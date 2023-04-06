Подтвердилась информация о ночном боестолкновении на территории Ингушетии

В ночное время суток боестолкновение произошло в Ингушетии. Несколько боевиков, причастных к серии преступлений на территории Северного Кавказа, были заблокированы в одном из домовладений. Ранее был введён режим контртеррористической операции.Началось всё с того, что 27 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматов по посту ДПС на административной границе с Северной Осетией, ранив двух сотрудников полиции. Ответным огнём был ранен и один из нападавших. Позднее его тело правоохранители обнаружили в городе Карабулак.3 апреля перестрелка между боевиками и полицией произошла в одном из населённых пунктов Малгобекского района Ингушетии. Один из сотрудников полиции был легко ранен. Режим КТО в республике был введён вечером того же дня.Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выйти на одного из разыскиваемых боевиков. Он был вооружён. По некоторым данным, у него был автомат Калашникова, снабжённый подствольным гранатомётом. Также впоследствии (после ликвидации) у него были обнаружены 4 гранаты.Ночное боестолкновение произошло в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Ранее объявленные в розыск лица скрывались на территории частной фермы – кошары. Территория проведения КТО была оцеплена сотрудниками силовых структур. О результатах ночного боя пока не сообщается.