«Нет, мы пришли взять только жизни». Как петлюровцы зачищали Малороссию от русских и евреев



Симон Петлюра и петлюровцы

Рождение Директории

Падение Гетманщины

Борьба за Киев

Бойня в Киеве

«Петлюра не обманул ожиданий киевских горничных, торговок, гувернанток и лавочников. Он действительно въехал в завоеванный город на довольно смирном белом коне. Единственное украшение – кривая запорожская сабля, взятая, очевидно, из музея, – била его по ляжкам.

Щирые украинцы с благоговением взирали на эту казацкую «шаблюку», на бледного припухлого Петлюру и на гайдамаков, что гарцевали позади Петлюры на косматых конях. Гайдамаки с длинными синевато-черными чубами – оселедцами – на бритых головах (чубы эти свешивались из-под папах) напоминали мне детство и украинский театр. Там такие же гайдамаки с подведенными синькой глазами залихватски откалывали гопак. «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь!»

У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся слюной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения. Поэтому нет злейших врагов у своего народа, чем квасные патриоты»,

«Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырёх офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот. Последними словами командира были: «Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков... Что в городе делается, царица небесная! Тут на Боричевом Току… лежат двое без сапог... Крови, крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без шапок».



Сечевые стрельцы

Одним из лозунгов петлюровцев было: «Бей жидов, спасай Украину!»

«Я хотел этим террором предупредить все жидовское население Украины, которое тоже ждет эта судьба, если они не прекратят помогать нашим врагам»,