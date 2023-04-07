«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев

Симон Петлюра и петлюровцы
Рождение Директории
Как уже отмечалось, падение Второго рейха и Компьенское перемирие между странами Антанты и Германией стало решающим в судьбе Гетманщины Скоропадского («Мы будем лишь подстилкой для других наций»). Гетман 14 ноября 1918 года провозгласил Акт федерации, по которому объявил Украину частью будущей небольшевистской Великой России. Гетман надеялся на поддержку Добровольческой армии Деникина и стоявшей за ним Антантой. Но обзавестись новыми хозяевами ему не удалось, не проявили французы и британцы интереса к использованию его персоны. Им больше были интересны петлюровцы.
Одновременно бывшие деятели УНР Петлюра и Винниченко объявили о создании нового правительства Украины, т. н. Директории. Украинским националистам, разного рода социалистам и часто членам масонских лож очень нравилось сравнение с Великой французской революцией. Главой Директории стал Винниченко, верховным главнокомандующим (атаманом) – Симон Петлюра.
Петлюра родился в 1879 году в семье мещан. Учился в Полтавской духовной семинарии, но был исключён за революционную активность. Петлюра был членом Революционной украинской партии, одна часть которой впоследствии вошла в состав РСДРП, а другая была преобразована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию. Работал журналистом и бухгалтером, преподавал, жил на Кубани, в Киеве и Львове. Окончил в Австро-Венгрии Львовский университет. Вернувшись в Киев, занял место великого магистра Великой ложи Украины (ложи Св. Андрея).
В начале Первой мировой войны Петлюра демонстрировал полную лояльность России. Написал статью о том, как украинцы верны матушке-России, как они будут воевать за неё и за всё славянство. Во время войны занимал руководящие должности во Всероссийском земском союзе, который снабжал армию. Весной 1917 года Петлюра вошёл в состав Украинского фронтового совета войск Западного фронта и Центральной рады (ЦР). Летом 1917 года занимает пост военного секретаря в ЦР. Проводил политику украинизации соединений бывшей царской армии на территории Малороссии.
После прихода к власти генерала Скоропадского («Пошлая оперетка» Скоропадского) Петлюра и Винниченко были арестованы по обвинению в заговоре. Они просидели несколько недель под замком, затем были отпущены под честное слово министру юстиции Вязлову не выступать против гетмана. Это была большая ошибка гетмана.
Скоропадский вообще очень любил порассуждать об исторических судьбах Украины и России, и его обеды, куда приглашались самые уважаемые люди, затягивались на несколько часов. Целыми днями гетманский дворец жил приемами, парадами и официальными церемониями. А в это время противники Гетманщины были на воле и готовили переворот. Петлюра перебрался в Белую Церковь, где стояла одна из наиболее украинизированных частей – полк сечевых стрельцов, галичан.
На сторону Директории сразу перешёл один из бывших царских генералов и руководителей украинизации армии Александр Осецкий. Он принял Гетманщину и продолжал службу как командир Отдельного корпуса железнодорожной стражи. Генерал быстро переметнулся от пошатнувшегося гетмана к Директории. С помощью Осецкого по всей Русской украйне разослали универсалы Петлюры. Осецкий стал начальником Генштаба армии Директории.
Падение Гетманщины
Универсал призывал украинских солдат и казаков бороться за государственную самостийность Украины против изменника Скоропадского. Гетман был объявлен вне закона за преступления против самостийности, за уничтожение вольностей, насилия над рабочими и крестьянами. В целом документ был скорее революционным, чем националистическим: это был призыв к народу бороться против господствующего класса, бывших царских министров, помещиков и русских офицеров.
Универсал был хорош тем, что каждый мог трактовать его как хотел, с единственным условием – свержение Гетманщины. Поэтому «селянство», которое и так боролось против австро-германских оккупантов и гетманской армии, активно поддержало Петлюру. В его армию влились разные местные банды и отряды, которые получили возможность на идейных основаниях грабить сторонников власти, помещиков, русскую интеллигенцию, евреев и отступающие германские войска.
Гетманская армия разбежалась или перешла на сторону Петлюры. Через две недели после начала восстания почти вся Малороссия, кроме Киева, перешла на сторону Директории. Вернее, народных масс, восставших против ненавистного режима и поддерживавших его оккупантов. Эти массы в целом были больше настроены пробольшевистски, чем проукраински. Это стало ясно после победы Директории, когда сама Директория быстро проиграла большевикам.
