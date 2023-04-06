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Немецкое издание: Украина впервые опубликовала кадры ударов ВСУ по позициям ВС РФ в Белгородской области

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Немецкое издание: Украина впервые опубликовала кадры ударов ВСУ по позициям ВС РФ в Белгородской области

Военное ведомство Украины впервые представило видеокадры, на которых зафиксировано нанесение ударов украинских формирований по российским позициям на территории Белгородской области. Об этом сообщает немецкое издание Bild.


Как отметил военный обозреватель Юлиан Рёпке, украинские артиллерийские подразделения подвергли обстрелу место расположения российских войск в районе села Цаповка Белгородской области. До украинской границы – 1,3 километра.

Ранее украинские формирования регулярно обстреливали позиции ВС РФ только на освобожденных территориях – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях России.


Немецкий обозреватель Репке пишет, что подобные «превентивные» удары по военным целям на российской территории демонстрируют уверенность Украины в том, что она будет действовать самостоятельно и не позволит Западу диктовать правила ведения боевых действий. Ранее Запад категорически возражал против нанесения ударов по «старой» территории России, допуская подобные действия украинских формирований лишь в отношении Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Даже удары по Крыму допускались с оговорками.

Теперь российскому командованию предстоит жестко и оперативно отреагировать на подобные действия украинской стороны. Ведь в противном случае, если ответный удар не последует или будет слишком мягок, ВСУ начнут с большой интенсивностью обстреливать позиции и склады российских войск на приграничных территориях России, то есть везде, где смогут «дотянуться» их артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

Использованы фотографии:
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38 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:12
    0
    Такое впечатления что разведка и охрана нашего пограничья напрочь отсутствует.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:19
      +15
      Да причем тут разведка и охрана... request
      Враг имеет возможность подогнать к нашим границам артиллерию и РСЗО и безнаказано лупить вглубь территории России.
      Это системный просчет...значит где то рядом у ВСУ есть база, склады, штаб,разведка и т. д.
      Теперь поневоле придется отодвигать границы Украины в сторону Польши...иначе обстрелы будут продолжаться вечно
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:30
        +5
        Цитата: Леха с Андроида.
        Теперь поневоле придется отодвигать границы Украины в сторону Польши...

        Была бы возможность, давно бы отодвинули. Недаром Путин сам ездит по оборонным заводам.
      2. михаил3
        михаил3 Сегодня, 08:46
        +3
        Цитата: Леха с Андроида.
        значит где то рядом у ВСУ есть база, склады, штаб,разведка и т. д.

        ПОКА это не так. Достаточно бочек с бензином, чтобы уралы не заглохли, и возможности доехать к передовой поближе. Пока. Но если мы и дальше будем стоять, надеясь на некое контрнаступление, которое Украина "вот-вот начнет", с упоением читая вражескую пропаганду о "невероятных успехах России", которые мы вроде как имеем, и вот-вот вообще разрушим западную. экономику...
        С каждым днем у Украины добавляется снарядов, ракет, остальной техники, и темпы насыщения всем этим ВСУ все растут. Против нас экономики более чем 30 стран. Уже сейчас все не слишком то хорошо...
  2. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:13
    +6
    А противодействовать этому можно, лишь отодвинув линию фронта километров на 50 вглубь украинской территории
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:29
      +4
      Цитата: Gpn27
      А противодействовать этому можно, лишь отодвинув линию фронта километров на 50 вглубь украинской территории

      Глубже. Километров на 150, так как на данный момент у них есть теже хаймерсы, способные бить на 100+ км. request
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:13
    +8
    Да просто не давать наносить удары.Ответка выглядит как запоздалая месть.Ну не воюем мы..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:16
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Да просто не давать наносить удары.Ответка выглядит как запоздалая месть.

      Нужно действовать на опережение по законам войны. Милосердие оставить на будущее.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:35
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        Ну не воюем мы..

        Цитата: carpenter
        Милосердие оставить на будущее.

        На самом деле, на ЛБС мы воюем и без лишнего милосердия, а вот на сратегических военных направлениях и дипломатическом фронте всё хромает, как и внутренняя либеральная политика.
        1. qqqq
          qqqq Сегодня, 08:51
          +6
          Цитата: Теренин
          На самом деле, на ЛБС мы воюем и без лишнего милосердия, а вот на сратегических военных направлениях и дипломатическом фронте всё хромает, как и внутренняя либеральная политика.

          Приблизительно так и есть. На мой взгляд, уместным бы было обстреляли нашу территорию, в ответ вынесли один мост в Киеве, совершили теракт, плюс ещё один мост в Киеве. Столица, это самое больное место любой страны.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 08:25
      +9
      Цитата: dmi.pris1
      Да просто не давать наносить удары.Ответка выглядит как запоздалая месть.Ну не воюем мы..

