Поступают сообщения о нанесении ударов по пунктам дислокации противника в Купянске и окрестностях. Напомним, что Купянск – город в Харьковской области, который осенью прошлого года российская армия была вынуждена оставить. В начале 2023 года российские подразделения значительно продвинулись к городу с севера, освободив несколько сёл и станций, включая Двуречное.
К настоящему моменту нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в промышленной зоне Купянска. Ранее сообщалось о том, что туда свозились боеприпасы, в том числе для артиллерийских орудий западного образца.
Также нанесены удары по местам размещения резервов ВСУ в Днепропетровской области. Поражены цели в Никополе, откуда вёлся обстрел контролируемой российскими силами Запорожской области.
Ранее удары были нанесены по резервам противника в оккупированном им городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Нанесён значительный ущерб объектам размещения личного состава и хранения оружия. Всё это командование ВСУ намеревалось применить для наступления на Бахмут (Артёмовск) с целью отбить город у российских войск.
Тем временем в самом Бахмуте украинские войска продолжают удерживать за собой несколько кварталов в западной части города, потеряв около 80% территории города, включая все административные здания. При этом российская артиллерия изрядно «насыпает» по позициям ВСУ на выезде из города. Поступили данные о ликвидации ещё двоих грузинских наёмников в районе Бахмута.
Это боевики по имени Вахтанг Барабадзе и Давид Кучукиани.