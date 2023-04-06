В нуждающиеся страны вскоре отправятся очередные партии удобрений из России на безвозмездной основе

Москва продолжает поддерживать страны, оказавшиеся в тяжёлых экономических условиях, отправкой гуманитарных и иных грузов, несмотря на
нелёгкое положение внутри страны.
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, готовятся очередные партии удобрений, которые будут безвозмездно отправлены нуждающимся странам. Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу RT Arabic.
Вершинин отметил, что Москва делает немало для бедных стран и, в частности, начала в марте месяце бесплатно поставлять им удобрения. Первая партия была направлена в бедную южноафриканскую страну Малави. По словам замминистра, на данном этапе планируется отправка ещё двух партий удобрений. Правда, дипломат не уточнил, каким именно странам будет оказана помощь.
Напомним, что и зерновая сделка на Украине была заключена в целях недопущения продовольственного кризиса в нуждающихся странах. Однако позже выяснилось, что богатые западные государства используют её в своих целях.
Вершинин считает, что необходимо пока ещё есть время исправить ситуацию с соглашением по зерну. Если же ничего не изменится, в этом соглашении нет смысла, добавил российский дипломат.
Соглашение по беспрепятственному вывозу украинского зерна было заключено в июле прошлого года в Стамбуле. А вот вывоз зерна и удобрений из России до сих пор в полной мере не разблокирован.