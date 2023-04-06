Новая противокорабельная ракета большой дальности представлена в США

Соединённые Штаты продолжают разрабатывать новые виды вооружения, включая противокорабельные системы.На прошедшей 3-5 апреля конференции Sea-Air-Space в американском штате Мэриленд, посвящённой морским вооружениям, была представлена новая противокорабельная ракета большой дальности. Разработчиком боеприпаса является американская военно-промышленная компания Northrop Grumman, работающая в том числе в сфере электроники и информационных технологий.Издание отмечает, ссылаясь на слова представителя компании, что новая ракета может быть запущена не только с морских платформ, но также с воздушных и наземных. Эта говорит об универсальности ПКР.При официальном представлении противокорабельной ракеты была дана скудная информация. Однако, согласно представленному макету можно слетать вывод, что у неё прямоточный реактивный двигатель, который обычно ставят на объекты, способные развивать сверхзвуковые скорости, пишут авторы The Drive.Напомним, что в прошлом месяце в США уже провели второй испытательный запуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.