      Почему? Удар по территории РФ должен быть отвечен ударом
      по Генштабу в Киеве. Теракт на территории России должен быть отмечен уничтожением штаба ГУР в Киеве. Иначе все будет только хуже.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:38
        +4
        Цитата: Krasnodar
        должен быть отмечен уничтожением штаба ГУР в Киеве

        Ну ладно, может в штабе кто-то из наших сидит, а вот на мостовых переправах, по которым идёт снабжение ВСУ, точно нет никаких наших разведчиков no
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 08:48
          +3
          Удар может быть нанесён ночью - главное, чтобы здание было разрушено. Показательная порка. Иначе будет ещё много терактов.
        2. Хорон
          Хорон Сегодня, 08:55
          +4
          Цитата: Теренин
          Цитата: Krasnodar
          должен быть отмечен уничтожением штаба ГУР в Киеве

          Ну ладно, может в штабе кто-то из наших сидит, а вот на мостовых переправах, по которым идёт снабжение ВСУ, точно нет никаких наших разведчиков no

          3 десятка калибров чтобы уничтожить один мост? А сколько этих мостов? Калибров у нас хватит или будем только мосты 3 года разрушать? Они за это время будут их успевать ремонтировать.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:16
    -5
    Применение тактического ЯО сразу же решит все проблемы СВО и сохранит жизни сотням, а то и тысячам наших военнослужащих...
    1. aars
      aars Сегодня, 08:28
      -4
      Цитата: Luminman
      Применение тактического ЯО сразу же решит все проблемы
      У укропов есть ультимативное решение как не допустить подобного - они могут перекрыть газ.
      Просто закрыть задвижку.
      И никакое ЯО против этого не катит.
      В смысле с нашим текущим руководством разумеется...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:48
        +1
        Цитата: aars
        они могут перекрыть газ.

        wassat
        Все только за! Причем в первую очередь в Газпроме, который ОБЯЗАН гнать газ по условиям давно заключенного контракта
        ЦИПСО такое ЦИПСО - ни ума, ни фантазии
        1. aars
          aars Сегодня, 08:52
          +3
          Цитата: Bingo
          который ОБЯЗАН гнать газ по условиям давно заключенного контракта
          Ухохотался!
          Какой "контракт" во время войны?!
          Отговорка для ненормальных.
          Пропагандисты совсем мышей не ловят...
          Что только доказывает проблемы с руководством - расстановка "кадров" никакая.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 09:50
            0
            Цитата: aars
            Какой "контракт" во время войны?!

            В этом все Ципсо, работает только хохоталка - галюциногены жевать помогает... А вот кто и когда войну на Украине кому-нибудь объявил - под грибами неважно
          2. конструктор_сидоров
            конструктор_сидоров Сегодня, 10:26
            0
            Контракт по поставке газа из РФ в ЕС.
            Официально ни РФ ни ЕС не признали факт войны между ними.
            Такие вот хитросплетения нынешних времён.
            Для расторжения контракта мы должны объявить состояние войны с ЕС.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:40
      -1
      Цитата: Luminman
      Применение тактического ЯО сразу же решит все проблемы СВО и сохранит жизни сотням, а то и тысячам наших военнослужащих...

      Согласен. Но, кто-то считает, что есть что-то важнее жизней наших военнослужащих (судя по терактам и гражданских тоже)
  5. al3x
    al3x Сегодня, 08:17
    +8
    А кто-то ждал, что украинцы будут играть по "правилам" и не трогать то, что попросим не трогать? Это ещё хорошо, что им пока дальнобойные атакмс не поставили, но это вопрос времени, ближайших недель, скорее всего. Они у них появятся 100%.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:42
      +4
      Цитата: al3x
      но это вопрос времени, ближайших недель, скорее всего. Они у них появятся 100%.

      А, мы свою стратегическую мощь продемонстрируем только на параде. К сожалению.
  6. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 08:17
    +9
    Привет мыслителям Минобороны. Это уже ни в какие ворота не лезет. Пацифисты. Вот будет прикол, если во время наступления украинцы займут часть Белгородской области? Как будут обосновывать очередную перегруппировку наши таланты арбатского военного округа?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:46
      +3
      Цитата: Русский ватник
      если во время наступления украинцы займут часть Белгородской области? Как будут обосновывать очередную перегруппировку наши таланты арбатского военного округа?

      Никак. Напишут втихую рапорта на отпуск и санаторно -курортное лечение с последующим увольнением на пенсию. Отгуляют выход в ресторане и на дачу писать про себя героические мемуары... о том, как у них были связаны руки am
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    0
    Упорно хотят ,чтобы мы пошли через границу Курской и Белгородской областей чтобы мы растянули войска.Может действительно прорабатывают ложный или действительный удар ,в направлении на север.Красная линия, только одна ,применение ядерного оружия.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:26
    +2
    Немецкое издание: Украина впервые опубликовала кадры ударов ВСУ по позициям ВС РФ в Белгородской области

    Где видно там российских военных???
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: Хорон
      Немецкое издание: Украина впервые опубликовала кадры ударов ВСУ по позициям ВС РФ в Белгородской области

      Где видно там российских военных???

