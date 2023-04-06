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Япония решила открыть постоянное представительство при НАТО, а Южная Корея обеспечит «союзников НАТО» боеприпасами

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Япония решила открыть постоянное представительство при НАТО, а Южная Корея обеспечит «союзников НАТО» боеприпасами

Североатлантический альянс перестаёт быть как исключительно «северо», так и «атлантическим», откровенно пытаясь расширяться за счёт как минимум контактов со странами, находящимися за пределами обозначенного при формировании альянса региона. Так, стало известно о решении Японии открыть постоянное представительство при НАТО – в Брюсселе. Судя по всему, посольств в США и Бельгии для целей обсуждения дальнейшей милитаризации уже недостаточно.


Также стало известно о том, что на саммит, который запланирован на июль текущего года и который должен пройти в Вильнюсе, натовцы решили пригласить (помимо указанной выше Японии) представителей таких «неатлантических» государств как Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Одновременно в НАТО обозначили договорённости с Южной Кореей о поставках боеприпасов «союзникам НАТО». Это может говорить о том, что южнокорейские боеприпасы натовского калибра как минимум через третьи страны попадают (или будут попадать) на Украину.

Помимо всего прочего, НАТО заявляет о расширении сотрудничества с некоторыми странами Северной Африки, включая, например, Тунис и Мавританию.

Таким образом, вполне можно констатировать, что НАТО осуществляет экспансию на всех континентах планеты. И курсы экспансии вполне определены – в Европе и на южном Кавказе (например, в Грузии) экспансия идёт для дестабилизации на границах России, в Азии и Океании – для противодействия Китаю. Это, по большому счёту, давно перестали скрывать и сами натовские чиновники, начиная с генсека.

Сама группа стран, о которых идёт речь, вписываются в модель тех, кого США пытаются использовать для сохранения собственной гегемонии, в том числе гегемонии американского доллара.
Использованы фотографии:
Минобороны Японии
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:39
    +3
    Как будто было не ясно ,что ЮК и Япония чётко следуют в русле политики США.Обе страны окупированы.Просто решили оформить всё юридически.Мы и КНР это знали.Напугали ежа своей голой задницей.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: tralflot1832
      Как будто было не ясно ,что ЮК и Япония чётко следуют в русле политики США.Обе страны окупированы.Просто решили оформить всё юридически.Мы и КНР это знали

      КНДР тоже в курсе благодаря Нам и КНР.
  2. Колонел
    Колонел Сегодня, 08:44
    +6
    Значит, ЮК и Яп, могут доставлять боеприпасы, а СК нельзя! Справедливо, да?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:10
      +1
      По моему - пора подкинуть Киму что-нибудь полезное... И в военной и в гражданской сфере.. В качестве ответного алаверды, так сказать.
      Вообще - полная импотентность нашей типа внешней политики уже начинает изрядно бесить. Нам на головы не гадит только уж совсем ленивый - а мы только знай утираемся.
      1. B44
        B44 Сегодня, 09:17
        -2
        Я подозреваю, что Ким мало что может предложить. Единственный вариант, который я вижу, это отказаться от части России, и на это никто не согласится.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 10:09
          +1
          Цитата: B44
          Я подозреваю, что Ким мало что может предложить. Единственный вариант, который я вижу, это отказаться от части России

          От своей головы откажись. Зачем она тебе, если такой бред несёт.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:21
      -1
      Цитата: Колонел
      Значит, ЮК и Яп, могут доставлять боеприпасы, а СК нельзя! Справедливо, да?

      А когда в мире англосаксов, была справедливость ?
  3. aars
    aars Сегодня, 08:49
    +3
    Одновременно в НАТО обозначили договорённости с Южной Кореей о поставках боеприпасов «союзникам НАТО».
    Вот и решены их проблемы.
    Южная Корея, в отличии от впавшей в упадок и деиндустриализацию Европы и частично США реально обладает высоразвитым машиностроением.
    Заводами-гигантами, подобных которым и в СССР никогда не было, пример - верфи Самсунг.
    1. B44
      B44 Сегодня, 09:22
      +1
      Вы правы, Корея - одна из немногих стран, которые могут производить военную технику действительно большими партиями и, главное, быстро. Сборочные линии гигантские, а это производство в нормальных условиях. Они зарабатывают большие деньги и хотят выйти на европейский рынок, что можно сделать благодаря Польше, а это только увеличит и без того огромные заказы.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +1
    НАТО осуществляет экспансию на всех континентах планеты
    Со дня своего основания в 1949 г блок стремится к этому. Особенно преуспел после развала Советского Союза. Про Японию и РК можно лишний раз не говорить, т.к. они являются союзниками Сша и имеют на своей территории их базы.
  5. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 08:57
    0
    Ждем корейские БП на Украине. Хороший ход.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:58
    0
    Интересно как Китай отреагирует на такие финты.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:25
      0
      Цитата: Егоза
      Интересно как Китай отреагирует на такие финты.

      Восток дело тонкое, но китайцы что то придумают.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Егоза
      Интересно как Китай отреагирует на такие финты.

      США пытаются этими мерами давить на Китай, что бы он отказался от своих амбиций на мировое лидерство, но добьются обратного эффекта, поскольку Пекин понимает то, что пойдя на уступки, политика давления со стороны матрасов не ослабнет, а только усилится. Исходя из этого Китай пойдет на более тесное сотрудничество с Россией, приложит усилия по ослаблению доллара и продвижению юаня, активизирует эк.отношения со странами традиционно находящимися в зоне интересов США.
      Матрасы сейчас не в той форме, что бы находясь за океаном, бодаться с материковым Китаем напрямую, даже опираясь на региональный "клуб самоубийц" в лице Японии, ЮК и Австралии. Там одна Северная Корея, на региональном уровне сможет такой кипишь устроить, что мало не покажется, так что уж говорить о Китае. Так что "кошка скребёт на свой хребёт".
  7. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 09:05
    +1
    Ну что, к моему глубочайшему сожалению, но мир стремительно двигается к третьей мировой войне..
  8. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:21
    0
    этот спрут давно уже обхватил весь мир