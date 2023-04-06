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ВС РФ поразили из РСЗО «Град» пытавшиеся контратаковать в районе Червоной Дибровы формирования ВСУ

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ВС РФ поразили из РСЗО «Град» пытавшиеся контратаковать в районе Червоной Дибровы формирования ВСУ

В районе Червоной Дибровы, на Краснолиманском направлении фронта, была предотвращена попытка украинских формирований вернуть ранее утраченные позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук.


По утверждению военнослужащего, украинское командование выделило для проведения операции взвод 15-го полка национальной гвардии Украины и подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

В результате огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе

- цитирует ТАСС слова Александра Савчука.

В пресс-центре также рассказали, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ВС РФ нанесли поражение украинским военнослужащим. В результате украинские формирования понесли потери и были вынуждены рассредоточиться в лесном массиве.


Также Савчук отметил, что оперативно-тактическая авиация группировки «Центр» поразила с воздуха личный состав и военную технику украинских формирований. Российские военные разведчики выяснили, где находится одна из позиций ствольной артиллерии ВСУ. После этого координаты расположения позиции были переданы беспилотному барражирующему боеприпасу «Ланцет», который и уничтожил артиллерийскую позицию украинского формирования.

Краснолиманское направление остается одним из основных, обстановка на нем складывается для украинских войск не лучшим образом. Все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на этом участке фронта своевременно пресекаются.
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:29
    0
    Один "Ланцет" - одна установка. В заголовке и предпоследнем абзаце вся информация.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:24
    +1
    Всегда был очарован «талантливыми» картами размещенными на сайте ! bully
    Все предельно ясно и понятно
  3. solar
    solar Сегодня, 09:33
    0
    выяснили, где находится одна из позиций ствольной артиллерии ВСУ

    координаты расположения позиции были переданы беспилотному барражирующему боеприпасу «Ланцет», который и уничтожил артиллерийскую позицию украинского формирования

    Или речь идет об ударе по пустой площадке, подготовленной для расположения какого-то украинского вооружения (артиллерийской позиции) , или автору нужно как-то более внятно формулировать свои мысли.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: solar
      Или речь идет об ударе по пустой площадке, подготовленной для расположения какого-то украинского вооружения (артиллерийской позиции) , или автору нужно как-то более внятно формулировать свои мысли.

      Какие "или-или"? no
      Автор же русским языком написал - "позиция обнаружена" "координаты переданы" "боеприпас Ланцет уничтожил"