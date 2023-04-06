Бывший замкомандующего ССО Украины: Я бы не стал исключать возможность перехода россиян в наступление со стороны Белоруссии

Вариантов для маневра у россиян много. У них есть много ресурсов, которые позволяют им выбирать направления для маневра.

Бывший заместитель командующего силами специальных операций (ССО) Украины генерал Сергей Кривонос в очередной раз дал понять, что существуют серьёзные разногласия между командованием ВСУ и политическим руководством Украины относительно ряда вопросов по тактике и стратегии ведения боевых действий. По словам Сергея Кривоноса, высказавшегося в эфире одного из украинских телеканалов, он «давно говорил о целесообразности оставления Бахмута».Генерал Кривонос назвал Бахмут (Артёмовск) «мясорубкой», в которую угодили ВСУ и в котором несут потери среди лучших своих подразделений.По словам Кривоноса, власти всё последнее время только и делали, что заявляли о потерях в Бахмуте исключительно среди россиян. Теперь они (власти Украины) сами оказались заложниками собственной риторики: если сдать Бахмут, то как объяснить народу, что россияне «гибли», а украинцы «не гибли», но город потеряли, а если продолжать оказывать сопротивление в той части города, которая пока остаётся под контролем ВСУ, то это означает продолжение эффекта «мясорубки» с большими потерями среди личного состава украинской армии, с выбиванием резервов, готовившихся для контрнаступления.Также генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о том, что он бы не стал исключать возможность перехода российских войск в наступление со стороны Белоруссии. По его словам, Россия имеет возможности по переброске личного состава в РБ, а оттуда открываются перспективы наступления на Черниговскую, Житомирскую, Ровненскую и Волынскую области.Кривонос: