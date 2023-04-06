ВС РФ поразили из РСЗО «Град» пытавшиеся контратаковать в районе Червоной Дибровы формирования ВСУ

В районе Червоной Дибровы, на Краснолиманском направлении фронта, была предотвращена попытка украинских формирований вернуть ранее утраченные позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук.
По утверждению военнослужащего, украинское командование выделило для проведения операции взвод 15-го полка национальной гвардии Украины и подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.
В результате огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе
- цитирует ТАСС слова Александра Савчука.
В пресс-центре также рассказали, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ВС РФ нанесли поражение украинским военнослужащим. В результате украинские формирования понесли потери и были вынуждены рассредоточиться в лесном массиве.
Также Савчук отметил, что оперативно-тактическая авиация группировки «Центр» поразила с воздуха личный состав и военную технику украинских формирований. Российские военные разведчики выяснили, где находится одна из позиций ствольной артиллерии ВСУ. После этого координаты расположения позиции были переданы беспилотному барражирующему боеприпасу «Ланцет», который и уничтожил артиллерийскую позицию украинского формирования.
Краснолиманское направление остается одним из основных, обстановка на нем складывается для украинских войск не лучшим образом. Все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на этом участке фронта своевременно пресекаются.