В ночь на 6 апреля украинские формирования предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя в Запорожской области России. ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщают в экстренных службах.Саму попытку обстрела украинские формирования предприняли в 2.03 ночи, выбрав такое время, когда большинство людей спит. Однако все шесть ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS, были перехвачены российскими силами противовоздушной обороны.По предварительной информации городских экстренных служб, жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. Но экстренные службы все равно анализируют последствия неудачного обстрела города украинскими формированиями.Напомним, что Мелитополь в настоящее время выполняет функции административного центра российской Запорожской области. Северная часть региона вместе с городом Запорожье все еще находится под контролем украинских формирований, хотя осенью 2022 года Запорожская область по итогам референдума ее жителей вошла в состав Российской Федерации, вместе с Херсонской областью, Донецкой и Луганской Народными Республиками.Украинские формирования не оставляют попыток обстреливать города и населенные пункты на освобожденных территориях, совершать диверсии и теракты, устраивать покушения на представителей органов власти, силовых структур и даже системы образования. Попытки обстреливать мирные города из РСЗО американского производства являются типичным примером преступной сущность киевского режима.