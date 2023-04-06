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Бывший замкомандующего ССО Украины: Я бы не стал исключать возможность перехода россиян в наступление со стороны Белоруссии

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Бывший замкомандующего ССО Украины: Я бы не стал исключать возможность перехода россиян в наступление со стороны Белоруссии

Бывший заместитель командующего силами специальных операций (ССО) Украины генерал Сергей Кривонос в очередной раз дал понять, что существуют серьёзные разногласия между командованием ВСУ и политическим руководством Украины относительно ряда вопросов по тактике и стратегии ведения боевых действий. По словам Сергея Кривоноса, высказавшегося в эфире одного из украинских телеканалов, он «давно говорил о целесообразности оставления Бахмута».

Генерал Кривонос назвал Бахмут (Артёмовск) «мясорубкой», в которую угодили ВСУ и в котором несут потери среди лучших своих подразделений.

По словам Кривоноса, власти всё последнее время только и делали, что заявляли о потерях в Бахмуте исключительно среди россиян. Теперь они (власти Украины) сами оказались заложниками собственной риторики: если сдать Бахмут, то как объяснить народу, что россияне «гибли», а украинцы «не гибли», но город потеряли, а если продолжать оказывать сопротивление в той части города, которая пока остаётся под контролем ВСУ, то это означает продолжение эффекта «мясорубки» с большими потерями среди личного состава украинской армии, с выбиванием резервов, готовившихся для контрнаступления.

Также генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о том, что он бы не стал исключать возможность перехода российских войск в наступление со стороны Белоруссии. По его словам, Россия имеет возможности по переброске личного состава в РБ, а оттуда открываются перспективы наступления на Черниговскую, Житомирскую, Ровненскую и Волынскую области.

Кривонос:

Вариантов для маневра у россиян много. У них есть много ресурсов, которые позволяют им выбирать направления для маневра.
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9 комментариев
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  1. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 07:08
    +2
    Я бы не стал исключать возможность перехода россиян в наступление со стороны Белоруссии


    во всем должен быть смысл а в наступлении со стороны Белоруссии пока ВСУ не выбросили с Донбасса смысла нет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:08
    +1
    Хорошо, что он бывший. А то очень умный.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:19
      0
      ...зато хорошо, что действующие из разряда "поругался с умными часами - подавляют свои интеллектом"
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:40
      0
      Цитата: Егоза
      Хорошо, что он бывший. А то очень умный.

      Умный потому, что бывший!
      Его с насиженного места уже не погонят, хотя за такое инакомыслие можно и сгинуть в застенках СБУ......
  3. Комментарий был удален.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:10
    +1
    Я бы тоже, « не исключал» возможности наступления нашей армии, со стороны, Петропавловска- Камчатского. Как хорошо что есть интернет. Каждый у монитора, мнит себя, стратегом видя бой, со стороны.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +2
    существуют серьёзные разногласия между командованием ВСУ и политическим руководством Украины относительно ряда вопросов по тактике и стратегии ведения боевых действий
    Разногласия может и "серьезные", но пока политики давят на военных и те вынуждены подчиняться. В итоге это закончится еще большими потерями, назначением стрелочника естественно среди военных и списанием на него всех политических косяков Зеленского. Мало вероятно, что армия надумает (решиться) его скинуть хотя и звучат такие заявления с передовой.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:22
    0
    . Теперь они (власти Украины) сами оказались заложниками собственной риторики:

    Свидомые, схавают все де....мо, которое им захотят скормить, а нормальные люди (которых не мало) и так все понимают.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 07:49
      0
      А у нас не так? Мы не схаваем? Маневры и Перегруппировки не схавали? Или это другое?
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:30
    0
    . Вариантов для маневра у россиян много. У них есть много ресурсов, которые позволяют им выбирать направления для маневра.

    Вариантов много, но желания мало.

    Я ещё полгода назад сделал для себя вывод (а именно так и происходит), что Украина и украинцы нашим начальникам уже не не нужны. А потому при всем многообразии вариантов продолжится "великое стояние на реке Угре".