Представители Франции настаивают на том, что производством боеприпасов для Украины должны заниматься исключительно зарегистрированные в Европейском союзе фирмы.

В западной прессе пишут о возникших в Евросоюза разногласиях по вопросу размещения заказов на производство боеприпасов для их последующей передачи Украине.По словам источников Politico, «среди европейских политиков обнаружился раскол в ходе переговоров по тематике боеприпасов». Несколько дипломатов, на которых, не называя их имён и фамилий, ссылается издания, отметили, что камнем преткновения стал вопрос того, где именно боеприпасы будут производиться. Одно дело, когда речь идёт о компаниях из стран Евросоюза, другое дело – когда к этому потребуется подключить «внешние» компании. Во втором случае имеются в виду в первую очередь компании из Британии, Турции и США.Из материала:Сторону Франции выбрали Греция и Кипр. Связано это в первую очередь с их конфронтацией с Турцией.Готова поддержать Францию и Германия. Но при учёте того, каков состав правительства ФРГ, можно говорить о наличии явно проамериканских сил, которые готовы продвигать заокеанские интересы.Сама же Украина подталкивает Евросоюз к тому, чтобы он принимал решение по развёртыванию масштабного производства боеприпасов быстрее. О промышленном производстве снарядов и ракет на самой Украине речь, судя по всему, уже не идёт.