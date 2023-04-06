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«Минские соглашения – для обмана Путина»: Олланд поговорил с российскими пранкерами, считая, что на связи Порошенко

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«Минские соглашения – для обмана Путина»: Олланд поговорил с российскими пранкерами, считая, что на связи Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) продолжают выводить на чистую воду западных политиков, буквально заставляя их делать откровенные признания. На этот раз жертвой телефонного розыгрыша стал бывший президент Франции Франсуа Олланд, которому один из пранкеров представился экс-президентом Украины Петром Порошенко. Темой разговора стало как обсуждение текущей ситуации на Украине, так и взаимоотношения «лидеров» двух государств в бытность, когда они «занимали» высокие посты в своих странах.


Эк-президент Франции на откровенности не скупился. В частности, он подтвердил, что Минские соглашения были затеяны с целью выиграть время и «обмануть Путина», дабы накачать оружием Украину. Уже тогда западные лидеры были уверены, что военный конфликт между Украиной и Россией неизбежен и просто старались обманным путем оттянуть его начло, дыбы дать возможность марионеточному киевскому режиму получше подготовиться.

Впрочем, это новостью не стало. Еще в прошлом году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и тот же Олланд открыто признались в этой «хитрости».

Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы тянули время для укрепления военных возможностей Украины

— похвастался Олланд.

Дальше бывшего главу Пятой республики, что называется, понесло. В процессе дружеского общения «Порошенко» напомнил своему «старому приятелю» о том, как они в 2013 году совместно обсуждали подготовку госпереворота на Украине и свержение действующего на тот момент президента Виктора Януковича. Оказалось, что и майданный переворот был не просто поддержан Западом, в частности, ведущими европейскими странами, руководство этих государств в то время активно участвовало в его подготовке.

Олланд:

Я до сих пор вспоминаю, как вы пришли в Елисейский дворец с Бернаром Анри и вас сопровождал Кличко. И это было в самом начале процесса. Если бы вас там не было, не было бы Майдана.

«Старые приятели» прошлись и по действующему президенту Эммануэлю Макрону. Олланд высказался не очень лестно о способностях главы Франции выступить в качестве миротворца по дипломатическому завершению украинского кризиса. Экс-президент Франции объяснил пранкерам, что значит «быть участником войны, не являясь воюющей стороной», и почему Запад должен поддерживать Киев в конфликте с Россией до «последнего украинца».

Более детально о беседе с экс-президентом Франции и других откровенных признаниях Олланда российские пранкеры обещают рассказать уже сегодня.

Автор:
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:56
    +3
    Все думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы тянули время для укрепления военных возможностей Украины
    Теперь это конечно можно преподносить, как "великий стратегический ход", на который к сожалению Россия клюнула, хотя отлично знали сущность Европы. Но, что случилось, то случилось. Главное, чтобы не повторилось в очередной раз. Ну и конечно дифирамбы Порошенко (мнимому)
    Если бы вас там не было, не было бы Майдана.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:14
      +1
      Всё ложь и обман!куда катится мир? Сами себя они также обманывают!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:56
    +4
    Ничего нового, с западом договариваться во все времена не имело смысла. О. Бисмарк не даст соврать. «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Меркель и Орландо - глупцы, не знающие Русской истории.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:56
    +3
    "Обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад".... Надо сейчас пожалеть обманутого?
    1. svoroponov
      svoroponov Сегодня, 10:21
      0
      ,,Обманутый,, позволил стране так же подготовиться - как расширив площадь государства так и предприняв ряд мер для купирования западных санкций . Вы не представляете , как это бесит обманувших.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:26
      0
      Видимо Володя думал что они не совсем конченые мрази. У меня такое же бывает, переоцениваю людей
  4. Seal
    Seal Сегодня, 09:56
    +3
    Что на это сказать ? Разве, что еще раз констатировать, что все они относятся к виду : "Мелкий рогатый скот". От которого нет молока. В смысле все эти западные президенты, канцлеры и канцлерши, премьеры и даже короли с королевами.
  5. кредо
    кредо Сегодня, 09:57
    +5
    Кузнецова со Столяровым давно пора награждать орденами и медалями за умение развязывать языки зарубежным "партнёрам" России.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:12
      +2
      Цитата: кредо
      Кузнецова со Столяровым давно пора награждать орденами и медалями за умение развязывать языки зарубежным "партнёрам" России.

      Ага, как же, будет их кто то награждать за то, что им западные политики рассказывают, как они наших в лужу посадили.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:57
    0
    Ну да, можно и так сказать, но насколько я помню, гиперзвуковое оружие у нас появилось в 2018-м, не?
    А ещё Ланцет и прочее...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:03
    +1
    Очень жаль что на западе такие политики.Пусть радуются что они "обманули" Путина.Так он им и поверил,что он зря затеял перевооружение и первое что сделал уделил внимание РВСН и ударному ракетному вооружению- гарантом нашей независимости.До обманывались - что мы на грани третьей мировой.Страх - это хорошее лекарство от вранья.Вот только интересно ,какой мы предьявим " железный аргумент" для мирных ,действительно честных переговов?Опять Европу делить.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:12
      0
      Как сказал один очень большой начальник, что у нас в РВСН 91% нового вооружения. Очень хочется в это верить. Но этот же начальник говорил и про более 71% нового обычного вооружения. И сразу вера куда то девается.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 10:04
    +3
    Будет трансгендерный внучок оланда гордиться тем, как его деда кого-то обманул в компании с такими же мерзавцами? Нет, он и его темнокожий дружок-любовник и не вспомнят об этом старом хрене, покуривая травку. Скорой удачи в аду, франсуа!
  9. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:10
    0
    Вот оно истинное лицо пидогеев европейских стран, США таким образом убивает двух зайцев, расплодив пидогеев уменьшает количество народа, нормального народа, и развязывая войны, так же сокращают жителей планеты, страна гамбургеров и хот-догов рулит, только не известно куда зарулит американская демократия, если не отобрать силой этот руль! , реально, плевать на экологов и всяких зелёных, смыть амерзику в океан, ининаче голодомор и остальные прелести цивилизации будут в реальности! , а хорошая, и спокойная жизнь только в сказках и снах!