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Новая противокорабельная ракета большой дальности представлена в США

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Новая противокорабельная ракета большой дальности представлена в США

Соединённые Штаты продолжают разрабатывать новые виды вооружения, включая противокорабельные системы.


На прошедшей 3-5 апреля конференции Sea-Air-Space в американском штате Мэриленд, посвящённой морским вооружениям, была представлена новая противокорабельная ракета большой дальности. Разработчиком боеприпаса является американская военно-промышленная компания Northrop Grumman, работающая в том числе в сфере электроники и информационных технологий.

Издание отмечает, ссылаясь на слова представителя компании, что новая ракета может быть запущена не только с морских платформ, но также с воздушных и наземных. Эта говорит об универсальности ПКР.

При официальном представлении противокорабельной ракеты была дана скудная информация. Однако, согласно представленному макету можно слетать вывод, что у неё прямоточный реактивный двигатель, который обычно ставят на объекты, способные развивать сверхзвуковые скорости, пишут авторы The Drive.

Напомним, что в прошлом месяце в США уже провели второй испытательный запуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.
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Использованы фотографии:
Скриншот видео с YouTube
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6 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:37
    +1
    Демократоры готовятся...
    Реформа КМП, новые фрегаты и средние десантные корабли, модернизация верфей, разработка новых ракет и тд. В будущем схватка с китайским флотом неизбежна.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:49
    +1
    Напомним, что в прошлом месяце в США уже провели второй испытательный запуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

    Напомним г-ну Ужахову, что в связи с неудачей этого испытательного запуска работы по ракете официально прекращены.
    в США объявили о прекращении программы по созданию гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
    (https://bataysk-gorod.ru/news/amerikanskiy-kinzhal-umer-tak-i-ne-rodivshis-v-ssha-obyavili-o-prekrashchenii-programmy-po-sozdaniyu)
    1. solar
      solar Сегодня, 10:30
      0
      Реально это выглядит так.
      ВВС США проведут два дополнительных летных испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A от Lockheed, но не будут осуществлять ее закупки. Власти видят больше перспектив у гиперзвуковой ракеты от Raytheon

      https://www.rbc.ru/politics/30/03/2023/6424c36b9a7947144e3f7578
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:58
    +1
    новая ракета может быть запущена не только с морских платформ, но также с воздушных и наземных
    Подготовка к войне идет полным ходом и противник этого не скрывает. Пока у американцев с гиперзвуком проблемы, но как отмечают наши спецы рано или поздно, но создадут. Лучше позже.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:59
    +1
    Это уже не против нас. У нас и флота такого нет, по которому такими ракетами стрелять. Это уже для войны с Китаем. Если такими гравицапами вооружить Тайвань, китайцы останутся один на один со своей нереализованной тайваньской мечтой. В силу тысячелетней привычки к созерцанию Китай не может понять, что время в краткосрочной и среднесрочной перспективе работает против него.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:12
    0
    Соединённые Штаты продолжают разрабатывать новые виды вооружения, включая противокорабельные системы.

    И что противопоставила им Россия?
    Пока у США есть КУДА ПОСТАВЛЯТЬ и КОМУ, они будут его производить.
    Военная доктрина России должна быть направлена только на одно - США НЕКУДА поставлять своё вооружение.
    Выдавливать американцев ОТОВСЮДУ (!!!) самыми тривиальными методами по принципу: их там не должно быть.
    Задолбали америкосы своим - разделяй и властвуй.
    Они должны бежать, как давеча из Афганистана.