Военное обозрение
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Немецкая газета: Теперь ясно, что все «красные линии» Кремля исчезли

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Немецкая газета: Теперь ясно, что все «красные линии» Кремля исчезли

Немецкая газета Bild попыталась убедить своих читателей, что российский президент Владимир Путин, образ которого на Западе в последнее время довольно часто чуть ли не демонизируют, на самом деле не так уж и страшен в части исполнения своих угроз.


Автор материала обращает внимание, что украинский конфликт показал отсутствие реакции Москвы на пересечение так называемых «красных линий», неоднократно обозначаемых Кремлем. Причем каждый раз эта граница допустимого, в версии российского руководства, отодвигается все дальше и дальше безо всяких последствий для киевского режима и его западных союзников.

Bild напоминает, что еще весной прошлого года Москва выступала категорически против поставок Киеву каких-либо западных вооружений, называя это недопустимыми действиями и обещая неминуемую эскалацию конфликта. Однако месяц за месяцем украинские союзники наращивали не только объемы таких поставок, но и с каждым разом предоставляли ВСУ все более сложное и разрушительно оружие. И чем больше вооружений поставлял Запад, тем «тише становилась Москва», уверен автор.

Теперь последнее табу по поставкам танков и прямому участию военнослужащих НАТО в украинском конфликте, по крайней мере в первой его части, снято. И вновь никакой реакции со стороны российского руководства, в то время как уже к лету ВСУ должны получить порядка 500 западных ОБТ «для нанесения последнего, решающего удара по армии России».

И последний рубеж, при пересечении которого Москва грозилась самыми жесткими ответными мерами, — атаки ВСУ непосредственно по территории РФ (в границах до сентября 2022 года), в том числе Крыму. И эту «красную линию», считает автор, Киев пересек несколько месяцев назад без каких-либо последствий.

Теперь ясно: все «красные линии» Кремля исчезли. Россия не осуществила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит деревни в России!

— уверен автор.

Стоит отметить, что здесь автор в Bild лукавит. Ведь именно после диверсии на Крымском мосту ВС РФ начали наносить массированные удары ракетами и дронами, а теперь еще и планирующими авиабомбами, по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетики. Правда, в последне время эти атаки стали довольно редкими.

Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле? Ведь после прочтения таких статей возникает ощущение, что именно этого и добиваются от Москвы недалекие западные политики и журналисты.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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88 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:39
    -31
    Что , исчезли? По большому счету Мы ещё и не начинали их рисовать, эти красные линии, только то берцы шнуровать пригнулись в окопе, да стволы пристреляли и прогрели.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:48
      +27
      Мне кажется, наши надеются договориться с уважаемыми партнёрами, которые некоторых в Гааге бы повесили с удовольствием, даже ордер дали.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:56
        +26
        В этот раз сложно с немчурой не согласиться... request
      2. ААК
        ААК Сегодня, 12:50
        0
        Конечно, для "наших" гораздо более важны нужды, чаяния и хотелки "буратин", а не народа... а что до возможных последствий, то "Наш" об этом вероятно и не особо задумывается, красные фломастеры по-прежнему в тренде, тут даже в заголовке одной из вчерашних статей на ВО было сказано что Президент ПРИЗВАЛ (не подписал указ или не утвердил закон, не приказал, и даже не повелел) активнее чего-то там делать с террористами... и вот прям такой дружный ОТКЛИК...
    2. aars
      aars Сегодня, 10:50
      +18
      Так не надо было озвучивать угрозы
      Не можешь гадить - так не мучай задницу!
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:50
      +22
      И тем не менее, статейка по факту отражает действительность и страны ЕС и НАТО особенно то и не ощущают для себя никакого риска в плане накачки Украины оружием, отправкой своего наёмнического сброда и отсутствии каких-либо действий за откровенный грабёж наших золото-валютных резервов.
      Им действительно не страшно и поэтому они всё наглее и наглее себя ведут требуя даже от Китая, что бы он подчинился их воле.

