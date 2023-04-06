Военное обозрение
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Греция заявила об отказе от поставок танков Leopard 2A6 на Украину

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Греция заявила об отказе от поставок танков Leopard 2A6 на Украину

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил об отказе от поставок его страной танков Leopard 2A6 на Украину. Об этом глава греческого оборонного ведомства рассказал на заседании Постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Наша страна не станет отправлять Leopard 2A6 на Украину, поскольку до этого уже передала Киеву первую партию БМП, а затем последует и вторая. Помимо прочего, мы направили туда и боеприпасы различного калибра

Также глава военного ведомства страны напомнил и о предстоящем приезде министра обороны Украины Алексея Резникова в Грецию, что по его словам, станет поводом для спекуляций касательно предоставления Афинами военной помощи Киеву. В частности министр сослался на якобы передачу Украине самолётов и ЗРК С-300, что не соответствует реальности.

Никос Панайотопулос:

Хотел бы ещё раз чётко донести до всех нашу позицию: мы даём то, что в наших силах, поскольку не можем позволить себе предоставлять ту или иную технику, в которой мы сами остро нуждаемся, ведь это бы привело к ослаблению нашей собственной обороноспособности

Как отметил министр, эта тема уже обсуждалась с делегацией сената США, которая в последнее время совершает частые визиты в Грецию. Также у главы Минобороны республики состоялась на днях встреча с членом комитета американского сената по обороне Риком Скоттом, на которой стороны коснулись темы модернизации инфраструктуры в порту Александруполиса, посредством которого поставки вооружений Украине должны быть облегчены.

Напомним, что ещё в октябре прошлого года Берлин анонсировал поставки Киеву танков из Греции и Словакии в количестве 100 единиц, не уточнив, однако, о каких моделях боевых машин шла речь. С декабря 2022 года в СМИ активно муссировалась тема о том, что Афины якобы планируют направить на Украину ЗРК С-300, на что обратили пристальное внимание в МИД РФ, напомнив Греции об её обязательствах не поставлять эти комплексы третьим странам.
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5 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:19
    +1
    И правильно, без А6 модификации от турков явно не отбиться laughing
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:23
    +1
    Грекам сцыкотно. Напишут в Холопии, что С-300 уехали - турки могут и поверить, и прощай Греция, здраствуй Юнанистан, аллах велик wassat
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    +1
    Румынка молодец отправив законопроект на отторжение от Украины территорий.У Эрдогана много претензий к грекам в Эгейском море.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:26
    0
    Холоп рот открыл после консультаций с барином.... А у укрорезника прикольная должность - за боевые действия не отвечает, а колесит по миру и вооружение "цыганит".... , вынюхивает, где и чего у кого лежит, стоит. Увидел - дай.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:29
    0
    Ну ОК, счас они люди подневольные, сказали дать,дают. Но а дальше то на что расчитывают?война окончится и покупать у рф все равно придется, а рф зело злая за прошлые выходки,и как жить дальше им?