Петлюровцы не желали воевать с 200-тысячной германской армией, которая даже в самом деморализованном виде была более боеспособней, чем бандформирования и партизанские отряды. Поэтому Директория заключила с немцами соглашение о нейтралитете. Германское командование решило не мешать Петлюре свергать гетмана в обмен на обещание не мешать эвакуации. Война была проиграна, и главной заботой германцев было спокойно уехать домой. Они передавали петлюровцам избыточное оружие и военное имущество.
Борьба за Киев
Оставшись в одиночестве, Скоропадский сделал ставку на русское офицерство, которое со всей России бежало в Малороссию и Киев. 19 ноября 1918 года гетман назначил главнокомандующим вооруженными силами Украинской державы генерала от кавалерии графа Фёдора Келлера. «Первая шашка России» объявила о всеобщей мобилизации в Киеве. Обещал расстрел в случае неявки в течение 24 часов. Но из примерно 20 тыс. офицеров, зарегистрированных в Киеве, явилось около 6 тыс. Они были распределены в две дружины во главе с генералом Кирпичевым и полковником Святополк-Мирским. Также в Киеве имелась гетманская гвардия, Отдельная сердюкская дивизия (около 5 тыс.), кадры различных частей, в том числе и формируемых (включая белогвардейские). Всего у Келлера было 12–15 тыс. бойцов.
Однако даже в такой момент началась свара. Подчиненные Келлера выступали с великорусских позиций, что не нравилось националистам. Сам Келлер был монархистом, что было даже для белых редкостью. Генерал пытался руководить гражданской администрацией, что было логично в военных условиях. Действовал прямолинейно, что вызывало сопротивление, как националистов, так и вообще всех «прогрессивных» кругов. В окружении гетмана возникло подозрение, что Келлер готовит свержение Гетманщины и планирует объявить Киев частью Добровольческой армии. В итоге Скоропадский смещает Келлера и назначает его заместителя генерала Долгорукова. Князь был верен гетману и недолюбливал руководство армии Деникина.
После того, как сердюкская дивизия предала гетмана и перешла на сторону петлюровцев, то вся оборона Киева легла на спешно сколоченные русские офицерские дружины. Почти две недели они сдерживали противника на подступах к Киеву. Тщетно ожидая помощи от Антанты, которую обещало гетманское правительство.
Между тем руководство Антанты не могло решить, на кого делать ставку – на Скоропадского или Петлюру? Имея возможность давить на германских военных, Антанта в конце ноября потребовала от немцев приостановить наступление Петлюры на Киев. Немцы исполнили указание, и Петлюра дал согласие приостановить наступление и остановиться в 20 км от центра города. Но через несколько дней отношения Антанты и Директории наладились. В частности, США считали, что Украина должна быть самостоятельной республикой.
В результате переговоров министров Директории с представителями Антанты в Одессе было достигнуто соглашение о передаче власти петлюровцам в основных городах украйны. Включая Одессу – штаб англо-французских интервентов.
Бойня в Киеве
12 декабря 1918 года петлюровцы вошли в Одессу. Белогвардейцы, которые наводили в городе порядок по заданию интервентов, отошли во французскую зону оккупации. Почти одновременно войска Петлюры вошли в Николаев, где до этого был высажен английский десант.
11 декабря в районе Фастова в ставке Петлюры начались переговоры о сдаче Киева. В переговорах принимали участие представитель гетманского правительства, французский дипломат де Мулен, представители германских войск. 12 декабря было подписано соглашение между Директорией и германским командованием. Петлюровцам дали разрешение войти в Киев. Гетман подавал в отставку. Директория давала обязательства помочь немцам с эвакуацией, с вывозом хлеба и награбленного добра.
14 декабря Скоропадский подписал отречение. Через два дня бежал из своей резиденции. Переоделся в мундир германского офицера и с немецким обозом уехал в Германию. Где получил пенсию за «работу». Князь Долгоруков также сбежал. Граф Келлер и два его адъютанта были арестованы и убиты петлюровцами.
Петлюра въехал в город на белом коне.
«Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Единственное украшение – кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, – била его по ляжкам.
Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую «шаблюку», на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что гарцевали позади Петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами – оселедцами – на бритых головах (чубы эти свешивались из-под папах) напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь!»
У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты»,
Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую «шаблюку», на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что гарцевали позади Петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами – оселедцами – на бритых головах (чубы эти свешивались из-под папах) напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь!»
У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты»,
– отмечал участник событий К. Паустовский.
Петлюровцы устроили в городе массовые грабежи и бойню. В частности, «конфисковали» все товары в ювелирных магазинах Киева. Русские солдаты, юнкера и офицеры которые до последнего сражались за Гетманщину, уничтожались националистами в городе и окрестностях. Погибли, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысяч людей. Перед смертью многих пытали: вспарывали животы, выкалывали глаза, отрубали конечности, прикалывали к груди вместо георгиевских крестов отрезанные языки. Ещё около 600 арестованных офицеров спасли немцы, они их увезли с собой в Германию.
Михаил Афанасьевич Булгаков описал эту трагедию преданных гетманом в «Белой гвардии»:
«Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырёх офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были: «Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков... Что в городе делается, царица небесная! Тут на Боричевом Току… лежат двое без сапог... Крови, крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без шапок».
Сечевые стрельцы
Одним из лозунгов петлюровцев было: «Бей жидов, спасай Украину!»
В этот же период по Малой России прокатились массовые еврейские погромы: петлюровцы грабили, насиловали, пытали и убивали евреев. Так, отряды атамана петлюровской армии Ивана Семесенко вырезали полтысячи евреев в Виннице и полторы тысячи в Проскурове. Общее количество жертв еврейских погромов в Малороссии неизвестно: называются цифры от 50 до 200 тыс. человек.
Поводом для погрома в Проскурове послужило восстание против Директории пробольшевистски настроенных 15-го Белгородского и 8-го Подольского полков. Для расправы с восставшими были посланы войска во главе с атаманом Семесенко, командующим Запорожской казачьей бригадой имени Петлюры и 3-м полком гайдамаков. Это была кровавая бойня. Украинские казаки и гайдамаки спокойно шли от дома к дому и вырезали обезумевших от страха людей. Рубили, резали и кололи всех без разбору по полу и возрасту. Не щадили ни беременных женщин, ни младенцев. Сотни женщин, девушек перед смертью были изнасилованы на глазах у родных. Стреляли редко. В убегающих. Шарили по сараям, чердакам и погребам, бросали в них гранаты. Некоторые евреи пытались откупиться, но это их не спасло. Гайдамаки говорили: «Нет, мы пришли взять только жизни».
«Я хотел этим террором предупредить все жидовское население Украины, которое тоже ждет эта судьба, если они не прекратят помогать нашим врагам»,
– сказал Семесенко.
Сама армия Петлюры напоминала большое бандформирование, которое за политикой и идеей скрывало свои тёмные делишки. Погромами занимались для личного обогащения и самоутверждения. Слабым людям хотелось утвердиться за счёт тех, кого никто не мог защитить. Ворвавшись в селение, город, украинские боевики обычно убивали несколько человек, глумились над попавшимися женщинами и детьми. Затем собирали оставшуюся еврейскую общину и вымогали контрибуцию за сохранение жизней. Всё это могло повторяться с тем или иным размахом, разными бандами и батьками.
Сам Петлюра был болезненно честолюбив, но, кроме харизмы и демагогии, ничего своим сторонникам предложить не мог. Формально главный атаман выступал против погромов, требовал суровой дисциплины. Но ничего противопоставить этому не мог, поэтому Петлюра закрывал глаза на эти зверства, которые порой творились в его присутствии. Иногда имитировал суд, который ничем не заканчивался, либо атаман убирал своих конкурентов.
Таким образом, украинские нацисты во время любой смуты – Гражданской войны 1917–1920 гг., вторжения гитлеровских полчищ, развала исторической России в 1991 году и гражданской войны 2014–2023 гг., действуют одинаково. Полная преданность западным хозяевам. Насилие, мародёрство и массовые убийства мирных людей. Пытки и убийства военнопленных.
Единственное спасение от этой нечисти – полная денацификация Малой Руси, планомерное восстановление её русскости.