      Статья может и хамская, но правдивая и для России ничего хорошего не несёт.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 11:32
        -1
        А разве это не было ясно с самого начала? Удар по любой стране - члену НАТО автоматически приводит в действие 5 пункт устава альянса. Результат - перерастание СВО в ядерную войну. Удар по таможенным пунктам перевалки вооружения рискован: можно ненароком задеть по полякам со всё теми же последствиями. Разрушить транспортную инфраструктуру близ границы внутри Украины- руки, похоже, коротки, иначе это давно было бы сделано.
        Что касается наемников, то вряд ли их роль в боевых действиях существенна, да и формально никто их как бы и не посылает, это "личная инициатива" и "отпускники". Да и мочить их на пропускных пунктах нельзя: как отличить террориста от мирного коммерсанта? Вот и выходит: все эти линии -пустые понты.
        Можно, конечно, ударить по полотну ЖД, по шоссе - но этот урон будет устранен за считанные часы. Печально.
    4. Deon59
      Deon59 Сегодня, 10:51
      +6
      Видно долго еще шнуровать берцы придётся, пока шнурки не порвутся . А потом ,что босиком побежим .
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:59
        +20
        И чем больше вооружений поставлял Запад, тем «тише становилась Москва»
        СВО - странная военная операция ! Только люди гибнут по настоящему !
      2. Умник
        Умник Сегодня, 11:02
        +7
        Главное чтобы пока шнуруешь берцы западный «партнер» тебе не вдул
    5. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:55
      -2
      Цитата: Маз
      Что , исчезли? По большому счету Мы ещё и не начинали их рисовать, эти красные линии,

      Ни хрена Вы герой. Уже передают снаряды с ядерными противотанковыми зарядами .Передают данные с космической группировки ,офицеры НАТО участвуют в планировании и боевых действиях,передают данные для наведения ракет и теактов ,оборудование и вооружение
      Что вам официальное объявление войны нужно ,что бы чертить какие то линии ?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:57
        +8
        Уже передают снаряды с ядерными противотанковыми зарядами


        Это что за снаряды? Если с сердечником из обедненного урана, назвать их ядерными это круто
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 11:16
          -8
          Цитата: Konnick
          Это что за снаряды? Если с сердечником из обедненного урана, назвать их ядерными это круто

          С сущности ,что это меняет ? Или изменяет сам эффект от применения ?
          1. Летунъ
            Летунъ Сегодня, 12:07
            +3
            Цитата: APASUS
            С сущности ,что это меняет ? Или изменяет сам эффект от применения ?

            Передать тактический ядерный заряд, или бронебойный подкалиберный? Да действительно, какая разница? fool
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:07
        +5
        А чего ему из Израиля не быть "героем"?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:41
    -2
    А какой жесткий ответ они ждут?Применение ЯО?Так по НАТО это применять нельзя.В качестве превентивной меры.А других,нет.
    1. Илья22558
      Илья22558 Сегодня, 10:46
      +10
      Может быть удар по железнодорожным узлам обычным оружием? Может уничтожение мостов на западной украине, тоннелей и автомобильных дорог?
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 10:46
      +11
      Например, можно было бы щепки на щепке не оставить от украинской государственности, их институтов власти, министерств, военкоматоа, их силовых институтов, пущай боялись бы не то что в Артёмовск ездить, а по Львову гулять, тогда бы СВО иначе шло, совсем в другом ключе. У них против нас война, они нас всех уничтожить готовы, а мы жестами доброй воли.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:52
        +17
        Можно было.Но для этого Путину надо ПЕРЕДУМАТЬ.Насчет того,"что у нас нет цели -уничтожения государственности на Украине".Это его слова.Лично я именно за полное снесение с лица Земли это теробьединение ,вместе с украинствующими.
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 11:03
          +4
          А так наркоман гордо и победоносно разгуливает со своей свитой по русским землям, харахорясь, как он сражается со злой Россией и побеждает((
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:14
      +8
      Мы имеем диверсию на Северном потоке. Т.е. как минимум дорогу с открытым двухсторонним движением. Ответка в качестве диверсий на мостах в Европе, жд узлах, подрыв самих составов и польских логистических хабах былибы бы совершенно уместнаы и не стали бы повышением уровня эскалации.
    4. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:35
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А какой жесткий ответ они ждут?

