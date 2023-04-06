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В нуждающиеся страны вскоре отправятся очередные партии удобрений из России на безвозмездной основе

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В нуждающиеся страны вскоре отправятся очередные партии удобрений из России на безвозмездной основе

Москва продолжает поддерживать страны, оказавшиеся в тяжёлых экономических условиях, отправкой гуманитарных и иных грузов, несмотря на

нелёгкое положение внутри страны.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, готовятся очередные партии удобрений, которые будут безвозмездно отправлены нуждающимся странам. Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу RT Arabic.

Вершинин отметил, что Москва делает немало для бедных стран и, в частности, начала в марте месяце бесплатно поставлять им удобрения. Первая партия была направлена в бедную южноафриканскую страну Малави. По словам замминистра, на данном этапе планируется отправка ещё двух партий удобрений. Правда, дипломат не уточнил, каким именно странам будет оказана помощь.

Напомним, что и зерновая сделка на Украине была заключена в целях недопущения продовольственного кризиса в нуждающихся странах. Однако позже выяснилось, что богатые западные государства используют её в своих целях.

Вершинин считает, что необходимо пока ещё есть время исправить ситуацию с соглашением по зерну. Если же ничего не изменится, в этом соглашении нет смысла, добавил российский дипломат.

Соглашение по беспрепятственному вывозу украинского зерна было заключено в июле прошлого года в Стамбуле. А вот вывоз зерна и удобрений из России до сих пор в полной мере не разблокирован.
Автор:
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16 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 10:02
    +1
    Наверное это хорошо с христианской точки зрения и России наверное воздастся в будущем за её бескорыстную помощь нуждающимся людям из других стран.
    Но, вот это вездесущее "но" червоточинкой постоянно свербит и не даёт покоя.
    Почему кроме России этого больше никто не делает и России в свою очередь ничего не оказывает бескорыстно?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:03
      +2
      Вырезка из "телеги" Юрия Подоляки (https://t.me/s/yurasumy) :
      ........начало опускаю текста и далее
      Россия в 2022 году, в т.ч. благодаря полезному для нее ажиотажу на рынках и … внимание, на заявлениях в т.ч. и официальных российских лиц, что эта самая «зерновая сделка» не выполняется (что только подогревает этот самый ажиотаж), получила от экспорта зерновых и удобрений, невиданные ранее доходы. Рост доходов по удобрениям +70%, по зерну +15%.

      При этом физического падения экспорта зерновых нет, а по удобрениям имеем -10% (что и дало лишние доходы в т.ч.и в бюджет). При этом, вины России нет, ведь ее руководство постоянно говорит о том, что … это именно Запад не выполняет условия «зерновой сделки».)))

      А еще, и об этом Вам тоже никогда не скажут украинские блогеры, Россия по условиям сделки вернула себе доступ к иностранному семенному и племенному фонду, благодаря которым ее сельское хозяйство минимизирует проблемы от санкций т.ч. и сможет закончить переход на свои собственные семена) и т. д..

      Вот о чем говорят факты о зерновой сделке, а не слова российских политиков, которые в этом случае вполне понятны. Россия на таких словах добавочно зарабатывает многие миллиарды
      .......
      полная мысль Подоляки, на его телеги
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:10
        -1
        Если действительно вникнуть в результаты "зерновой сделки" и не прислушиваться к "блогерам-истеричкам" и различного рода "экспердам" , то можно сделать один только вывод о мудрой и дальновидной политике руководства России.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 10:16
        0
        Цитата: Курильщик
        Россия в 2022 году, в т.ч. благодаря полезному для нее ажиотажу на рынках и … внимание, на заявлениях в т.ч. и официальных российских лиц, что эта самая «зерновая сделка» не выполняется (что только подогревает этот самый ажиотаж), получила от экспорта зерновых и удобрений, невиданные ранее доходы. Рост доходов по удобрениям +70%, по зерну +15%....

