Греция заявила об отказе от поставок танков Leopard 2A6 на Украину

Наша страна не станет отправлять Leopard 2A6 на Украину, поскольку до этого уже передала Киеву первую партию БМП, а затем последует и вторая. Помимо прочего, мы направили туда и боеприпасы различного калибра

Хотел бы ещё раз чётко донести до всех нашу позицию: мы даём то, что в наших силах, поскольку не можем позволить себе предоставлять ту или иную технику, в которой мы сами остро нуждаемся, ведь это бы привело к ослаблению нашей собственной обороноспособности