      Конфискация немецких предприятий, например. В ответ на поставленные танки.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 12:29
        +2
        А вместо этого мы имеем: правительство России одобрило выкуп за 95 млрд рублей (но за доллары, отсюда мы и имеем сегодняшний обвал курса рубля к доллару за 80) Новатэком доли Британской Шелл в Сахалин-2 и гарантировала их (долларов) вывод за пределы России. Никакой национализации, никакого ареста активов, ничего…
  3. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 10:43
    +16
    Видимо территория Брянской, Курской и Белгородской областей не рассматривается Москвой как "территория России в границах до сентября 2022" am
    1. Рыжий А.П.
      Рыжий А.П. Сегодня, 11:22
      +1
      Складывается впечатление, что существует страна Москва, а за её кольцевыми - страна Россия.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 12:36
        0
        Я бы с вами поспорил… Москва… три Панциря на крышах зданий МО, МВД и БЦ очертили треугольник, который намного меньше Москвы. И то, это может быть сильно вынесенный внешний периметр обороны, а площадь защищаемого объекта много меньше этого треугольника.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:46
    +11
    Грустно на самом деле. Они таким образом готовят бюргеров к мысли о том, что НАТО одолеет Россию на раз два. Не больше и не меньше.
    Это все ими давно спланировано. В Украина лишь способ ослабления России
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 11:34
      +2
      ну РФ сама виновата что такой образ готовят они !
  5. Талисман
    Талисман Сегодня, 10:50
    -20
    Скоро убедятся по старой поговорке: "Не будите спящего, русского медведя".
    Мы были слишком толерантны, чтобы переубедить...не допустить...
    Но по факту - Россия сейчас в одиночку борется со всей Европой и Западом.
    Скоро все "шакалы" и "Шерханы" исчезнут вместе со всеми обозначенными "красными линиями".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:03
      +9
      Вот даже не знаю,в каком мире Вы живете?Видимо виртуальном.Нарисованным нашими СМИ.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:51
    +9
    Тошнит от этого всего. А больше всего, ненависти, к тем кто сначала нас разделил, потом 30 лет учил жить при капитализме и вписываться в рынок, а когда им дал от ворот поворот золотой лярд, вспомнили за "деды воевали" и прочая.
  7. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 10:51
    +3
    Очень похоже, что мы и Запад в плане "ответок" находимся в патовой ситуации. С той стороны уже санкции по кругу пошли, с нашей озабоченности Песковаа. Дальше только ТЯО. Но наша реакция, конечно несколько удивляет и настораживает. Вернее ее отсутствие. Уж теракт с Татарским, это была "явная пощечина", и отвечать надо было "по дворому", по полной.
    1. BIGLESHIY
      BIGLESHIY Сегодня, 11:33
      +2
      Явная пощёчина это ещё было убийство Дарьи Дугиной. Но наши верха походу живут по библейским заветам. Получил по щеке подставь вторую.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 12:15
        +2
        Цитата: BIGLESHIY
        Явная пощёчина это ещё было убийство Дарьи Дугиной.

        несколько мне не понятно, в чем была "Великая роль" Дугиной, что это пощечина всей России.. ладно еще как-то ее папу можно понять почему относят.. а именно она, что великого для России сделала? я реально не в курсе.. хотя за террор ответ-за любого гражданина должен быть..
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:51
    -1
    На слабо берут...., зеленый повелся в свое время. Эти западники и КНР провоцируют... Если политики с большой буквы, а есть гопота в политике. У бидона планов только на 4 года отсидки, а тут другой масштаб, понимать надо.... Есть с чем сравнивать, 90 годы и сейчас - небо и земля.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Uprun
      У бидона планов только на 4 года отсидки

      ох вы верите что тока он принимает решение я вас растрою элита принимает решения а не они ! при уходе бедона не чего не поменяется ! пока сша европа не поймут что будут уничтожены они и дальше весь этот вальс будут танцевать ! а что бы поняли надо показать на практике !
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:52
    -13
    Они там де биллы все и не учатся. Сперва не поняли, почему Крым взяли, потом просто охренели, когда СВО началось, следующее "а нас за що" будет даже более для них непонятным.
    Хотя не раз уже предупреждали - будет.
    Ра за разом одно и то же. Медленно, по буквам им объясняют - "если долго выпрашивать в рожу, то мы дадим - у нас этого много." Потом хренак! И в диком удивлении юшку рукавом подтирают.
    Они реально себя неуязвимыми считают? Да например подкормить реально те партии, что у вас сейчас уже табунами митингуют - и кранты. Если французские люди в черном получат оружие, они не камни в полицию кидать будут - это даже не обсуждается, и не до "помощи независимой Украине" будет при боях в Бастилии-2
  10. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:52
    +11
    Сами рисуем красные линии - сами и позволяем не считаться с ними... Показывая слабинку - даёшь повод в сомнении - а не так ли страшен грозящий!? Только сила и демонстрации её могут остановить ( это работало в холодной войне и остужало пыл)
  11. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:53
    +5
    Что есть то есть, и возразить тут нечему, над нашими красными линиями все уже смеются. Не трогать высшее политическое и военное руководство врага, тем более давать гарантии не трогать их, это уже абсурд и предательство. На западе поняли что Россией правят барыги главная задача которой рубить бабло не смотря ни на что.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:53
    +4
    Автор материала обращает внимание, что украинский конфликт показал отсутствие реакции Москвы на пересечение так называемых «красных линий»