        Если более широко взглянуть на данную информацию и взять хотя бы информацию о 20 крайних годах СССР, то окажется что поголовье крупного рогатого скота в нынешней России сократилось в семь раз - с 7 млн. до 1 млн. - что привело к излишкам зерновых в самой России, потому что часть из них шла как раз на корм скоту и увеличения говядины на прилавках. Это так, вкратце.

        Так что, лично мне наши успехи по продаже зерна за границу и получении призового 1 места в качестве "Главного экспортёра зерна в мире" голову не кружат, потому как банальный факт говорит о том, что мы как и газ и нефть, продаём сырьё, а не продукт переработки с существенной добавленной стоимостью, поэтому хлопать в ладоши пока особо не чему - количество скота сократилось, говядина на прилавках дорогая и не всем по карману, а мы в это время гоним зерно и удобрения за границу, продавая сырьё и улучшая почву других стран для повышения их благосостояния. Так себе успех.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 10:25
          0
          Откровенно говоря, дискутировать о том что могло быть, если бы был СССР и как бы мы жили - не корректно! Есть реальность, и совсем недавно мы с нетерпением ждали ножки Буша, так как жрать было больше не чего... первым делом(самое быстрое) решили вопрос с курями, потом подошла очередь свинины, индейки и именно сейчас решается вопрос крупного рогатого скота...успех это или нет - каждый решит сам для себя..
  2. qqqq
    qqqq Сегодня, 10:02
    +7
    В обще то мне не понятен смысл этого аттракциона не виданной щедрости. Почему мы опять должны кого то содержать? Эти удобрения нашим фермерам, да притом ещё и без оплаты, думаю были бы не лишними. Глядишь и цены немного бы упали.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: qqqq
      В обще то мне не понятен смысл этого аттракциона не виданной щедрости.

      Французов потихоньку из ЦАР убрали, та же история с Мали (там урановые рудники, где Арева добывает руду). Наверняка туда, удобрения в первую очередь и поставляются. Надо возвращать свое влияние в Африку, в будущем пригодиться.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:18
      +1
      Тоже думаю что есть интересы России и всех остальных! Если нам чтото нужно от бедных стран тогда можно и зерно поставить. А по большому счету лучше удобрения местным производителям раздать
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:03
    0
    Если же ничего не изменится, в этом соглашении нет смысла, добавил российский дипломат.
    А по моему не было смысла его продлевать, т.к. запад не выполнил своих обязательств под которыми подписался.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    0
    Где тяжёлое положение страны? Удобрения будут отправлять не государство а производители удобрений.В статье ни слова,что правительство покупает и отправляет удобрения в Африку.Удобрения для Африки бесплатно ,это лучше чем " русофобия " от запада а удобрения потом ,по космическим ценам.Государство может только вывозные пошлины отменить ,но об этом тоже в статье ни слова.Государство и так не плохо стрижёт купоны с производителей ,начиная с платы за ресурсы ,за каждое движение у производителей удобрений им приходится платить копеечку не малую в казну.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:16
    0
    В нуждающиеся страны вскоре отправятся очередные партии удобрений из России на безвозмездной основе

    Опять, как и с зерном, в Румынию, Венгрию, Польшу....
  7. Слон
    Слон Сегодня, 10:16
    +1
    Нашим бы сельхозпроизводителям такую благотворительность на безвозмездной основе!
  8. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:21
    0
    Уж не из тех ли партий которые "зависли" в европейских портах из за санкций? Там кажется 300 тыс тонн лежит, правде уже 30 тыс тонн вроде разблокировали и отправили в Малави физически.
  9. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:21
    0
    А для своих садоводов и огородников: суперфосфат 136р/0,9кг, мочевина 174р/кг, селитра калиевая 199 руб/0,5кг. Спасибо родное правительство.
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:22
    0
    НУ это цирк какой-то, у нас аграрии (не крупные холдинги - латифундии) стонут от растущих на всё цен, не зная куда деваться, а тут аттракционы невиданной щедрости.
  11. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:29
    0
    Цитата: Не_боец
    Уж не из тех ли партий которые "зависли" в европейских портах

    Вероятно, зачем (кроме него) - еще больше поставлять.