Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские войска наносят удары по пунктам дислокации ВСУ в промзоне Купянска и по резервам в Никополе

6
Российские войска наносят удары по пунктам дислокации ВСУ в промзоне Купянска и по резервам в Никополе

Поступают сообщения о нанесении ударов по пунктам дислокации противника в Купянске и окрестностях. Напомним, что Купянск – город в Харьковской области, который осенью прошлого года российская армия была вынуждена оставить. В начале 2023 года российские подразделения значительно продвинулись к городу с севера, освободив несколько сёл и станций, включая Двуречное.


К настоящему моменту нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ в промышленной зоне Купянска. Ранее сообщалось о том, что туда свозились боеприпасы, в том числе для артиллерийских орудий западного образца.

Также нанесены удары по местам размещения резервов ВСУ в Днепропетровской области. Поражены цели в Никополе, откуда вёлся обстрел контролируемой российскими силами Запорожской области.

Ранее удары были нанесены по резервам противника в оккупированном им городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Нанесён значительный ущерб объектам размещения личного состава и хранения оружия. Всё это командование ВСУ намеревалось применить для наступления на Бахмут (Артёмовск) с целью отбить город у российских войск.

Тем временем в самом Бахмуте украинские войска продолжают удерживать за собой несколько кварталов в западной части города, потеряв около 80% территории города, включая все административные здания. При этом российская артиллерия изрядно «насыпает» по позициям ВСУ на выезде из города. Поступили данные о ликвидации ещё двоих грузинских наёмников в районе Бахмута.



Это боевики по имени Вахтанг Барабадзе и Давид Кучукиани.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:47
    +9
    Из сотен тысяч батарей за наших жен и матерей , за нашу Родину -огонь , огонь!!!!
    1. Buyan
      Buyan Сегодня, 22:19
      +3
      Мочите нацистов и берегите себя. Гордимся Вами hi
  2. ASM
    ASM Сегодня, 22:02
    +4
    Ну все правильно. Даже взрывы неподолеку всю эту публику заставят иметь бледный вид и макаронные ноги. А если попадают реально, то хана моральному духу всех этих подкреплений.
  3. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 22:26
    +5
    гламурный грузинский наемник! или все таки лидер ЛГБТ -сообщества ВСУ??
  4. пешик
    пешик Сегодня, 22:30
    -4
    80%? - сейчас наверно больше, про 80 месяц назад тут писали.
  5. ЭДВАРД
    ЭДВАРД Сегодня, 22:33
    +2
    уничтожать! и не брать в плен нациков!