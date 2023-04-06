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Военнослужащий ВСУ: в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск

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Военнослужащий ВСУ: в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск

В настоящее время украинские формирования пытаются покинуть позиции в Артемовске. Об этом сообщает ряд украинских источников, включая как военных аналитиков, так и собственно военнослужащих ВСУ.


Как утверждается в аналитической записке ВСУ, силы ЧВК «Вагнер» бросают в бой в Артемовске свежие подразделения. В городе создалась угроза «котла» для украинских формирований. Так, в центре Артемовска «вагнеровцы» продвинулись на несколько кварталов.

Сообщается, что если бы ВСУ не отступили с улицы Горбатова, то украинские военные попали бы в «котел». Утром из тех кварталов были выведены все украинские военные. Один из военнослужащих ВСУ сообщает украинской прессе, что в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск.


Также украинские боевики отмечают, что ночью в Артемовск прибыло еще несколько свежих штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Очень тяжелая ситуация сложилась в районе улиц Бахмутская и Спартаковская. Кроме того, «музыканты» с трех направлений наступают на стадион «Авангард» - по улицам Садовая, Александра Сибирцева и Горбатова.

Украинские военнослужащие отмечают и хорошую экипировку российских сил из ЧВК «Вагнер», действующих в городе. По утверждению источников, штурмовые группы «музыкантов», зашедшие ночью в Артемовск, оснащены тепловизорами и приборами ночного видения. На вооружении «вагнеровцев» имеются артиллерийские орудия.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
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30 комментариев
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  1. Сергей Хорошов
    Сергей Хорошов Сегодня, 08:40
    +4
    Всегда с дивана смотря на карту, думаешь, ну надо с флангов обхватить, и закрыть мешок. А реально, получается лучшие силы противника удерживают фланги от схлопывания? Как реально это работает?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:46
      +3
      Держат высокую плотность на флангах, вот и все...Не хватает ресурса-или с центра снять для прорыва флангов или на месте Вагнерам виднее.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:54
      0
      Простите, а без "Канн" Вы воевать умеете?
      С Уважением
      1. alovrov
        alovrov Сегодня, 09:36
        -2
        Еще как. Под Ржевом 2 года без Канн воевали.
    3. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:56
      +3
      у ВСУ фланги держат ССО и другая "элита" , а непосредственно на сковывание работает тероборона и мех.бригада "Холодный Яр" . Арта поддерживает фланги из Часов Яра , с этой целью вчера "Вагнера" начали Богдановку за "мудя дергать"
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 09:37
        +1
        непосредственно на сковывание
        Другими словами - в мясорубку.
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:11
        0
        ССО как раз в городе и видосы часто постит.
        Также ротация недавно прошла, заехала часть на Булатах.


    4. qqqq
      qqqq Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: Сергей Хорошов
      Как реально это работает?

      По идее, должен быть удар по флангам километров за 20 и более, формируется котёл и город оставляют, т.к. шансов удержать его нет. Можно конечно повоевать и в окружении, только результат будет тот же и с бОльшими потерями.
    5. alovrov
      alovrov Сегодня, 09:41
      -6
      Реально это работает очень просто. В степи наши наступать не могут, так как не хватает навыков, техники, поддержки с воздуха и личного состава. В городе голой пехотой воевать с теробороной пока получается. Когда бандеровцы танковыми частями пойдет по флангам вагнера будет очень тяжело. В случае прорыва образуется дырка, резервов за вагнером нет, на броневиках два часа ходу до Луганска.
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 09:58
        0
        Цитата: alovrov
        Реально это работает очень просто. В степи наши наступать не могут, так как не хватает навыков, техники, поддержки с воздуха и личного состава. В городе голой пехотой воевать с теробороной пока получается. Когда бандеровцы танковыми частями пойдет по флангам вагнера будет очень тяжело. В случае прорыва образуется дырка, резервов за вагнером нет, на броневиках два часа ходу до Луганска.

        Дело не в навыках и поддержке с воздуха (хотя в какой то мере и в ней тоже), основная проблема, это не возможность скрытно сосредоточить ударные группировки (космическая разведка США рулит). Вот и весь фокус. Как только сосредотачиваемся, тут же на этих участках возрастает у ВСУ плотность войск и артиллерии и получается не прорыв, а прогрызание. В принципе то же самое и у них, слабость нашего космоса в какой то мере компенсируется количеством артиллерии, какой ни какой работой авиации. Поэтому их наступление столкнётся с огромными проблемами и вряд ли увенчается успехом.
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 10:27
          0
          Плюс , большое количество мин на всех танкоопасных направлениях.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:42
    +2
    На отходе их надо уничтожать.Раз не получилось физически окружить
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      На отходе их надо уничтожать.Раз не получилось физически окружить

      Что и делают. Режут кварталы на части и потихоньку отгрызая городскую застройку вытесняют бандерлогов на край города, а там по возможности колотят артой технику и пехоту, благо уже практически все дороги находятся под нашим огневым контролем, а посему выйти организовано и колоннами у них уже не выйдет. Так что перспектива у них, как сказал великий оратор Кличко - "Удрать из Бахмута смогут не только лишь все, мало кто сможет сделать это"
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:43
    +3
    По утверждению источников, штурмовые группы «музыкантов», зашедшие ночью в Артемовск, оснащены тепловизорами и приборами ночного видения. На вооружении «вагнеровцев» имеются артиллерийские орудия.

