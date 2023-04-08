Найти советский авианосец: подлодка HMS Swiftsure и крейсер «Киев»

Тяжелый авианесущий крейсер "Киев", 1986 г. Фото Минобороны США
В годы Холодной войны вероятный противник в лице ведущих стран НАТО тщательно следил за развитием вооруженных сил СССР, в т.ч. военно-морского флота. При появлении новых кораблей, их старались изучить всеми доступными методами и сделать выводы. Тяжелый авианесущий крейсер «Киев», принятый в боевой состав флота в 1975 г., не стал исключением. Для изучения его конструкции и определения возможностей Королевский ВМФ Великобритании провел сложную и рискованную операцию.
Предмет интереса
В конце шестидесятых годов в СССР был разработан проект тяжелого авианесущего крейсера «1143» или «Кречет». В середине 1970 г. на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) был заложен головной корабль этого типа – «Киев». Его спустили на воду в последние дни 1972 г., а в самом конце 1975-го приняли в состав ВМФ. В следующем году корабль прибыл в Североморск и начал службу в составе Северного флота.
Разработка и строительство первого советского тяжелого авианосца с самолетами на борту не остались незамеченными за рубежом. Вероятный противник пытался получить любую доступную информацию о проекте 1143 и о строящемся «Киеве». Для этого США, Великобритания и другие страны применяли различные средства и подходы.
Так, корабли и самолеты НАТО, при выходе советского авианосца в море, старались следить за ним и фиксировать передвижения и маневры. Кроме того, при возможности, делались фотографии и проводилась киносъемка. Все это позволяло увидеть те или иные особенности конструкции, определить примерные характеристики и т.д.
Подлодка HMS Swiftsure. Фото Globalsecurity.org
Однако часть наиболее интересных сведений оставалась недоступной. В частности, у вероятного противника не было возможности изучить подводную часть корабля, а также сделать качественные записи производимого им шума. Такие материалы позволили бы сделать некоторые выводы, а также помогли бы в дальнейшем развитии подводных сил и в подготовке моряков.
Подводная операция
Решать новую задачу разведки и добывать важные данные взялся КВМФ Великобритании. Был проработан план операции с привлечением одной из новейших атомных подлодок. Ей предстояло найти в море советский крейсер «Киев», приблизиться к нему на минимальное расстояние и сделать необходимые записи.
Возможность провести такую операцию появилась в апреле 1977 г. В середине месяца корабли и авиация Северного флота ВМФ СССР участвовали в крупных учениях «Север-77». Им предстояло отработать решение боевых и иных задач, а также проверить навыки взаимодействия. На фоне этих событий британский КВМФ начал свою операцию.
На момент проведения советских учений в Баренцевом море находилась британская атомная подлодка HMS Swiftsure (S126) одноименного проекта. В связи с этим экипаж под командованием капитана Джона Спеллера получил приказ найти советский ТАВКР и собрать необходимые данные.
Рулевой на центральном посту "Свифтшура". Фото Минобороны Великобритании
Предполагалось, что «Свифтшур» справится с такой задачей. Эта лодка являлась головным корпусом одноименного проекта и была заложена в 1969 г. В боевой состав КВМФ ее приняли в 1973-м. АПЛ предназначалась для патрулирования в разных районах Мирового океана и поиска кораблей и подлодок вероятного противника. В проекте Swiftsure использовались новые технические решения и современное оснащение, что должно было повысить эффективность поисков и применения вооружений.
В нескольких метрах
Как сообщают британские источники, экипажу подлодки удалось обнаружить советский корабельный отряд во главе с авианесущим «Киевом». Используя все возможности своего корабля, британские подводники вышли на кильватерный след отряда и начали скрытное преследование.
В течение нескольких следующих часов HMS Swiftsure (S126) двигалась за кораблями и постепенно сокращала отрыв. При этом подлодке приходилось держаться четко за ордером, чтобы оставаться в мертвой зоне корабельных гидроакустических комплексов. Кроме того, выдерживалась оптимальная скорость, позволявшая догонять корабли, но не вызывающая излишний шум.
В итоге подводникам удалось нагнать ТАВКР «Киев» и оказаться практически под ним, и можно было приступать к сбору информации. Однако на этом этапе возникли серьезные риски. Экипажу Swiftsure пришлось тщательно следить за движением и маневрами крейсера. В связи с минимальным расстоянием до корабля в любой момент могло произойти столкновение. Корабль с полным водоизмещением 41 тыс. т без труда мог бы фатально повредить и потопить АПЛ с водоизмещением 4,9 тыс.т.