    Он лишь повторил то, что в наших сетях пишут регулярно и даже на ТВ 6 об этом шутят. От фактов не спрячешься, пока никто ни на западе ни у нас дома не убедился в обратном. Никаких комментариев кроме мата в голову не приходит. Правда, сколько можно демонстрировать импотенцию, может уже что-то другое продемонстрировать, для разнообразия хотя бы?
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:53
    +8
    Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле? Ведь после прочтения таких статей возникает ощущение, что именно этого и добиваются от Москвы недалекие западные политики и журналисты.

    Ага... what как же получат.
    СП1, 2 подорвали, где жесткий ответ Москвы... request одно позорище оттуда только вещается.
    Когда я увидел трясущиеся руки Мединского в Стамбуле...я понял в какой попе находятся кремлевские ребята.
    Делами надо подтверждать свои угрозы, а не пустыми заявлениями Захаровой или Лаврова.
    Чудны твои дела Господи...Израиль пальцем можно на карте закрыть, а евреи не боятся исполнять свои угрозы...Кремлю надо бы у них поучиться красным линиям.
  14. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:53
    +10
    И в чем гансы не правы? Белгород, Брянск это не РФ? Сегодня только в Брянске погибший и тяжело ранены и так почти каждый день. Техника и оружие идёт хохлам по полной. Уже начинаются разговоры что если украинец пройдёт 1 ую линию обороны у нас есть 2ая, 3я. Что готовят к перегрупировке?
  15. Roust
    Roust Сегодня, 10:55
    -5
    Торопиться не надо. Клиент должен созреть, а затем медленно, мучительно и окончательно сдохнуть.
    1. SHimoza
      SHimoza Сегодня, 11:02
      +5

      Клиент должен созреть, а затем медленно, мучительно и окончательно сдохнуть.

      Кто клиент-то?
  16. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:56
    +4
    Ну а что кому опять не нравится? То что озвучили на Западе про красные линии - давно писали коллеги здесь. Просто там подвели, так сказать, итог всем этим нашим грозным утверждениям и красным линиям. Только и всего. Хуже некуда чем грозится и не исполнять угрозы.

    зы Они там на Западе еще высказывания ДАМа не припомнили про применим, разнесем, уничтожим и т.д.
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:56
    +8
    "Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле?! (с)

