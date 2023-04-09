Не последняя бочка ОПЕК

Баррель мне друг, но...

Неспящие в Вашингтоне

Русские не придут?

Реакция на добровольное, без ссылок на соглашение ОПЕК+ решение экспортёров нефти сократить добычу было ожидаемым. Не будем утомлять читателей цифрами, лишь напомним, что Саудовская Аравия и Россия решили снизить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки каждая.На Западе, однако, по поводу этого заранее согласованного и предсказуемого шага наблюдается нечто среднее между истерикой и неприкрытой паникой. Ведь напечатанные в ответ и накликанные в компьютерах ФРС доллары, как, впрочем, и евро, снова оказываются не подкреплены ровно ничем.Казалось бы, где нефть и где те доллары и евро? Однако не в расстояниях дело, и даже не в том, что в Вашингтон никто заранее не позвонил. Но ведь США – это не только главный мировой покупатель нефти, если, конечно, забыть про Китай и Индию, но и один из главных её добытчиков и экспортёров.Относительно спокойный нефтяной баланс в двух Америках – Северной и Латинской, без штатовцев вроде бы невозможен. Но поскольку к последней инициативе ОПЕК без шума присоединились, точнее, не стали её оспаривать как Мексика, так и Венесуэла, накрепко завязанные на США, напрашивается самый простой вывод.Итак, с газом, особенно с СПГ, американским «великим комбинаторам» как-то удалось провернуть большой переворот. Да, он вынудил Россию разворачиваться на Восток, и о ужас, задуматься о газификации внутри страны. И всё? Однако с нефтью такое не пройдёт, на ней-то кормится куда больше «крутых парней», которым и плюнуть на Байдена – всё равно что высморкаться.Трудно судить, насколько на самом деле американским деловым кругам важны или вообще выгодны санкции против России. Потери от них, как многие, причём не раз уже посчитали, скорее всего, намного больше. Тем не менее западная деловая пресса, ангажированная ещё не на все 100, первым делом заговорила именно о том, что рост цен на нефть ослабляет санкции в отношении России.Наши доходы вырастут, а значит «у Путина будет ещё больше денег на войну». Что ж, спорить не будем, так оно и есть, только не надо даже пытаться постоянно отделять от российского бизнеса и от широкой общественности ни главу государства, ни власть в целом.В британской The Telegraph уже подсчитали, что каждый доллар в плюс к цене нефти приносит в российскую казну дополнительные 2,7 млрд долларов. И в то же время растущие цены на нефть – мощнейший стимул для роста инфляции в развитых экономиках.Почему в британском издании не вспомнили о Китае и Индии, которые покупают нефть у России на вполне комфортных для неё условиях, сказать непросто. Впрочем, во многих статьях сейчас регулярно появляются сетования на то, что арабские шейхи, прежде всего из Саудовской Аравии, ещё недавно «просто ручные», поворачиваются спиной к Западу.Понятно, что лицом саудиты поворачиваются к тому же Китаю, и в Вашингтоне, похоже, не знают, что с этим делать. Снова включать станок ФРС, извините за повтор – это практически бесполезно. Хотя дешевеющий и теряющий привлекательность доллар – самое подходящее средство для решения проблемы американского госдолга.Но ведь больше всего США, как известно, должны своим же гражданам. Падение курса доллара и сопутствующее этому снижение ценности долгосрочных накоплений в разного рода ценных бумагах, государственных или же государством прогарантированных, избиратели могут и не простить.Республиканцы в этом отношении потому и сделали ставку снова на Трампа, что он сумел хотя бы притормозить и рост госдолга, и снижение доллара в отношении иных валют. Хуже того, в годы своего правления он показал демократам, за спиной у которых большая часть американского нефтяного лобби, как вообще решать дела с нефтью.Напомним, в пандемию США с лёгкой руки президента-республиканца пошли навстречу ОПЕК и примкнувшей к нему России вместе с Казахстаном в реализации небезызвестного соглашения ОПЕК-плюс, а позже и два плюса. Не кажется ли вам, что как раз этого, а не страшных потерь от ковида, Трампу и не простили.А русскую нефть было решено «прижать» слишком поздно – так сейчас на Западе считают очень многие, хотя и понимают, что и раньше пользы было бы немного. Стали ли стимулом к решительным шагам определённые перемены, причём не в пользу Украины в ходе СВО, сказать непросто. Скорее, как стимул сработали взрывы на «Северных потоках».Россия Западу отвечает, но пока не так, как можно было опасаться. Продолжает игры в зерновую сделку, не ограничивает экспорт критически важной продукции на Запад, и занята в основном поиском маршрутов в обход санкций. Но при этом, что не может не радовать, хотя бы больше не вкладывается в западные ценности.Впрочем, последнее не слишком подтверждается фактами из отчётностей, и сам по себе вывод смотрится лишь как нечто желаемое и умозрительное.