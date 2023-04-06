Япония решила открыть постоянное представительство при НАТО, а Южная Корея обеспечит «союзников НАТО» боеприпасами

Североатлантический альянс перестаёт быть как исключительно «северо», так и «атлантическим», откровенно пытаясь расширяться за счёт как минимум контактов со странами, находящимися за пределами обозначенного при формировании альянса региона. Так, стало известно о решении Японии открыть постоянное представительство при НАТО – в Брюсселе. Судя по всему, посольств в США и Бельгии для целей обсуждения дальнейшей милитаризации уже недостаточно.Также стало известно о том, что на саммит, который запланирован на июль текущего года и который должен пройти в Вильнюсе, натовцы решили пригласить (помимо указанной выше Японии) представителей таких «неатлантических» государств как Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.Одновременно в НАТО обозначили договорённости с Южной Кореей о поставках боеприпасов «союзникам НАТО». Это может говорить о том, что южнокорейские боеприпасы натовского калибра как минимум через третьи страны попадают (или будут попадать) на Украину.Помимо всего прочего, НАТО заявляет о расширении сотрудничества с некоторыми странами Северной Африки, включая, например, Тунис и Мавританию.Таким образом, вполне можно констатировать, что НАТО осуществляет экспансию на всех континентах планеты. И курсы экспансии вполне определены – в Европе и на южном Кавказе (например, в Грузии) экспансия идёт для дестабилизации на границах России, в Азии и Океании – для противодействия Китаю. Это, по большому счёту, давно перестали скрывать и сами натовские чиновники, начиная с генсека.Сама группа стран, о которых идёт речь, вписываются в модель тех, кого США пытаются использовать для сохранения собственной гегемонии, в том числе гегемонии американского доллара.