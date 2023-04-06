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Подтвердилась информация о ночном боестолкновении на территории Ингушетии

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Подтвердилась информация о ночном боестолкновении на территории Ингушетии

В ночное время суток боестолкновение произошло в Ингушетии. Несколько боевиков, причастных к серии преступлений на территории Северного Кавказа, были заблокированы в одном из домовладений. Ранее был введён режим контртеррористической операции.


Началось всё с того, что 27 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматов по посту ДПС на административной границе с Северной Осетией, ранив двух сотрудников полиции. Ответным огнём был ранен и один из нападавших. Позднее его тело правоохранители обнаружили в городе Карабулак.

3 апреля перестрелка между боевиками и полицией произошла в одном из населённых пунктов Малгобекского района Ингушетии. Один из сотрудников полиции был легко ранен. Режим КТО в республике был введён вечером того же дня.

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на одного из разыскиваемых боевиков. Он был вооружён. По некоторым данным, у него был автомат Калашникова, снабжённый подствольным гранатомётом. Также впоследствии (после ликвидации) у него были обнаружены 4 гранаты.



Ночное боестолкновение произошло в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Ранее объявленные в розыск лица скрывались на территории частной фермы – кошары. Территория проведения КТО была оцеплена сотрудниками силовых структур. О результатах ночного боя пока не сообщается.
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5 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:45
    +3
    Как говорил Глеб Жиглов: "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!" Сегодня это ещё и террористы. А почему они активизировались, мы знаем.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      А почему они активизировались, мы знаем.

      Главная задача бандподполья – посеять хаос и подорвать доверие местных жителей к властям, как местным, так и федеральным.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +2
    боестолкновение произошло в Ингушетии.
    Давненько про Ингушетию не было слышно. Из статьи понятно, что в разное время уничтожили двоих боевиков (27.03 и 03.04.), значит еще кто-то бегает? Надеюсь не долго бегать придется.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:36
      0
      Цитата: rotmistr60
      Надеюсь не долго бегать придется.

      hi
      Как показывал опыт чеченских компаний, при наличии внешнего финансирования, подготовки тергрупп на территории Грузии и Турции и при "чернотропе" (весна-лето) скрываться и бегать в горах можно долго.
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:16
    +3
    Я надеюсь ликвидировали. Для таких - это единственный способ перевоспитания.