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Западная пресса: В ЕС возникли разногласия по вопросу размещения заказов на производство боеприпасов для Украины

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Западная пресса: В ЕС возникли разногласия по вопросу размещения заказов на производство боеприпасов для Украины

В западной прессе пишут о возникших в Евросоюза разногласиях по вопросу размещения заказов на производство боеприпасов для их последующей передачи Украине.


По словам источников Politico, «среди европейских политиков обнаружился раскол в ходе переговоров по тематике боеприпасов». Несколько дипломатов, на которых, не называя их имён и фамилий, ссылается издания, отметили, что камнем преткновения стал вопрос того, где именно боеприпасы будут производиться. Одно дело, когда речь идёт о компаниях из стран Евросоюза, другое дело – когда к этому потребуется подключить «внешние» компании. Во втором случае имеются в виду в первую очередь компании из Британии, Турции и США.

Из материала:

Представители Франции настаивают на том, что производством боеприпасов для Украины должны заниматься исключительно зарегистрированные в Европейском союзе фирмы.

Сторону Франции выбрали Греция и Кипр. Связано это в первую очередь с их конфронтацией с Турцией.

Готова поддержать Францию и Германия. Но при учёте того, каков состав правительства ФРГ, можно говорить о наличии явно проамериканских сил, которые готовы продвигать заокеанские интересы.

Сама же Украина подталкивает Евросоюз к тому, чтобы он принимал решение по развёртыванию масштабного производства боеприпасов быстрее. О промышленном производстве снарядов и ракет на самой Украине речь, судя по всему, уже не идёт.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:44
    +3
    Делят весьма лакомый кусок.Ничего в этом странного нет.Отпихивают друг друга,толкаются локтями
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:41
      0
      Делят весьма лакомый кусок.

      Вдруг случиться такое, что не договорятся и решат передать производство России.. Вот тогда бандерлоги поскачут и попляшут...
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 06:58
    +1
    Нам тут многие говорящие головы в телевизоре в уши дуют про снарядный голод укропа, про "перемалывание"... А у них походу другие проблемы, - кто первый и кто больше оружия поставит, кто больше нациков натаскает...
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 07:42
      0
      Говорящие головы уже больше года несут ахинею патриотическую- имеющую мало общего с настоящей картиной
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:00
    +2
    Кому война, а кому мать родна!
    Сейчас своих подрядчиков тянуть будут, или будут делать их своими...
    Зашелестело в головах....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +1
    камнем преткновения стал вопрос того, где именно боеприпасы будут производиться.
    Оно и понятно. Каждый хочет заработать на конфликте и как можно больше, чтобы хотя бы компенсировать часть своих затрат на Киев. А кое кто из самых хитрых еще и добился компенсации за поставленную в зону конфликта свою технику (Польша например).
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 07:29
    0
    Позиция Франции была озвучена на ВО пол месяца назад. Так и не сказано, кем представлена вторая группа. Европейское производство - это, помимо Франции и Германии, Испания, Скандинавская группа, Болгария, Чехия и Словакия.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:35
    0
    Перевожу с французского: братья пришла пора разворовывать бюджетные деньги и воровать должны только наши фирмы, а откаты должны получать наши чиновники.
  7. Kusja
    Kusja Сегодня, 07:45
    0
    Если бы у них "раскол" был по поводу того, как бы перекладывать на другого, не хотя самому. А тут вариантов море, и они таки будут эти боеприпасы выпускать в любом случае. Так что заголовок статьи не очень подходящий..