Немецкое издание: Украина впервые опубликовала кадры ударов ВСУ по позициям ВС РФ в Белгородской области

Военное ведомство Украины впервые представило видеокадры, на которых зафиксировано нанесение ударов украинских формирований по российским позициям на территории Белгородской области. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Как отметил военный обозреватель Юлиан Рёпке, украинские артиллерийские подразделения подвергли обстрелу место расположения российских войск в районе села Цаповка Белгородской области. До украинской границы – 1,3 километра.Ранее украинские формирования регулярно обстреливали позиции ВС РФ только на освобожденных территориях – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях России.Немецкий обозреватель Репке пишет, что подобные «превентивные» удары по военным целям на российской территории демонстрируют уверенность Украины в том, что она будет действовать самостоятельно и не позволит Западу диктовать правила ведения боевых действий. Ранее Запад категорически возражал против нанесения ударов по «старой» территории России, допуская подобные действия украинских формирований лишь в отношении Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Даже удары по Крыму допускались с оговорками.Теперь российскому командованию предстоит жестко и оперативно отреагировать на подобные действия украинской стороны. Ведь в противном случае, если ответный удар не последует или будет слишком мягок, ВСУ начнут с большой интенсивностью обстреливать позиции и склады российских войск на приграничных территориях России, то есть везде, где смогут «дотянуться» их артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.