    И это очень, очень, очень хорошо! good Долбите укроп и днём и ночью!
  4. olhon
    olhon Сегодня, 08:44
    +2
    Пусть там останутся. На всегда.
    Краткость - сестра таланта.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:46
    +6
    Не видать бандеровцам Артёмовска как своих ушей. Напрасные надежды на "вот-вот начавшееся контрнаступление", которое предрекают уже месяцами. Пока держат фланги от окружения, Вагнер бьёт в центре, и уже скоро нечего будет на фланге прикрывать.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:47
    +6
    Пусть теперь,ВСУ отступает под нашим огнём с флангов,за это время мы уже должны пристрелялись по дорогам отступления.Вчера вечером в Западной прессе исчез Артёмовск из сводок ,надо искать.Сейчас запад придумал очередной бред для себя и начинает слепо этому верить." Путин передвигается по России ,секретным поездами ,по секретным железнодорожным линиям.Даже " нашли " для этой чуши ,свидетеля из " ФСО".
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:48
    +6
    Еще немного, еще чуть-чуть...., а по сути, судьба "города" уже решена. Город в кавычках потому, как то
    что осталось в данное понятие не укладывается. Ну да ладно, Мариуполь возрождается, и Артемовск отстроится.
  8. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 08:50
    +1
    Как сообщает русвесна со ссылкой со ссылкой на аналитические записки ВСУ.И все издания ссылаются на нее.Русвесна источник тот ещё
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:54
      +4
      Русвесна источник тот ещё

      Скажем так - неоднозначный. А какой сегодня источник надёжный?
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 09:03
        +1
        Я перестал их читать когда понял что они самие придумывают новости и переделывают сводки на свой лад Что то выкидывают,где отсебятину вставляют
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:15
          0
          А ещё там ципса табунами пасётся. Но иногда бывает интересно.
        2. Сергей Хорошов
          Сергей Хорошов Сегодня, 09:20
          +1
          Вражеские сми можно просматривать по диагонали: иногда бывают интересные фотокарточки. Текст нельзя читать, как и инфографику: выдумывают все от фонаря, трактуют события однобоко. Ну карту можно от «института изучения войны» с поправками, например у них там до сих пор «наступление» под Харьковом идёт
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:00
    0
    Киевом придуман новый термин- это " мастерская оборона" .Ничего вы военном искусстве не понимаете.Смайлик не ставлю,в тему .Не до этого.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:18
      0
      Я бы использовал более продвинутое слово - крафтовая.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:38
        0
        Ещё не вечер ,советую запатентовать название обороны. hi
    2. alovrov
      alovrov Сегодня, 09:45
      -3
      Я наверное вас разочарую, но обороняются они умело. Виден замысел - размен времени на подготовленные резервы. С нашей стороны три неудачные локальные операции зимой - Артемовск, Угледар и Орехов. По всем трем направлениям оборона задачу выполнила.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:27
      0
      Ну, а какие реальные расклады?

      Купьянск и окрестности - все заглохло +/- туда-сюда тактическая позиция.
      Северный фронт - аналогично.
      Белогоровка под ВСУ несмотря на неоднократные анонсы, включая и тут - что вот завтра все.
      Мегаудар на Северск заглох в окрестностях Соледара, когда выяснилось, что условную Раздоловку-Федоровку надо превращать в битый кирпич и настойчиво штурмовать с месяцок.
      Кишка на Славянск - остановилась, ибо сил на расширение не выделили.
      Торецк-НьюЙорк-Северное - уже год как вот завтра освободят.
      Авдеевка - взятие ж/д линии, анонсы на окружение, опять же выдохлись. Тот же Сладков писал, что надеялись, что начнут разваливаться, а они подкрепы подтянули и выправились.
      Марьинка - передам слово Сладкову, который там на Авдеевке-Марьинке сейчас.

      Угледар - все выдохлось. Его надо по кирпичику разбирать и вообще это на полгода реальных усилий.
      От Угледара и до Днепра - вялые эпизодические бои за избушку лесника (улучшение тактических позиций).

      Ну и главный штурм - бои в городских кварталах. На самом деле - админка (которую в кирпичики разобрали) находится фактически в самом начале городской застройки, если идти с юга (очевидно поэтому перенесли усилия с севера, на юг).

      Среди крупных объектов, которые предстоит взять - ж/д вокзал, станция Бахмут 2, стадион, центральная больница.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    0
    украинские формирования пытаются покинуть позиции в Артемовске.
    Показывали ролики ВСУшников, которым удалось вырваться из Артемовска. Радость переполняет, все чувства на лице - "едем из Бахмута, пока живы..." А "Вагнер" молодцы, слов нет!
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:25
    0
    Un soldat Ukrainien déclare : " qu'il n'y a plus assez de territoire à Bakhmut pour y maintenir un grand nombre de troupes."
    Mais la réalité n'est elle pas plutôt : " il n'y plus assez de troupes à Bakmut pour s'y maintenir" ?

    Один украинский солдат заявляет:"что в Бахмуте больше нет достаточной территории, чтобы держать там большое количество войск".
    Но разве реальность не такова: "в Бакмуте уже недостаточно войск, чтобы там удержаться"?