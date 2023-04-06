Сергей Миронов направил письмо в Конституционный суд с инициативой отмены моратория на смертную казнь

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отправил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину письмо с предложением рассмотреть возможность отмены действующего моратория на смертную казнь. По мнению Миронова, такая мера обусловлена изменениями геополитической ситуации, сопровождающимися враждебными действиями против России со стороны стран коллективного Запада, а также совершением терактов и убийств мирных граждан на территории России.Парламентарий напомнил, что решение российского правительства о введении в 1996 году моратория на смертную казнь было немаловажным основанием для ее приглашения в Совет Европы. Тогда российские власти подписали протокол к Конвенции о защите прав человека, помимо прочего предполагавший отмену вынесения смертных приговоров в мирное время.Миронов подчеркнул, что Россия так и не ратифицировала вышеназванный договор, а в прошлом году покинула состав Совета Европы, после чего все ранее обозначенные обязательства, в том числе касающиеся моратория на смертную казнь, утратили свою актуальность. Более того, эти обязательства представляют угрозу для госбезопасности России.Ранее куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о необходимости возврата смертной казни для террористов вроде обвиняемой в совершении теракта, ставшего причиной гибели военкора Владлена Татарского.Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подчеркнул, что для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.