«Минские соглашения – для обмана Путина»: Олланд поговорил с российскими пранкерами, считая, что на связи Порошенко

Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы тянули время для укрепления военных возможностей Украины

Я до сих пор вспоминаю, как вы пришли в Елисейский дворец с Бернаром Анри и вас сопровождал Кличко. И это было в самом начале процесса. Если бы вас там не было, не было бы Майдана.