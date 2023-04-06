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Сумма контракта Пентагона на производство танков Abrams для нужд ВСУ вызвала вопросы экспертов

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Сумма контракта Пентагона на производство танков Abrams для нужд ВСУ вызвала вопросы экспертов

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией General Dynamics Land Systems (GLDS) на сумму свыше 27 млн $ (более 2 млрд рублей) на производство танков M1A1 Abrams для их последующей отправки на Украину. Данную информацию подтвердили в пресс-службе оборонного ведомства страны.


Сумма контракта вызвала вопросы экспертов. Цена танка этой версии в США достигает 4,5 млн долларов. Получается, что для Украины на заводе компании намерены построить не больше 6 таких танков. Американские эксперты, оценивая сумму контракта, отмечают, что сам контракт в таком случае имеет в большей степени символический характер.

Как отмечается в документе, в рамках своих контрактных обязательств, работы по выпуску этих бронированных машин будут осуществляться GLDS в Лиме (штат Огайо). Завершить их, как ожидается, планируют не ранее 29 сентября 2023 года. Что касается финансовых средств на реализацию данного проекта, то они будут покрываться за счёт фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины. Он предусматривает заключение Минобороны США соответствующих контрактов с фирмами-подрядчиками, а не поставки той или иной военной техники из основных средств, хранящихся в запасе Пентагона.

Стоит также отметить, что на днях американское военное ведомство сообщило о своих предстоящих планах по обучению украинских военнослужащих применению «Абрамсов» в бою. Ещё в прошлом месяце ведомство выступило с заявлением о том, что Киев получит ещё 31 единицу такой техники из запасов министерства уже к осени. Тем не менее, Вашингтон признал, что существуют определённые сложности, связанные с их доставкой, обеспечением топливом, технической поддержкой, а также проведением всех необходимых ремонтных работ. Более того, там указали и на тот факт, что обучение украинских бойцов управлению этими танками – длительный процесс.

Тем временем заместитель главы Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди негативно оценил возможную передачу Украине истребителей F-16, посчитав её нецелесообразной и довольно затратной. Американский военный предложил вместо этого пустить эти 40 млрд долларов (около 3,1 трлн рублей) на закупку 155-мм снарядов и управляемых ракет GMLRS.

От идеи отказаться от поставок F-16 объявил и глава Пентагона Ллойд Остин, придерживающийся мнения о том, что истребители 4-го поколения вовсе не помогут Киеву на данном этапе конфликта, поскольку, по его словам, сейчас украинская армия остро нуждается в системах ПВО.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.army.mil/
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19 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 09:29
    0
    Это-ж не новые делать, будут брать с хранения, проводить ТО, красить в зеленый, снимать все ненужное/секретное/дорогое.
    А это стоит не как новый танк, мягко говоря, даже учитывая аппетиты американской военки. Так что танков будет много, несколько сотен.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:33
      +3
      Цитата: vadimtt
      Так что танков будет много, несколько сотен.

      Не думаю, что танков будет много. они сейчас выжидают, как пойдет "наступ". Главное, Украине показали бумажку с контрактом, а там...если пойдет не по плану США, то зачем танки поставлять, как и самолеты.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:34
      +4
      не берусь спорить(по незнанию вопроса.) но в статье написано - Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией General Dynamics Land Systems (GLDS) на сумму свыше 27 млн $ (более 2 млрд рублей) на производство танков M1A1 Abrams для их последующей отправки на Украину.
      ни где не написано модернизацию или в подобном ключе. В связи с этим просьба к Вам - поделитесь информацией по поводу модернизации этих танков в каком количестве и прочее
      Заранее спасибо!
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 09:39
        +2
        Производство танков М1 давно остановлено и не может быть возобновлено в обозримом времени. Нет ни линий ни оснастки.
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 09:51
          +1
          Цитата: vadimtt
          Производство танков М1 давно остановлено и не может быть возобновлено в обозримом времени. Нет ни линий ни оснастки.

