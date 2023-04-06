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Обозреватель AP: Польский президент на пресс-конференции с Зеленским не упустил возможности напомнить о бандеровцах

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Обозреватель AP: Польский президент на пресс-конференции с Зеленским не упустил возможности напомнить о бандеровцах

В американском издании Associated Press пресс вышел материал, связанный с визитом Владимира Зеленского в Польшу. Напомним, что в ходе визита президенты Украины и Польши договорились о продолжении военных поставок Киеву, а также о том, что «со временем границы между этим странами перестанут существовать». Вторую трактовку использовал Зеленский, рассуждая об итогах визита. С одной стороны это может быть воспринято как «безграничное доверие» друг к другу, с другой – как попытка Польши если не отторгнуть часть территорий нынешней Украины в свою пользу, то, как минимум, сделать всё, чтобы уровень польского контроля над этими территориями повысился.


Обозреватель AP Ванесса Гера пишет том, что при всех «братаниях» президентов Украины и Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции не упустил возможности напомнить о «сложной истории». Имелись в виду преступления бандеровцев в отношении десятков тысяч поляков на Волыни. Гера напоминает, что для Польши те преступления украинских националистов – геноцид польского народа.
Дуда:

В памяти многих людей всё ещё есть открытые раны.

Ванесса Гера пишет о наличии между поляками и украинцами «истории экзистенциального соперничества, которую многие разделяют и сегодня».

Автор в американском СМИ пишет о том, что поездка Зеленского в Варшаву обнажила невозможность «упрятать историю под ковёр».

Гера отмечает, что президенты были подчёркнуто дружелюбно друг к другу, но сам факт поднятия Дудой темы преступлений бандеровцев говорит о многом.

Из материала AP:

Вероятно, самый болезненный вопрос для разногласий — как вспоминать одного из национальных героев Украины, Степана Бандеру, крайне правого лидера Организации украинских националистов (ОУН – экстремистская организация, запрещённая в РФ), который ненадолго вступил в союз с немецкими нацистами.

Автор в американском издании напомнила о том, что в Польше были возмущены тем, что главком ВСУ Залужный в день рождения Бандеры опубликовал своё фото, сделанное на фото его (Бандеры) портрета. Тогда Залужный пост в соцсети удалил, но только в Польше об этом не забыли.
Использованы фотографии:
Якуб Шимчук (канцелярия президента Польши)
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9 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:29
    +1
    Нельзя упустить то, чего принципиально не собирался делать. Панская спесь подразумевает как продажность, так и ситуативный "флюгеризм" - с обоими качествами у быдла, считающего себя панами всё в полном порядке.
    1. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 07:34
      +1
      Ведь бандеровцы - это лучшие Друзья поляков!!! И vise versa,то есть наоборот! Пусть мочат друг друга до скончания века!!!
  2. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 07:32
    +1
    «Гиена Европы» опять засуетилась теперь заигрывает с сало-рейхом. История их ни чему ни учит
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:33
    +3
    В общем то полякам не позавидуешь. Если Польшу не разделят в очередной раз и она отхватит несколько областей от Украины, то вместе с этим "добром", ей достанутся не мало нациков с боевым опытом. Часто можно услышать, что поляки найдут способ их угомонить. Удачи им в этом, пока что их объединяет только русофобия, потом она отойдёт на второй план.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 07:39
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Часто можно услышать, что поляки найдут способ их угомонить. Удачи им в этом, пока что их объединяет только русофобия, потом она отойдёт на второй план.

      Удачи им и тем, и другим. И если она, удача им улыбнется, очень скоро вцепятся в глотки друг другу. Мёртвой хваткой. Пусть улыбается...
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:33
    +1
    Для бандерлогов патовое состояние.Поляки ненавидят и презирают бандерлогов.Мы так же их ненавидим и презираем.Бандерлоги скачут последний раз.Их объединяет только их негативное отношение к нам.Гегемон у них общий.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:45
    0
    Ванесса Гера пишет о наличии между поляками и украинцами «истории экзистенциального соперничества, которую многие разделяют и сегодня».

    "Экзистенциальное соперничество", это все просто, поляк паны над украинцам, украинцы хлопы у поляков. Это было остается на генном уровне, есть только два понятия у небратьев - пан или хлоп, третьего нет. При Союзе всех считали братьям, после развала партнерам. Но для бывших хлопов нет таких понятий - брат партнер, ты для них или пан, или хлоп, но если ты не пан, то значит я пан. А раз я пан, то вы должны быть моими холопами.
    А вот у поляков небратья как были, так остались хлопами, как были их прадеды. Современные украинцы, думают что х будут считать, если не панами, то ровней, но такого не произойдет. Тот кто владел рабам или хлопами, он всегда считает себя хозяином.
    Вот тут и не может быть никакого экзистенциального соперничества, есть все как и было - пан хлоп.
  6. PASus
    PASus Сегодня, 07:46
    0
    После (возможного) захвата польшей части территории так называемой украины, поляки будут выжигать каленым железом бандеровщину и укронацизм. Это только глупые Schweinehunde в своих мечтах грезят об самоидентичности, а реальность насаждается сильнейшим.
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 07:48
    0
    Поляки стремятся всех вокруг сделать виноватыми, чтобы постараться нажиться на этом. Они и к России имеют претензии - то за "оккупацию", то за этот самолет, разбившийся по их же вине. И с Германии требуют репарации, а возвращать германские земли не собираются. К Украине поляки имеют претензии из-за резни, устроенной бандеровцами в Волыни. Они везде делают из себя "жертву", при этом стремительно вооружаясь и провозглашая цель обзавестись самой сильной европейской армией. Как они поступили с Чехословакией в свое время, мы помним.