    Интересно, что ещё сочинят наши авторы, если ВСУ не на словах, а на деле прорвут линию боевого соприкосновения?
    Из-под Херсона мы не ушли, а "перегруппировались и заняли более выгодные позиции". Формулировка найдена, население проглотило.
    На Бахмуте мы не забуксовали, а "методично перемалываем силы противника". Замечательная формулировка, принято.
    Так что нам придумают, если ВСУ вдруг прорвутся? Мы заманиваем их в котёл? Ждём, когда они выдохнутся? Что напишут СМИ?
    Не люблю паникёров, но шапкозакидателей и лицемеров не люблю ещё больше.
  18. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:56
    -2
    Интересно, а кто-нибудь здесь на сайте интересовался какие именно ответные меры предпринимались Россией при факте поставки вооружений? Лично я нет. Поэтому не могу утверждать были они или нет.
  19. Damien_C
    Damien_C Сегодня, 10:58
    0
    There shouldn't be a issue of red lines they are meaningless if there is not a rapid and total reaction to the transgression of such positions.
    The Atlantic cables would have been ripped to shreds after Nord Stream attack if the roles were reversed and Israel or the US were the victims of this terrorist and political attack under a different scenario! There would have been no warnings there would never be a need for such warnings if you are ever serious about "Red Lines"
    You're either strong or you're weak, scared of further ramifications or resolute in determination to respond to such events.
  20. sheridans
    sheridans Сегодня, 10:58
    -3
    А вот мне как то пох на эти измышлизмы. Кривизна извилин у автора может быть даже плоской. Времена силы печати,ТВ и инета уже не есть актуальными.
  21. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:59
    -9
    Автор из бильда лукавит, это мы перешли " красную линию " НАТО выйдя из ДСНВ и размещая ядерное оружие в Белоруссии.В ответ только озабоченности и истерика.Не хотят они эту тему обсуждать - потому что страшно.Реакция послихи США, это вчера показала.Так унизить США, поставив их посла
    в один ряд с послом независимого государства Абхазия и назвав Гондурас стратегическим партнёром.Показав что проще говорить с Гондурасом ,чем с "гондурасами " из США.Явно был разговор,чтобы верительные грамоты посла США вручались исклюзивно на едине.Не зря ,кто то из журналистов задал этот вопрос Пескову.На что он ответил - церемония менятся не будет.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:06
      +1
      Времена меняются. Техас и Калифорния - цэ Мексика.
    2. B44
      B44 Сегодня, 11:15
      +3
      Я вас тут побеспокою, никакой истерики или беспокойства не было, было несколько коротких сообщений в немецкой прессе и все, размещение оружия в Белоруссии никого в Европе не волнует, раз есть такое тактическое оружие рядом с ним в Калининграде уже много лет. О чем-то даже начали говорить по телевизору, но никого это не заинтересовало, и они быстро замолчали. Я также не видел никакой паники или истерии во французских и польских СМИ.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:37
        0
        России достаточно что истерит госдеп и столтенберг.У запада есть одна черта ,что им не выгодно они не замечают.Электорат должен быть в неведении что происходит в мире.
  22. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +4
    Грустно от того, что даже какой-то Bild откровенно глумится и втолковывает европейцам, что не стоит бояться России, которая не выполняет своих обещаний. Немчура осмелела и показывает кукиш.
  23. Aken
    Aken Сегодня, 11:01
    +2
    Надо отметить, эвропейцы действительно боялись и действовали крайне осторожно.
    Приведённая статья означает, что теперь для них возможно абсолютно всё вплоть до поставки ядерного оружия.
    Европа может спать спокойно. А сон окраинцев никого на Западе не интересует.
  24. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:01
    +3
    Кстати, а что там по поводу продажи нефти и газа за рубли, много уже наторговали?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:39
      0
      Да так нормально,о социальном взрыве речи не идёт как при горбатом и ельцине.
  25. мазута
    мазута Сегодня, 11:02
    +9
    А какой "страшный итог"от наших ударов возмездия после подрыва Крымского моста?Может быть не работают железные дороги?Предприятия ВПК?Нет света в городах?Парализована жизнь?Не вещает ТВ,радио?В обществе царят упаднические настроения?Вроде ничего подобного не произошло.Вот помнится в 99 году нато с Сербией не церемонилось,снесло сразу электричество,мосты,гш и мо Сербии,потом планомерно их дожимало крылатыми ракетами.А тут то "жесты доброй воли",то "перегруппировки" с высокого берега на низкий из за угрозы "затопления при подрыве Каховского вдхрн".И плевало нато кто там гибнет в Белграде,гражданские,военные или помнится даже китайское посольство.
    1. B44
      B44 Сегодня, 11:20
      +1
      Я до сих пор помню те карты с «атаками на критическую инфраструктуру» на нашем телевидении, где эксперты распространяли видение замерзшей и затемненной Украины. Обратите внимание, как быстро исчезла эта тема и всем стыдно к ней возвращаться, ведь Украина не замерзла и в киевских ресторанах до утра горит свет.
  26. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:04
    -4
    У меня уже давно вопрос: кто, где и когда видел на Украине западные ОБТ? Где можно увидеть фото- и видеодоказательства того, что эти танки сняты именно на Украине, а не где-то ещё? Леопарды и/или Челленджеры с жовто-блакитными флажками на фоне каких-то деревьев в каком-то поле непонятно где - не принимаются.
  27. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 11:06
    -2
    А зачем их рисовать, нужно сразу уничтожить клоуна с окружением, а ежели не подействует, нанести одномоментный удар по всему НАТО, сомневаюсь что матрасы дернутся
  28. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 11:06
    +6
    Статейка просто кричит, что нихрена мы сделать не можем или кто то так этого не хочет. Кричит что можно и дальше делать все без последствий для западных поставщиков. А на укропа им плевать. А вот если бы долбили по пограничным ЖД и транспортным путям доставки это был бы эффект. Уже бы под видом фур мирных хрен бы кто согласился гнать танки и.пушки. Почему горят наши приграничные области, а не горят западные Украины, где жируют и отдыхают наемники остальное г.но ВСУ. Нет уничтожения комсостава ВСУ. Они терракты у нас под носом, а мы снова молчим. Как говорил один герой : ни чё не понимаю.
  29. exo
    exo Сегодня, 11:11
    +3
    Однозначно дали повод для таких высказываний. Как в той притче про мальчика и волков.
  30. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:12
    +2
    Наши власти купились. Опять. Как обычно. Достаточно было немножко напустить туману насчет "рушащейся западной экономики" и в Кремле, судя по всему, начался праздник. Типа постоим еще немножко и Запад вообще рухнет. В это время, пока "постоим", ВСУ насыщается техникой, боеприпасами, средствами связи и т.д. и т.п. В общем постоим-постоим, да и рухнем. Плохо...
    Ситуация очень напоминает наши газовые поставки, когда мы несколько десятилетий сливали свой газ за бесценок, потому что в западной прессе проскочило несколько материалов про найденные где то безмерные газовые месторождения, а так же про газопроводы со всего мира, которые сегодня начнут строить, а уже завтра зальют Европу газом. Эта ситуация стоила стране сотен триллионов долларов газовой прибыли, которые получили не мы. Цифры просто фантастические, да и престиж страны опустился много ниже плинтуса. Теперешняя ситуация похожа будто в зеркале. Десяток-другой панических статей в западной прессе, красивая статистика (будто мы не знаем, как Запад ее делает) и готово. Блин...
  31. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:12
    0
    не так уж и страшен в части исполнения своих угроз.