Подводная часть "Киева", снятая через перископ Swiftsure. Качество снимка оставляет желать лучшего. Фото Минобороны Великобритании / Thedrive.com
Тем не менее, задача была решена. Акустики «Свифтшура» сделали необходимые записи шумов – практически в идеальных условиях, без помех со стороны других кораблей. Кроме того, через перископ сделали несколько фотографий подводной части авианесущего крейсера. В объектив попали фрагменты днища, гребные винты и валы. Впрочем, качество снимков, сделанных на глубине порядка 7-9 м, оставляет желать лучшего.
Завершив съемку и запись, Swiftsure сбросила скорость и отстала от советского отряда. Отход так же осуществлялся в мертвой зоне и под прикрытием кильватерного следа и занял некоторое время. После сбора данных и решения других задач в северных морях подлодка вернулась на базу в Великобританию.
Результаты и вопросы
По понятным причинам, операция по отслеживанию ТАВКР «Киев» была секретной. Сам факт ее проведения и результаты разведки оставались тайной в течение длительного времени. Лишь в недавнем прошлом были опубликованы основные данные и воспоминания участников с британской стороны.
По известным данным, запись шумов позволила уточнить некоторые характеристики авианесущего крейсера. Кроме того, она помогла дальнейшему развитию британских и иностранных гидроакустических систем, а также подводных лодок и их вооружений.
Подводные элементы корабля. Фото Минобороны Великобритании / Thedrive.com
Согласно воспоминаниям британских подводников, вся «погоня» за авианосцем прошла гладко. HMS Swiftsure (S126) себя не демаскировала и не была обнаружена советской противолодочной обороной. Однако встречаются упоминания обратного. Так, согласно некоторым источникам, советские гидроакустики все же обнаружили подлодку и в течение некоторого времени поддерживали контакт. Атаковать ее или предпринимать другие рискованные действия, по понятным причинам, не стали.
Кроме того, критике подвергается вся история в целом. Аргументы против нее достаточно просты. При типовых вариантах организации ордера приблизиться к авианесущему крейсеру под водой практически невозможно. Кроме того, вызывают вопросы опубликованные снимки подводной части «Киева»: конфигурация винтов, валов и т.д. не вполне совпадает с известными изображениями и схемами корабля.
По всей видимости, АПЛ «Свифтшор» действительно смогла найти советский корабельный отряд во время учений и приблизиться к нему. Также могли вести наблюдение и собирать ту или иную информацию, вплоть до шумовых сигнатур конкретных кораблей. При этом нельзя исключать, что известные рассказы и воспоминания об этой операции частично не соответствуют действительности, и в них присутствует некоторый элемент вымысла или байки.
Впрочем, проникновение подлодки в центр чужого корабельного ордера не является невозможным. Советские подводники тоже делали это, причем их «целью» были авианосцы ВМС США, всегда имевшие хорошее корабельное и противолодочное прикрытие. Было показано, что при грамотных действиях экипажа и с некоторой долей везения можно преодолеть даже такую оборону.
Один из гребных винтов авианосца. Фото Минобороны Великобритании / Thedrive.com
Далекое прошлое
Подлодка HMS Swiftsure (S126) продолжала службу до 1992 г. После этого ее вывели из боевого состава КВМФ в связи с повреждениями атомной энергоустановки и значительной выработкой ресурса. Списанный корабль поставили в отстой, где он пребывал в течение долгих лет в ожидании утилизации.
Первый советский ТАВКР «Киев» продолжал полноценную службу и выходил в море до конца 1991 г. После очередного возвращения из похода его дальнейшая судьба оказалась под вопросом. В связи с недостатком финансирования и общими проблемами флота, в 1993 г. крейсер списали. В дальнейшем его продали частной организации, а в 2000 г. корабль отбуксировали в Китай для перестройки в музей. Позже его переоборудовали в необычный отель.
Советский и британский корабли давно закончили службу и были списаны. Однако они оставили след в истории своих флотов, а также в той или иной мере повлияли на их развитие. Кроме того, в их «биографии» был общий эпизод, показывающий специфику взаимодействия ВМФ противников по Холодной войне.