Обозреватель AP: Польский президент на пресс-конференции с Зеленским не упустил возможности напомнить о бандеровцах

В американском издании Associated Press пресс вышел материал, связанный с визитом Владимира Зеленского в Польшу. Напомним, что в ходе визита президенты Украины и Польши договорились о продолжении военных поставок Киеву, а также о том, что «со временем границы между этим странами перестанут существовать». Вторую трактовку использовал Зеленский, рассуждая об итогах визита. С одной стороны это может быть воспринято как «безграничное доверие» друг к другу, с другой – как попытка Польши если не отторгнуть часть территорий нынешней Украины в свою пользу, то, как минимум, сделать всё, чтобы уровень польского контроля над этими территориями повысился.
Обозреватель AP Ванесса Гера пишет том, что при всех «братаниях» президентов Украины и Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции не упустил возможности напомнить о «сложной истории». Имелись в виду преступления бандеровцев в отношении десятков тысяч поляков на Волыни. Гера напоминает, что для Польши те преступления украинских националистов – геноцид польского народа.
Дуда:
В памяти многих людей всё ещё есть открытые раны.
Ванесса Гера пишет о наличии между поляками и украинцами «истории экзистенциального соперничества, которую многие разделяют и сегодня».
Автор в американском СМИ пишет о том, что поездка Зеленского в Варшаву обнажила невозможность «упрятать историю под ковёр».
Гера отмечает, что президенты были подчёркнуто дружелюбно друг к другу, но сам факт поднятия Дудой темы преступлений бандеровцев говорит о многом.
Из материала AP:
Вероятно, самый болезненный вопрос для разногласий — как вспоминать одного из национальных героев Украины, Степана Бандеру, крайне правого лидера Организации украинских националистов (ОУН – экстремистская организация, запрещённая в РФ), который ненадолго вступил в союз с немецкими нацистами.
Автор в американском издании напомнила о том, что в Польше были возмущены тем, что главком ВСУ Залужный в день рождения Бандеры опубликовал своё фото, сделанное на фото его (Бандеры) портрета. Тогда Залужный пост в соцсети удалил, но только в Польше об этом не забыли.