      Нигде не видно. Очевидно привязали к области геолокацию.
  9. мазута
    мазута Сегодня, 08:26
    -1
    ВВП всем нам россиянам уже всё сказал:"Мы не воюем с народом украины",поэтому возмущаться нет смысла.Они с нами воюют,вплоть до гордого собой 60 ти летнего летчика(свежайший пример),мы участвуем в СВО,но гибнут ребята на передовой,в тылу гражданские как на ВОЙНЕ.Настоящей ВОЙНЕ!
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:26
    +1
    Все в дыму, прилеты по дороге на повороте. Правда склады БК располагают в чистом поле рядом с дорогой к населенному пункту? Видео, походу, фейковое и не факт, что это наши долбили окраинскую ДРГ во время выдвижения или подвоз БК на подступах к Артемовску. Брехню распространять сегодня с той стороны легко и полезно для паникеров.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +2
    Обстрел российской территории конечно событие отвратительное, но и не первое. Не знаю, как решается этот вопрос МО РФ, но то, что должен решаться и решаться радикально понятно. К сожалению иногда вырисовывается картина отсутствия возможности прикрыть всю российско-украинскую границу в р-х где не ведутся активные боевые действия и этим естественно пользуется противник.
    демонстрируют уверенность Украины в том, что она будет действовать самостоятельно и не позволит Западу диктовать правила ведения боевых действий.
    Немецкий обозреватель слишком высокого мнения о руководстве в Киеве. Если Запад на словах вроде как не приветствует удары по российской территории, то это не означает, что он их не одобряет. А большую часть западные советники и планируют. Поэтому Зеленский в данном случае вовсе не идет на перекор Западу.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:41
    +6
    Даа,Россия не Израиль .Евреи сейчас подтянули сотню танков и задолбили всех на хрен.Мы чего то ждемс ? Стоит в Куеве здание СБУ ,Рада,Минфин ,Кабмин и прочее .Я уже не говорю про data center
    1. aars
      aars Сегодня, 08:55
      -2
      Ой вот только евреев сюда не приплетайте!
      Они за своего солдата отдали больше тысячи палестинцев.
      Да, пытались "долбать"
      И сдались
  13. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 08:55
    +2
    Немецкий Bilb пишет что красные линии РФ туфта и можно делать что хочешь. Как то так. Просто у власти находятся торгаши и корупционеры которые переживают за свои бабосы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:23
      -2
      Все прекрасно поняли ,есть только одна " красная" линия- применение ядерного оружия.Остальные линии для электората.
    2. B44
      B44 Сегодня, 09:38
      -2
      Красные линии перестали существовать, когда НАТО поставило на Украину первую тяжелую технику, когда поначалу боялись поставлять гранатометы. Отсутствие какой-либо реакции со стороны России было именно тем, чего они ждали. Они думали, что это блеф, и были правы. А потом была катастрофа в виде вывода армии из Киева, потом Изюм, Херсон и миф о второй мировой армии лежал в руинах. Каждая дерьмовая лилипутская страна в Европе почувствовала, что зря боялась и имеем то, что имеем, эффект гениальности нашего командования - НАТО распространяется на большее количество стран, запущены заводы по производству вооружений, которые за 30 лет мхом заросли, Америка имеет заказы на 30 лет вперед и Япония и Корея все больше склоняются к активному сотрудничеству с Америкой и НАТО.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:54
        +2
        Букв много ,такое редко на ВО читают.Если бы не боялись ,давно бы НАТО ломанулись через границы в полном составе.Они же " мечтают " о прямом боестолкновении с нами.Поэтому и считают что они не сторона конфликта ,ссылаясь на своих юристов.Не их собачье дело ,как они себя считают.Мы будем решать кто сторона конфликта ,а не они.Мы им оставляем свободу манёвра - чтобы он отступили.Высший пилотаж добиться своих целей без третьй мировой.И мы этих целей добьёмся.
  14. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 10:18
    0
    Украина наносит удары по "традиционным, старым" районам РФ.
    Это она делает не потому, что в данный момент "осмелела, обнаглела".
    "Осмелела и обнаглела она давным давно. Ещё при Ющенко, и далее, когда в открытую начали действовать бандитские фашистские группировки на территории Украины.
    А сейчас эти удары происходят там и тогда, где и когда появляется явная возможность безнаказанно вредить России.
    И никакой Запад, никакие США эти удары по исконным районам России
    не запрещали и не будут запрещать. Наоборот втихаря науськивают.
    Ну, а для публики, для пиара Запад орёт про свои "запреты", про миролюбие Запада.