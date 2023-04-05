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В результате допроса пилота выяснились подробности падения украинского легкомоторного самолета в Брянской области

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В результате допроса пилота выяснились подробности падения украинского легкомоторного самолета в Брянской области

Сегодня в Брянской области, на территории Клинцовского района, упал легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Сейчас Telegram-каналы, ссылаясь на данные оперативных служб, проясняют некоторые подробности этого происшествия.


На территорию России с украинской стороны влетел самолет А-22. Как утверждают военкоры, он направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». Отметим, что украинские формирования не раз пытались провести диверсии против нефтепровода, используя беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами.

По одной из версий самолет А-22 был подбит огнем из стрелкового оружия. Другая версия утверждает, что он упал сам, из-за проблем с винтом. Эту версию, в частности, рассказал при допросе сотрудниками ФСБ сам пилот.


После полученного повреждения пилот попытался совершить экстренную посадку. Затем мужчина попытался бежать в сторону украинской границы, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ. Также сообщается, что пилот самолета был вооружен автоматом, при нем обнаружили бронежилет, что доказывает его связь с украинскими силовыми структурами.


Сам задержанный, впрочем, утверждает, что он является гражданским человеком. По версии пилота, его наняли проверить состояние украинских средств противовоздушной обороны, и он якобы даже не знал, что «случайно» залетел в российское воздушное пространство. За выполнение задачи ему пообещали 50 тысяч гривен и дали автомат «для самообороны». Но автомат он сразу выбросил в лесополосе.

В любом случае, теперь с пилотом долго и кропотливо будут работать оперативные сотрудники контрразведки. Нет сомнений, что он может рассказать много интересного.

Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Оперативные сводки", Wikipedia / Alan Wilson
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42 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:26
    +14
    Дед легендарный призрак Киева. Почему-то мне кажется что дед бывший летчик советских ВВС, и с партбилетом окажется.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 21:48
      +2
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      ...Почему-то мне кажется что дед бывший летчик советских ВВС, и с партбилетом окажется.

      Сыном заслуженного партизана и т.д. и т.п.
      Почему-то когда они попадают к нам в плен так все, сплошь и рядом, повара, сторожа,....
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 22:41
        +2
        Не сходится.
        Если не знал, куда залетел, то зачем было пытаться избавиться от автомата.
        Впрочем, "западники" на логику внимания не обращают.
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 23:07
          +1
          Сколько можно? Старого на ножи...Ероплан в дупу
      2. gsev
        gsev Сегодня, 23:05
        0
        Цитата: Fizik13
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        ...Почему-то мне кажется что дед бывший летчик советских ВВС, и с партбилетом окажется.

        Сыном заслуженного партизана и т.д. и т.п.
        Почему-то когда они попадают к нам в плен так все, сплошь и рядом, повара, сторожа,....

        Может его отправить на работы под конвоем? Будет хорошо работать -можно дать некоторую свободу. Что плохого если этот украинец будет интернирован до конца СВО и ударно поработает где нибудь на Сахалине на консервном заводе, лесоповале или нефтедобыче? Не захочет работать может свободно умирать от голода или холода. Главное дать человеку широкую свободу выбора, а не как при Сталине, когда когда и служивший в полицаях и раненым попавший в плен и воевавший в партизанах получали одинаковый срок.
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 21:27
    +5
    Говорит, что летел за ведущим. Интересно, почему не сбили ведущего.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 21:48
      +4
      Цитата: Gpn27
      Говорит, что летел за ведущим. Интересно, почему не сбили ведущего.

      Так он говорит что летели на юг, а летели на север. Врёт всё как сивый мерин.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 22:51
        0
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Цитата: Gpn27
        Говорит, что летел за ведущим. Интересно, почему не сбили ведущего.

        Так он говорит что летели на юг, а летели на север. Врёт всё как сивый мерин.

        Да тут и к бабке не ходи, врёт как дышит. Главное то, что в какую сторону драпать он знал без компаса, а то что он, имея указатель курса, над Россией парит, он видите ли не знал. Ага.
        Затем мужчина попытался бежать в сторону украинской границы, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 22:27
      +1
      Не вижу на морде лица ссадин. Что за дела такие? Упущение. Виновных наказать.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:29
    +5
    Какой то бред, но факт пересечения границы есть, расскажет все как миленький.
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 23:00
      0
      Цитата: Alien From
      Какой то бред, но факт пересечения границы есть, расскажет все как миленький.

      Пока он лепит горбатого request Я не я и самолëтка не моя...
      Надеюсь, ФСБ с ним душевно побеседует.
      Но, шапалах, мне это напоминает 20.06.41... recourse
      Но наше дело — правое, следовательно, мы обязаны победить.
  4. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 21:29
    +1
    похоже что с его помощью пытались вскрыть места расположения рлс пво , за денюжку старый и повёлся скорее всего
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:38
      +3
      нельзя верить этому деду может быть где то и аэродром есть туда и летел в глуши на территории РФ ише и с ведомым ! ну может и пво хотели скрыть а может и нет ! надеюсь ФСБ разберётся че да как !
  5. Касатик
    Касатик Сегодня, 21:29
    +5
    Брешет сивый мерин! Остается надеяться, что мало не дадут.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:33
    +1
    да диверсанты наверное ! и другие значит были врет дед что не знаю что тут делаю ага сказали летите туда не знаю куда хотя зеля на всю укрр орет свои русофобские призывы ! надеюсь ФСБ разберётся !
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 21:35
    +3
    Только смерть для каждого такого
    укропа будет хорошим уроком для последующей!Автомат,броник....очередной доставщик пиццы???
  8. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:35
    +1
    А держится уверенно. Спокоен.
    Не прост, "перец".
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 21:54
      +1
      Цитата: Fachmann
      А держится уверенно. Спокоен.
      Не прост, "перец".
      Уверен в скором обмене военнопленных...
      Пора уже показать, что по статье терроризм не меняют, а отправляют на ПМЖ в "Полярную сову" (как минимум).
      Летел с оружием - значит был готов убивать граждан России = терроризм.
    2. solar
      solar Сегодня, 22:31
      0
      А держится уверенно. Спокоен.

