В результате допроса пилота выяснились подробности падения украинского легкомоторного самолета в Брянской области

Сегодня в Брянской области, на территории Клинцовского района, упал легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Сейчас Telegram-каналы, ссылаясь на данные оперативных служб, проясняют некоторые подробности этого происшествия.
На территорию России с украинской стороны влетел самолет А-22. Как утверждают военкоры, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». Отметим, что украинские формирования не раз пытались провести диверсии против нефтепровода, используя беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами.
По одной из версий самолет А-22 был подбит огнем из стрелкового оружия. Другая версия утверждает, что он упал сам, из-за проблем с винтом. Эту версию, в частности, рассказал при допросе сотрудниками ФСБ сам пилот.
После полученного повреждения пилот попытался совершить экстренную посадку. Затем мужчина попытался бежать в сторону украинской границы, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ. Также сообщается, что пилот самолета был вооружен автоматом, при нем обнаружили бронежилет, что доказывает его связь с украинскими силовыми структурами.
Сам задержанный, впрочем, утверждает, что он является гражданским человеком. По версии пилота, его наняли проверить состояние украинских средств противовоздушной обороны, и он якобы даже не знал, что «случайно» залетел в российское воздушное пространство. За выполнение задачи ему пообещали 50 тысяч гривен и дали автомат «для самообороны». Но автомат он сразу выбросил в лесополосе.
В любом случае, теперь с пилотом долго и кропотливо будут работать оперативные сотрудники контрразведки. Нет сомнений, что он может рассказать много интересного.