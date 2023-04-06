Обозреватель AP: Польский президент на пресс-конференции с Зеленским не упустил возможности напомнить о бандеровцах

В памяти многих людей всё ещё есть открытые раны.

Вероятно, самый болезненный вопрос для разногласий — как вспоминать одного из национальных героев Украины, Степана Бандеру, крайне правого лидера Организации украинских националистов (ОУН – экстремистская организация, запрещённая в РФ), который ненадолго вступил в союз с немецкими нацистами.