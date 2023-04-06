Военнослужащий ВСУ: в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск

В настоящее время украинские формирования пытаются покинуть позиции в Артемовске. Об этом сообщает ряд украинских источников, включая как военных аналитиков, так и собственно военнослужащих ВСУ.Как утверждается в аналитической записке ВСУ, силы ЧВК «Вагнер» бросают в бой в Артемовске свежие подразделения. В городе создалась угроза «котла» для украинских формирований. Так, в центре Артемовска «вагнеровцы» продвинулись на несколько кварталов.Сообщается, что если бы ВСУ не отступили с улицы Горбатова, то украинские военные попали бы в «котел». Утром из тех кварталов были выведены все украинские военные. Один из военнослужащих ВСУ сообщает украинской прессе, что в Бахмуте уже не хватает территории, чтобы держать там большое количество войск.Также украинские боевики отмечают, что ночью в Артемовск прибыло еще несколько свежих штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Очень тяжелая ситуация сложилась в районе улиц Бахмутская и Спартаковская. Кроме того, «музыканты» с трех направлений наступают на стадион «Авангард» - по улицам Садовая, Александра Сибирцева и Горбатова.Украинские военнослужащие отмечают и хорошую экипировку российских сил из ЧВК «Вагнер», действующих в городе. По утверждению источников, штурмовые группы «музыкантов», зашедшие ночью в Артемовск, оснащены тепловизорами и приборами ночного видения. На вооружении «вагнеровцев» имеются артиллерийские орудия.