    нудк ише бы показали так всему миру что мир подумал что не такой и страшный медведь а проста медвежонок которого могут ! вопрос где зубы и когти РФ ?

    Теперь ясно: все «красные линии» Кремля исчезли. Россия не осуществила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит деревни в России!
    ну а что тут скажешь так и есть !
    если РФ может показать мощь миру время пришло ! иначе будет тока хуже !
  32. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:14
    -2
    Ну... наконец-то вынули голову из задницы!
    Я давно говорил, что Путин для вас будет шо тот Дед Мороз!
    Или, как там у вас? О! Санта!
    Но только после того, как его место займёт новый Лидер.
    Ибо... всё познаётся в сравнении.
  33. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:19
    +3
    Немцам глубоко наплевать и на Россию и на Украину. Среднестатистического немца волнует только его уроверь жизни,и уровень налогов. Это вполне нормально и понятно. Моя бывшая одноклассница с 1992 года живет в Мюнхене. Она из поволжских немцев. За три года подтвердила диплом. Экономист. Муж работает на заводе БМВ,инженер. Голосовали они за нынешнего Канцлера. Но разочаровались в нем. Да,недовольны наехавшими каклами. Говорит,что туповаты и быковаты. Ну ничего... Особо,не голодают.
  34. Codett
    Codett Сегодня, 11:20
    +2
    Увы но на данный момент статья правдива, видимо руководство не понимает что болтать и делать это разные вещи, а ведь после этого наша страна теряет авторизации на международной арене
  35. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 11:21
    0
    Сказали же, всё идёт согласно плана. Это не значит, что план исполняют ваш.
    Например, есть план по уменьшению населения планеты до 500 млн.
  36. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:21
    +1
    Ведь после прочтения таких статей возникает ощущение, что именно этого и добиваются от Москвы недалекие западные политики и журналисты.

    Возникает ощущение, что запад считает, что Россия слабая и немощная, значит нужно начать всем западом войну против России. Западной обыватель, если чувствует слабость, сразу ввязывается в драку, ждать не будет.
  37. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:23
    +4
    Теперь ясно: все «красные линии» Кремля исчезли. Россия не осуществила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит деревни в России!