      Думаю, он просто уверен, что обменяют.
  9. cpls22
    cpls22 Сегодня, 21:45
    0
    Похоже, вся затея ради призрачного "ведущего".
    Чтобы его начали искать . Прощупывают почву для нового Руста.
    Вот ведь, ради медийного эффекта - пенсионера подрядили.
    А он похоже, в курсе, и не против. Это молодёжи в уши влили про "орков", а старшее поколение про нашу гуманность не забыло.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:46
    +2
    Не комбатант... А значит: можно расстрелять.
  11. ASM
    ASM Сегодня, 21:47
    0
    Врет, гад. Пропесочить его через все сита Фсб, а затем на зону, в "курятник".
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:47
    +3
    А что вы ржете? Обычная практика в мире - для проверки ПВО сажают в кабину смертника и отправляют уворачиваться от ракет на кукурузнике. А если выживет - дают автомат и бронежилет для самообороны от зенитчиков, что тут смешного)))
    Человек произошел от обезьяны, а бандерлог - от унитазного ершика. Поэтому обязательно в г. влезет - по запаху найдет, что унитазными ершиками-то чистят?
  13. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 21:49
    0
    Надеюсь, он так и сгниет за решеткой.
  14. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 21:53
    +1
    Какой то бред несет, но на идиота не похож. Такие опасные, может подрезать,если спиной повернешься.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:55
    0
    Отмазки наивные. Насчет легенды похоже не заморачивались. Закинули посмотреть грохнут- не грохнут. Грохнули. Будут теперь по другим маршрутам другими смертниками коридор нащупывать.
  16. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:56
    +3
    Как складно лепит горбатого!
    Профессиональный пилот летел на юг в северо-восточном направлении. Короче, как в песне про партизана- "он шел на Одессу, а вышел к Херсону"(с).
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 22:25
      0
      Полный бред в ответах. Пилот летел без карт и куда не знал. Это сложно даже было придумать. Думаю к утру узнаем всю правду.
  17. Sith
    Sith Сегодня, 21:58
    +2
    Цитата: Fachmann
    А держится уверенно. Спокоен.
    Не прост, "перец".

    Глядя на видео с начала СВО ... сохраняется стойкое ощущение , что это прям нация актёров
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 22:00
    +3
    Стратегическая авиация Украины. Ну теперь я видел в этой жизни все.
  19. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 22:13
    +2
    Странно! От кого украинцу обороняться на территории Украины, с помощью выданного автомата?
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:15
    0
    автомат «для самообороны»

    для самообороны от кого если он проверял шумерские ПВО?!
  21. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 22:24
    0
    Вопросов больше чем ответов.
    1. Каким образом два самолета оказались на нашей территории незамеченными?
    2. Куда делся второй самолет?
  22. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:27
    -1
    Ну теперь точно пришлют еще одного. Дадут самолет понадежнее. Скажут у них там летай, не хочу. Прошлый пилот пролетел бы до цели, если не подвел бы его самолет. Сбивать надо такие цели, а не ждать пока у него винт сломается.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 22:37
      0
      Сбивать надо такие цели, а не ждать пока у него винт сломается.

      Стрелковое оружие прекрасно ломает винты.
  23. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 22:30
    +5
    расстрелять падлу! нафиг с ними церемониться.
  24. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:33
    0
    Повар или санитар... да вообще и шёл мимо
  25. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 22:35
    +1
    Всё понятно. Деда летчика тоже "подставили". И на бабки кинули. sad
  26. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:46
    -1
    Посмотрел видео...
    Или пилот эдакий провокатор говоряка, или под каким то препаратом, или видео постановочное.
    Ну уж совсем шутейное повеление и шутейные ответы.
    Если кто из читателей ВО мог бы себя так вести после задержания на территории другого государства...
    И вопроситель задержанного... Ты, да ты, да не знал ли, да нет ли кого...
    Или сухие вопросы без эмоций, с обращением на Вы...
    Или более резкие вопросы, опять же без эмоций, и недопущение "шутейной формы ответов".
    В видео не верится.
  27. Есаул
    Есаул Сегодня, 22:52
    -1
    Видно что враг, врёт. Пытать его надо
  28. Наган
    Наган Сегодня, 23:01
    0
    Надо бы показать ему паяльник. Нет-нет, никакого контакта, просто показать. Так сказать, напомнить о существовании подобного предмета. И будьте уверены, запоет как петух, только успевай за ним записывать.
  29. Грац
    Грац Сегодня, 23:02
    0
    а не высадил ли этот хрен где-нибудь человека ,другого?