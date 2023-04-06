Военное обозрение
Войти Регистрация

США собрались передать Украине экспериментальные мобильные комплексы для борьбы с БПЛА

6
США собрались передать Украине экспериментальные мобильные комплексы для борьбы с БПЛА

На днях Министерство обороны США объявило о передаче Украине специального вооружения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает американское издание Defence One со ссылкой на государственную компанию SAIC.


Официально данное вооружение фигурирует в новом пакете военной помощи Украине, представленном Пентагоном 4 апреля, как экспериментальные «мобильные ракетные комплексы анти-БПЛА с лазерным наведением». Всего их передают Украине 10 штук. Ранее армия США провела конкурс на закупки систем противодействия иранским дронам Shahed-136.

В компании SAIC сообщили, что на Украину действительно будет отправлено 10 антидроновых комплексов. Один выстрел из такого комплекса обходится менее чем в 30 тысяч долларов, что намного дешевле ракет противовоздушной обороны, которые сегодня используют украинские войска.

О комплексах противодействия беспилотникам известно, что во время испытаний они обнаруживали БПЛА условного противника на расстоянии в 10 километров. Поразить цель комплекс может на расстоянии в 5 километров, хотя военное ведомство выдвигало куда более скромные требования по поражению цели на расстоянии в 2 километра.

Кроме того, комплекс оснащен пулеметом M240 и системой радиоэлектронной борьбы. С помощью РЭБ комплекса можно установить контроль над коммерческим беспилотным летательным аппаратом. Таким образом, можно будет выводить из строя любые модели китайской фирмы DJI, которые не защищены расширенным шифрованием, но при этом активно используются в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что атаки российских беспилотников серьезно беспокоят украинские формирования, так как приносят немало проблем и системам противовоздушной обороны, и военным и инфраструктурным объектам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:08
    +2
    на Украину действительно будет отправлено 10 антидроновых комплексов.
    Сегодня десять, завтра двадцать... Лиха беда начало. А нам дополнительные проблемы.
    1. B44
      B44 Сегодня, 10:27
      0
      Есть и еще один момент, не знаю, почему его до сих пор полностью упускают из виду, возможно, специально - всю эту технику можно безнаказанно и без последствий испытывать в боевых условиях. За счет русских солдат. Благодаря этому вылавливают дефекты, улучшают продукт, вносят изменения в последующие версии без каких-либо последствий. Опыты над живым организмом.
  2. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 10:08
    0
    Очень неприятная новость! Накачка оружием укрофашиков идет полным ходом! Необходимо найти решение проблемы и желательно путем уничтожения, поставляемых западом военных ресурсов до попадания их на передовую, в противном случае хотим мы этого или нет они будут отбирать жизни наших солдат!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:16
    0
    Таким образом, можно будет выводить из строя любые модели китайской фирмы DJI

    К слову, почему ни одно минобороны мира и не приняло до сих пор такие БПЛА на вооружение. А не только Российское. А военного аналога Мавиков НЕТ в мире. Военный - Орлан получается, именно по требованиям войск к БПЛА. А не ваньки-ротного. На уровне выше в любой армии снимут голову за принятие на вооружение незащищенных БПЛА - и РЭБ противника оставил Ваньку-ротного без уже прописаных в уставе беспилотников
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    0
    Кто б сомневался, что системы противодействия дронами будут развиваться, становится эффективнее...
    Вопрос в том, как преодолевать такую защиту, когда/если у противника таких комплексов станет достаточное количество, что б прикрыть самые важные объекты???
    Кстати это и о том, на кого время работает??? У противника спонсоров много и они предпринимает меры, что б усложнить нашим войскам выполнить поставленные задачи!
  5. Алекандр
    Алекандр Сегодня, 10:21
    0
    30 тыщ. $ это вообще-то дороговато. Столько примерно стоит ЗР от ЗРК "Оса" но там уже дальность поражения 10 км. Единственный плюс - то что этот комплекс компактный.