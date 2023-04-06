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Чиновник офиса Зеленского: Переговоры с РФ можно будет начать, если украинские войска выйдут на границу с Крымом

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Чиновник офиса Зеленского: Переговоры с РФ можно будет начать, если украинские войска выйдут на границу с Крымом

Очередные заявления о том, на каких условиях Украина собирается вести переговоры с Россией и собирается ли, сделаны представителями киевского режима. На этот раз соответствующее заявление сделал Андрей Сибига, занимающий пост заместителя главы офиса президента Зеленского.


В интервью изданию Financial Times Сибига заявил, что вопрос переговоров с Россией рассматривается. Но для этого должны сложиться обстоятельства.

По словам Сибиги, «переговоры можно будет начать, если украинским войскам удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти к границе с Крымом». Эту границу украинский чиновник назвал «административной».

Далее замглавы офиса Зеленского многозначительно добавил:

Это не означает, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путём.



Остаётся только догадываться, насколько точно западные журналисты изложили заявления украинского чиновника. Дело в том, что это первое за год заявление представителя киевского режима относительно самой возможности переговоров. Пусть оно и изобилует допусками, ссылками на возможные обстоятельства, но в целом говорит о том, что Киев как минимум задумывается о том, что переговорный процесс исключить никак нельзя.

Исходя из заявления Сибиги, получается, что при неудачном контрнаступлении ВСУ, на которое Киев и Запад так рассчитывают, о переговорах речи идти не будет. В таком случае это даёт идеальный шанс для России решить проблему именно на поле боя, нанеся ВСУ решающее в ходе СВО поражение. При этом и недооценивать противника, безусловно, тоже нельзя.
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14 комментариев
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  1. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:37
    +6
    Еще одна необезображенное интеллектом селюканское мурло , вещает из области "бредни свидомита" !
    fool negative
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 06:49
      +2
      Так им позволяют так говорить, мочили бы их в сортире - сидели бы тихо
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +3
    «переговоры можно будет начать, если украинским войскам удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти к границе с Крымом»
    Как же их прет. Теряют людей, из которых основная масса обстрелянные и не первый день на войне, теряют технику включая и поставляемую Западом, но на публику продолжают бредить "выходом к Крыму, захватом Крыма". Уже даже запланировали переименовать Севастополь. Американцы и Европа только аплодируют таким планам. С этими ни какие переговоры вестись не должны, только разгром и капитуляция.
    1. Pike
      Pike Сегодня, 07:01
      0
      Не упомянуто в статье почему-то, что темой переговоров этот чиновник назвал возвращение Крыма. Похоже, не только президент там увлекается веществами.
  3. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 06:39
    +1
    Надежды юношей питают...
    Ню-ню...
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:40
    +1
    laughing
    У марионеток забавно то, что они часто говорят не думая - и вот тогда именно от неожиданности - лепят правду. Само "выйдем к границе" уже говорит, что приняли факт потери Крыма, да и не только. А уж переговоры после такого - ясная подпись: "Несмотря на всю пропаганду, разгромить и победить даже в теории мы никого не можем"
    Закрываем лавочку Поли Трепачевой о том, как "уже почти победили, осталось парад на Красной Площади провести".
    Привет всем посылающим оружие для того, чтоб заведомо не победить.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:41
    +3
    Они будут стоять на своём! И не успокоятся пока не отожмут у нас Крым, Нуланд не так давно заявила, что обеспечить безопасность Украины без полуострова невозможно. Американцы никогда не смирятся с потерей в 2014 году Крыма дающего им огромное стратегическое преимущество в азово-черноморском регионе.
  6. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 06:46
    0
    Очень важно, что думает зам советника?
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 06:51
    0
    . переговоры можно будет начать, если украинским войскам удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти к границе с Крымом».

    От этой войны уже устали все, ну кроме матрасников, и это типа подбадривание-- последний бой он трудный самый. И для внутренней аудитории и для Европы.
  8. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 06:52
    0
    Переговоры с РФ можно будет начать, если украинские войска выйдут на границу с Крымом


    разбаловали мы их не нанося удары по центрам принятия решений и административному кварталу в Киеве.
    Даже мелкая кукла у которой из .....цы торчит американская рука считает себя вершителем судеб и постоянно хочет натянуть на себя наполеоновский мундир.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:02
    0
    Они на границу Крыма никогда не выйдут, предпримут наступление, в котором много бойцов ВСУ погибнет. Чтобы атаковать крым им вначале мост прийдется уничтожить. Если им не дадут 300 км ракеты хаймерс которые до моста достанут. Полностью они его все равно не смогут уничтожить. Видимо у них расчет уничтожить мосты и склады.
    При определенных условиях это возможно, при каких то нет. Для того чтобы наступать надо разбить весь тыл. У России сильное ПВО у Украины ПВО практически нет.
    Пора бы уже и по банковой бить, по центрам принятия решения. Неужели нельзя завалить Укровермахт в их подвалах?
    1. мазута
      мазута Сегодня, 07:21
      0
      Но пример подрыва моста все видели и без применения дальнобойных ракет.Тут скорее внутренняя российская проблема обеспечения безопасности этих объектов,которой мы не уделяем должного внимания.Меня до сих пор интересует вопрос каким образом столько тонн взрывчатки были не обнаружены на границах!(ну ладно Грузия,Болгария с этими все понятно),но наша то российская граница?!И перед въездом на сам мост,как пост пропустил этот грузовик с "паллетами"?Ответов нет...
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:35
    0
    Есть ещё второй вариант-когда росийские войска выйдут на границу с Польшей. sad
  11. геолог
    геолог Сегодня, 07:35
    0
    Они в своей новой истории уже переобулись один раз, предав СНГ в пользу НАТО. Их соседи -поляки, финны, чехи, румыны и прочие всякие шведы в своей истории переобувались неоднократно, а им это предстоит сделать как это ни обидно еще раз, если не считать, конечно, времена старины глубокой - носителей ордена Иуды.