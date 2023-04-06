«Минские соглашения – для обмана Путина»: Олланд поговорил с российскими пранкерами, считая, что на связи Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) продолжают выводить на чистую воду западных политиков, буквально заставляя их делать откровенные признания. На этот раз жертвой телефонного розыгрыша стал бывший президент Франции Франсуа Олланд, которому один из пранкеров представился экс-президентом Украины Петром Порошенко. Темой разговора стало как обсуждение текущей ситуации на Украине, так и взаимоотношения «лидеров» двух государств в бытность, когда они «занимали» высокие посты в своих странах.
Эк-президент Франции на откровенности не скупился. В частности, он подтвердил, что Минские соглашения были затеяны с целью выиграть время и «обмануть Путина», дабы накачать оружием Украину. Уже тогда западные лидеры были уверены, что военный конфликт между Украиной и Россией неизбежен и просто старались обманным путем оттянуть его начло, дыбы дать возможность марионеточному киевскому режиму получше подготовиться.
Впрочем, это новостью не стало. Еще в прошлом году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и тот же Олланд открыто признались в этой «хитрости».
Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы тянули время для укрепления военных возможностей Украины
— похвастался Олланд.
Дальше бывшего главу Пятой республики, что называется, понесло. В процессе дружеского общения «Порошенко» напомнил своему «старому приятелю» о том, как они в 2013 году совместно обсуждали подготовку госпереворота на Украине и свержение действующего на тот момент президента Виктора Януковича. Оказалось, что и майданный переворот был не просто поддержан Западом, в частности, ведущими европейскими странами, руководство этих государств в то время активно участвовало в его подготовке.
Олланд:
Я до сих пор вспоминаю, как вы пришли в Елисейский дворец с Бернаром Анри и вас сопровождал Кличко. И это было в самом начале процесса. Если бы вас там не было, не было бы Майдана.
«Старые приятели» прошлись и по действующему президенту Эммануэлю Макрону. Олланд высказался не очень лестно о способностях главы Франции выступить в качестве миротворца по дипломатическому завершению украинского кризиса. Экс-президент Франции объяснил пранкерам, что значит «быть участником войны, не являясь воюющей стороной», и почему Запад должен поддерживать Киев в конфликте с Россией до «последнего украинца».
Более детально о беседе с экс-президентом Франции и других откровенных признаниях Олланда российские пранкеры обещают рассказать уже сегодня.