    Эволюция хитроплановости в балабольство. Путина начали проверять на "слабо" и он, точнее его окружение оказалось грозными лишь на словах. Эпоха блатных разборок и понтов, при которой родилась современная российская элита, создала иллюзию вседозволенности, но то что легко проходит внутри, требует подтверждения вне её границ, и сталкиваться приходится не с зависимыми гражданами своего же государства, а не менее агрессивными, властолюбивыми и коварными противниками, на которых беспочвенные угрозы не действуют. Обычный криминальный подход к решению проблем встречает не менее жёсткий полукриминальный ответ. Для такой игры нужны не агрессивность и умение "кидать понты", а аналитика и комплексный подход. Не всегда нужно озвучивать угрозу, но зная что противник не глуп, создавать условия при которой материализация угрозы для него станет понятной.
    Стоит отметить, что здесь автор в Bild лукавит. Ведь именно после диверсии на Крымском мосту ВС РФ начали наносить массированные удары ракетами и дронами, а теперь еще и планирующими авиабомбами, по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетики.

    О да! Это конечно сопоставимые явления! Места сбора военных, службы и органы правопорядка, сми, стратегические обьекты, которые могут быть использованы в военных целях, органы власти(которую мы посчитали нацианалистической) и органы управления должны были уничтожаться с самого начала, а не в ответ. Подрыв керченского моста это не просто уничтожение инфраструктуры - это показатель её не защищённости, уязвимости, это личное оскорбление самому путину, так как он лично открывал его, это снижение военного потенциала крымской группировки, это демонстрация слабости россии которая сама начала конфликт, но не смогла обеспечить своё превосходство. Наконец это показало силу укропии, способной проводить такие операции. После этого даже отсутствие связи и электричество на украине не является равнозначным ответом. Равнозначным ответом должна быть операция по демонстративному устранению укропской элиты, но этого не произошло, наоборот были сделки и"перегруппировки".
    Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:26
      +3
      Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле?

      Так ведь ждали и не дождались, поэтому могут позволить перестать воспринимать угрозы из кремля.
  38. Антоха
    Антоха Сегодня, 11:26
    -4
    Путин непредсказуем и не линеен, в этом его преимущество. Он не мыслит как одноклеточное существо (политики и власть Запада). Он накажет, но в нужный момент. Всё правление Путина - череда спецопераций.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:43
      +1
      На сегодня именно команда Байдена выглядит великими шахматистами, всухую переиграв Россию в геополитическом противостоянии: Запад сплотился, экономические связи России и Запада подорваны, голоса русрфобам заткнули, НАТО расширяется, Америка перетягивает на себя мозги и промышленность из Европы,…
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Запад сплотился, Америка перетягивает на себя мозги и промышленность из Европы

        Вы тут того, зарапортовались маленько: либо "сплотился", либо "Штаты грабят ЕС". Либо крестик, либо трусы laughing
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 12:23
          +1
          Да нет. Именно оба. Заткнув голоса националистов, бизнесменов и русофилов, Европой руководят атлантисты. Которые признают принцип Америка прежде всего (в том числе и прежде их национальных государств). Запад (руководящие элиты) сплочен в том, что во имя сохранения американской гегемонии допустимы жертвы благосостоянием собственных граждан.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 12:26
            0
            Цитата: blackGRAIL
            Европой руководят атлантисты

            Европе трындец, сталбыть?

            Цитата: blackGRAIL
            команда Байдена выглядит великими шахматистами, всухую переиграв Россию в геополитическом противостоянии

            Это только одна из точек зрения. Есть и другие... но вам ближе именно эта, понимаю yes
            1. blackGRAIL
              blackGRAIL Сегодня, 12:52
              0
              Трындец - очень широкое понятие. Трындец свободной и самостоятельной Европе, руководствующейся собственными (бизнес) интересами. Возникшая после окончания холодной войны вольница ликвидируется, все подчиняется линии одной партии. Промышленный потенциал Европы переспраределяется в США (естественно, что он никуда не вымрет).

