздушная оборона Украины. Об этом заявил первый первый заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди.


По утверждению адмирала, который выступил на конференции Центра стратегических и международных исследований (CSIS), поставки новых средств противовоздушной обороны являются важнейшей задачей. Именно так, отметил адмирал, Америка может поддержать Украину.

Грейди также добавил, что отдельным направлением в рамках помощи киевскому режиму по защите воздушного пространства является противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Однако поставки систем противовоздушной обороны киевскому режиму, если абстрагироваться от обещаний американских военных чиновников, сталкиваются с двумя главными проблемами. Первая – это высокая стоимость тех же ЗРК Patriot, которые не могут позволить себе приобрести в большом количестве намного более богатые страны, чем Украина.

Вторая проблема – кадровая: не очень понятно, кто будет обслуживать сложные системы противовоздушной обороны западного производства, по крайней мере – на том уровне, который требует офицерской (инженерной) квалификации. Украина такими специалистами если и располагает, то в ограниченном количестве.
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2 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:03
    -1
    танки и бмп и другу бронетехнику отправили уже( хамерсы самы и другое( осталось дополнить пво ! так вопрос чего ждет РФ ??????????? я проста не понимаю почему время дает для заполнение техникой укрр ? или проста не можем не готовы были ? а шас тоже время надо для заполнение техникой ?
    ну либо я не чего не понимаю ! я понимаю что инфор война идет но все же !
  2. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 21:05
    +2
    Ну кто будет обслуживать... Американские негры станут мыколами и тарасами.