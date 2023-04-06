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Российская ПВО отразила попытку обстрела Мелитополя из РСЗО HIMARS

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Российская ПВО отразила попытку обстрела Мелитополя из РСЗО HIMARS

В ночь на 6 апреля украинские формирования предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя в Запорожской области России. ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщают в экстренных службах.


Саму попытку обстрела украинские формирования предприняли в 2.03 ночи, выбрав такое время, когда большинство людей спит. Однако все шесть ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS, были перехвачены российскими силами противовоздушной обороны.

По предварительной информации городских экстренных служб, жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. Но экстренные службы все равно анализируют последствия неудачного обстрела города украинскими формированиями.

Напомним, что Мелитополь в настоящее время выполняет функции административного центра российской Запорожской области. Северная часть региона вместе с городом Запорожье все еще находится под контролем украинских формирований, хотя осенью 2022 года Запорожская область по итогам референдума ее жителей вошла в состав Российской Федерации, вместе с Херсонской областью, Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Украинские формирования не оставляют попыток обстреливать города и населенные пункты на освобожденных территориях, совершать диверсии и теракты, устраивать покушения на представителей органов власти, силовых структур и даже системы образования. Попытки обстреливать мирные города из РСЗО американского производства являются типичным примером преступной сущность киевского режима.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB. Flickr: Artillery tradition leaves new platoon leaders hatless
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12 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:02
    0
    Попытки обстреливать мирные города из РСЗО американского производства являются типичным примером преступной сущность киевского режима.-
    -неотвратимость наказания.
    Что скажет песков?
    1. Goto
      Goto Сегодня, 09:18
      +2
      Скажет в МО узнавайте, у кремля нет информации.
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:16
    +9
    Мы , Россия , всё время в роли жалующегося , отбивающегося . Вот , поганые свидоукры ударили по Донецку , Мелитополю и т.д .. Радует , что отбили все ракеты Хамерс . Не может не радовать . Но ещё больше радости было бы , если после удара по мирным Новороссийским городам и посёлкам , были моментально нанесены удары по Львиву , Тернопиля , Стрыю , Ивано Франковску , по базам подготовки и скоплениям нацистской техники , А ещё лучше удары наносить безо всякого повода , не в ответ , а вперёд , что бы знали , что получат по морде .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:27
      +4
      Верно.Может все же будем "плохими парнями"?Раз нас там назначили.Надо соответствовать.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:09
      0
      Поддержу. Хорошо что отразили, плохо что ведем себя как вечные потерпевшие. Теракты,нападение на спутник - ответа нет, смертная казнь невозможна, пятую колонну чистить по взрослому нельзя.
      М.б. отчасти поэтому китайские вроде бы союзники "призывают не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией" . Не знаю, что имеют в виду многомудрые господа на этот раз, но выглядит как откровенное хамство. Т.е. нас не должно беспокоить что "дружба это не что иное как риторика" и Пекин не выступает в поддержку военной операции России на Украине, не оказывает военную поддержку Москве и не признает Крым российским ?
  3. JcVai
    JcVai Сегодня, 09:18
    0
    ПВО-шники молодцы!
    Но предотвращать обстрелы лучше, конечно, ВКС-никам и ракетчикам.
    А, в идеале, ГРУ-шникам/СВР-овцам.
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:19
    0
    Цитата: антивирус
    Попытки обстреливать мирные города из РСЗО американского производства являются типичным примером преступной сущность киевского режима.-
    -неотвратимость наказания.
    Что скажет песков?

    Сказать негодование, переступаты все красный линейка.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:21
    +1
    Сейчас перед "заявленным контрнаступлением" основная масса огня РСЗО будет направлена на города Запорожской области , а работа БПЛА ( как морских, так и воздушных) будет спланирована с акцентом на Крым.
  6. сталевар
    сталевар Сегодня, 09:21
    +2
    "являются типичным примером преступной сущность киевского режима."
    Ну так пусть Кремль прекратит разговоры о переговорах!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    +1
    являются типичным примером преступной сущность киевского режима.
    С полного согласия и одобрения Запада (Сша).
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    +1
    Тот, кто только защищается; не победит: "...Карфаген должен быть разрушен..." так победим, нацистов убивающих наших детей.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:59
    0
    Преступный режим сидит за лужей...., без согласования с пентагоном и их наводки ни один хаймерс не пульнет. Отсюда и нужно делать выводы.