          За год-полтора вполне могут начать и новые производить. Сложностей больших нет, было бы желание.
          1. vadimtt
            vadimtt Сегодня, 09:55
            0
            А зачем? Пока хватает модернизаций. И не за горами следующее поколение.
        2. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 09:57
          0
          Цитата: vadimtt
          Производство танков М1 давно остановлено и не может быть возобновлено в обозримом времени. Нет ни линий ни оснастки.

          Спасибо!
      2. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 09:43
        0
        В статье нет ссылок на оригинал контракта, так что здесь мы можем только предполагать. А на хранении находится более 4000 танков М1А1.
      3. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 09:45
        0
        Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила на брифинге в среду, что США рассчитывают передать Украине танки Abrams до конца года.

        В марте глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Киеву будут переданы со складов три десятка танков Abrams более старой модификации M1A1. Он оценивал, что поставки начнутся к осени.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:38
      +2
      Цитата: vadimtt
      Так что танков будет много, несколько сотен.

      Вряд ли несколько сотен, а вот несколько десятков - вполне реалистично.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 09:49
        0
        Ну тогда можно похлопать в ладоши американским пильщикам - даунгрейднуть и покрасить 30 халявных танков за 27 лямов баксов - красавцы laughing
    4. Наган
      Наган Сегодня, 09:44
      +1
      Вашингтон признал, что существуют определённые сложности, связанные с их доставкой, обеспечением топливом, технической поддержкой, а также проведением всех необходимых ремонтных работ.


      Цитата: vadimtt
      снимать все ненужное/секретное/дорогое.

      В первую очередь, срезается композитная броня с урановыми вставками, и приваривается цельнокатанная, потому что композитная броня является Top Secret, и запрещена к поставкам кому бы то ни было, даже союзникам по НАТО.
    5. Silver Fox
      Silver Fox Сегодня, 09:45
      0
      Вы явно не капиталист. почему производитель должен продавать 100 танков за 27 миллионов ? может на металлолом выгодней продать ?
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 10:14
        0
        Танки не принадлежат производителю. Они куплены - использованы - списаны. Принадлежат структурам МО США (или сам DoD или DoA, не разбирался в юридических тонкостях).
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 09:33
    0
    Начинается совместный распил бобла, 'ты бери, бери, я себе ещё нарисую' зато новых милиордеров прибавится в списке форбс как украинских так и американских!
    Оставьте денег на травку и порошок для "Зе и Ко"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:38
    0
    существуют определённые сложности, связанные с их доставкой, обеспечением топливом, технической поддержкой
    Хотя двигатель "Абрамса" может работать, как на дизельном, так и авиационном топливе, но предпочтительнее второе. А расход приличный - 1,5 до 3 галлонов топлива на милю (от 5 до 12 литров на 1,5 километра). Про обслуживание отдельный вопрос.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:44
    +1
    Надо закрывать этот проект "Украина" как неудачный и чем скорее, тем лучше.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:04
    0
    laughing
    Еще интересно тут то, что неоднократно на ВО видел как цеплялись к словам "производство", а чаще всего - "новые танки", как только речь шла о российских. Мол, не производство, их больше модернизируют!!! Но в России хотя бы вообще - производят новые, в США - нет, причем давно и в принципе.
    Уверен, никто из них не вякнет про
    на заводе компании намерены построить не больше 6 таких танков

    Хотя последний Абрамс выпущен черт знает когда, с тех пор одна модернизация старья... И всвязи с этим
    Цена танка этой версии в США достигает 4,5 млн долларов.

    Уже лесопилка. Цена модернизации? Какой версии? В каком состоянии? С учетом консервации и расконсервации? Цена танка+модернизации? В ценах какого года? Кому пойдут деньги - "цена танка"? Так что лесопилка и на четырех напилит вдоволь
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:17
    0
    Поляки покупали Абрамсы за 10 с лишним лямов. И цены с тех пор ни разу не снизились. Восстанавливать производство ради пары другой экземпляров дураков нет. Так что однозначно снятие с консервации техники 80-х годов.