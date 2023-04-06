Чиновник офиса Зеленского: Переговоры с РФ можно будет начать, если украинские войска выйдут на границу с Крымом

Это не означает, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путём.

Очередные заявления о том, на каких условиях Украина собирается вести переговоры с Россией и собирается ли, сделаны представителями киевского режима. На этот раз соответствующее заявление сделал Андрей Сибига, занимающий пост заместителя главы офиса президента Зеленского.В интервью изданию Financial Times Сибига заявил, что вопрос переговоров с Россией рассматривается. Но для этого должны сложиться обстоятельства.По словам Сибиги, «переговоры можно будет начать, если украинским войскам удастся достичь стратегических целей на поле боя и выйти к границе с Крымом». Эту границу украинский чиновник назвал «административной».Далее замглавы офиса Зеленского многозначительно добавил:Остаётся только догадываться, насколько точно западные журналисты изложили заявления украинского чиновника. Дело в том, что это первое за год заявление представителя киевского режима относительно самой возможности переговоров. Пусть оно и изобилует допусками, ссылками на возможные обстоятельства, но в целом говорит о том, что Киев как минимум задумывается о том, что переговорный процесс исключить никак нельзя.Исходя из заявления Сибиги, получается, что при неудачном контрнаступлении ВСУ, на которое Киев и Запад так рассчитывают, о переговорах речи идти не будет. В таком случае это даёт идеальный шанс для России решить проблему именно на поле боя, нанеся ВСУ решающее в ходе СВО поражение. При этом и недооценивать противника, безусловно, тоже нельзя.