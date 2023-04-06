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Сергей Миронов направил письмо в Конституционный суд с инициативой отмены моратория на смертную казнь

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Сергей Миронов направил письмо в Конституционный суд с инициативой отмены моратория на смертную казнь

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отправил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину письмо с предложением рассмотреть возможность отмены действующего моратория на смертную казнь. По мнению Миронова, такая мера обусловлена изменениями геополитической ситуации, сопровождающимися враждебными действиями против России со стороны стран коллективного Запада, а также совершением терактов и убийств мирных граждан на территории России.


Парламентарий напомнил, что решение российского правительства о введении в 1996 году моратория на смертную казнь было немаловажным основанием для ее приглашения в Совет Европы. Тогда российские власти подписали протокол к Конвенции о защите прав человека, помимо прочего предполагавший отмену вынесения смертных приговоров в мирное время.

Миронов подчеркнул, что Россия так и не ратифицировала вышеназванный договор, а в прошлом году покинула состав Совета Европы, после чего все ранее обозначенные обязательства, в том числе касающиеся моратория на смертную казнь, утратили свою актуальность. Более того, эти обязательства представляют угрозу для госбезопасности России.

Ранее куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о необходимости возврата смертной казни для террористов вроде обвиняемой в совершении теракта, ставшего причиной гибели военкора Владлена Татарского.

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подчеркнул, что для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.
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Использованы фотографии:
Duma.gov.ru
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19 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:17
    +5
    для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.
     Что бы сделать президента,почти не сменяемым,внесли поправки, а что бы отменить мораторий, нужна новая Конституция. smile
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:24
      +1
      Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подчеркнул, что для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.

      То ли я что-то не понимаю, то ли товарищ Клишас подзабыл нашу Конституцию, ну вот хотя бы вот эту статьию:
      Статья 20
      1. Каждый имеет право на жизнь.
      2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.


      То есть данный вопрос легко можно урегулировать федеральным законом. Ау, товарищ Клишас. negative
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 10:27
        0
        То ли я что-то не понимаю, то ли товарищ Клишас подзабыл нашу Конституцию
        Андрею Клишасу,законы не писаны smile
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:27
      +1
      Ы
      ......принять новую Конституцию

      Непременно! В новой Конституции вычеркнуть о запрете идеологии!
      Вот и хорошо было бы, если бы ЛИДЕР фракции
      Справедливая Россия ------- За правду

      Сергей Миронов предложил бы проект Конституции уже с идеологией для России, соответствующей теперешней ситуации
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:18
    +1
    Давно его не слышал.....
    Но Медведев Д.А. проснулся раньше.....
  3. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 10:19
    +3
    Предателей вешать, шпионов расстреливать, саботажников на "лесоповал"...
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 10:30
      0
      "Предателей вешать, шпионов расстреливать, саботажников на "лесоповал"..." Кто тогда у руля стоять будет.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: mr.Man
      Предателей вешать, шпионов расстреливать, саботажников на "лесоповал"...

      А террористов взрывать !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:20
    +2
    Если идиот пойман с поличным ,почему бы и нет.Ошибки следствия при таких обстоятельствах исключены.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:21
    0
    Найдется же один...., Конституцию ему меняй, заволокитить хочет. Почему в штатах есть смертная казнь, в Китае, в КНДР, Таиланде, у арабов, да мало ли где. Плевать на ЕС, они уже давно на нас наплевали. Хорошими все равно не будем.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:22
    +1
    Миронов направил письмо в Конституционный суд с инициативой отмены моратория на смертную казнь
    Ну хоть один лидер партии наконец набрался решимости и разродился. Но тут же Клишас начал усложнять процедуру. Хотя ст. 20 п.2 Конституции гласит " Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей." Тогда в чем проблема. Смертная казнь у нас не отменена, а введен мораторий на ее применение.
  7. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:22
    +1
    Сергей Миронов направил письмо в Конституционный суд с инициативой отмены моратория на смертную казнь

    Это вряд ли, поскольку в случае выхода на самих себя кому будут мазать лоб зелёнкой? lol
    Они ж себе не враги. sad
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:23
    +1
    Пустая возня и игра на публику. Инстинкт самосохранения некоторых представителей "элит" не позволит.
  9. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:24
    0
    Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подчеркнул, что для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.

    А поправке не?
  10. Слон
    Слон Сегодня, 10:24
    0
    Сдается мне что этот Клишас либо просто заблуждается, либо умышленно тормозит столь актуальный и крайне нужный процесс
  11. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:27
    0
    А вот я за мораторий. Даже учитывая текущую ситуацию.
    Ибо а судьи кто?
  12. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 10:29
    0
    Цитата: кредо
    Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подчеркнул, что для отмены моратория на смертную казнь в России необходимо принять новую Конституцию.

    То ли я что-то не понимаю, то ли товарищ Клишас подзабыл нашу Конституцию, ну вот хотя бы вот эту статьию:
    Статья 20
    1. Каждый имеет право на жизнь.
    2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.


    То есть данный вопрос легко можно урегулировать федеральным законом. Ау, товарищ Клишас. negative

    А вы думаете этот кекс читал Конституцию? Он о ней только слышал. Причём, только краем уха.
    Ежели ему эту статью показать, он на неё как баран на новые ворота будет смотреть.
  13. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 10:29
    0
    Поддерживаю Миронова, давно пора этих мразей с гос обеспечения снимать.
  14. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:30
    0
    насколько я читал, террористы- пожизненно осужденные, в большинстве своем и так хотят смертную казнь, чем до конца дней сидеть в таких условиях "без надежды".. так что они не расстроятся.. т.е. особого смысла нет в отмене, как наказания -именно для них.. а вот какие-либо доп.меры, типа ответственности имуществом и родственников - были бы поэффективнее..