              Точка зрения. Верно, озвучьте (только с аргументами) другую: какие геополитические поражения потерпели США и какие победы поимела Россия. Я попробовал перечислить американские успехи. Противостояние не закончено и вполне возможно, что сухой счет будет размочен.
  39. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:32
    0
    Цитата: K._2
    Мне кажется, наши надеются договориться

    Началось это паскудство при Борухе Эльцыне и Меченом.
    Вялая реакция кремлевских кастратов на вступление в НАТО бывших членов Варшавского договора сказала миру больше, чем ритуальная озабоченность нашего МИДа.
    Горбачевско-Ельцынские команды кремлинов продавали Россию-Матушку везде.
    Замки дочки Эльцына, бриллианты Раиски, вот что получили за предательство эти упыри.

    Почему же сейчас, так остро озабочен МИД, на вступление Финляндии в НАТО?

    Да просто народ не простит очередного предательства России своими лидерами.

    Почему так долго молчали?
    Просто тогда, перед Эльцыным и Горбошлюхой ещё не моячила Гаага, или черенок от лопаты, которым насиловали бедного М.Каддафи.
  40. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 11:34
    +1
    Отсутствие нашего громкого ответа(ов) привело к тому, что в НАТО вступили фины и шведы, которых убедили, что Россия проиграет и они могут поучаствуют в дележке русского пирога. На мой взгляд это очевидно. Но и наши действия то же не от бессилия. Не верю в простые объяснения. Предполагаю, что ребята обломаются. На данный момент все стало ясно - кто ВРАГ, кто шестерка. Ставки очень высоки, на кону наша ЖИЗНЬ.
  41. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 11:34
    +3
    Можно что угодно говорить,но это правда, и в НАТО прекрасно знают в каком положении армия и кто руководит государством,одни пустозвоны, понты и больше ничего,позор...
  42. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 11:48
    +1
    Статейка очередного запутинца-уракрякалки.заканчивает свой опус турбопатриотично,обнадеживая что типа мы ещё и не начинали... давно пора понять что эти не начнут...к них нет даже инстинкта самосохранения,какие мысли о стране.вы могли бы себе представить что на любого из советских руководителей выписывали ордер на арест в гейропе???то то же....
  43. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 11:48
    0
    Всё по делу написано, а ракетные удары и не связаны с линиями. Это чтобы противника ослабить, создать неудобства. А привязывать их к "местью за то-то и то-то" просто глупо и непрофессионально., наши лучше бы смолчали, чем заявлять подобное.
  44. Tim666
    Tim666 Сегодня, 12:09
    +1
    Цитата: APASUS
    Цитата: Маз
    Что , исчезли? По большому счету Мы ещё и не начинали их рисовать, эти красные линии,

    Ни хрена Вы герой. Уже передают снаряды с ядерными противотанковыми зарядами .Передают данные с космической группировки ,офицеры НАТО участвуют в планировании и боевых действиях,передают данные для наведения ракет и теактов ,оборудование и вооружение
    Что вам официальное объявление войны нужно ,что бы чертить какие то линии ?

    Сходите в школу подучитесь, прежде чем писать про противотанковые ядерные заряды)))
  45. Максим Шалак
    Максим Шалак Сегодня, 12:23
    -1
    Мне думается, Путин очень сильно не хочет войны, поэтому и пытается как-то достучаться до разума "партнёров". Развязать войну легко, так и до обмена ядерными ударами доиграемся, если следовать желаниям некоторых писателей. То, что сегодня происходит в Украине, по большому счету войной и не является...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:42
      -1
      Между адекватным ответом (на тот же взрыв СП) и развязать войну лежит очень большая пропасть. Во времена размещения в Европе американских евроракет (более известном как карибский кризис) именно адекватный и равноценный ответ стабилизировал ситуацию и не дал ей скатиться в войну. А вот если бы ответ отсутствовал - вполне вероятно, что мы бы действительно получили войну в Европе.
  46. BAI
    BAI Сегодня, 12:43
    0
    Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле?

    Напишет, что действительно нет никаких ни красных, ни бордовых линий. Потому что ответа НЕ БУДЕТ!!!
    То, что происходит сейчас, никаким ответом считать нельзя - невнятное мычание.
  47. Volhv
    Volhv Сегодня, 12:47
    +1
    Сегодняшняя ситуация напоминает попытку бестолкового школьника (Запад) сжать пружину (Россия), предел сжатия которой наступил...
    Пружина начинает бесповоротно раскручиваться в обратную сторону...
    Попытка сломать пружину приведёт к увечьям и, возможно, к летальному исходу этого бестолкового школьника... hi