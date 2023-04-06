После ночной операции в Ингушетии российские силовики занялись поиском тел ликвидированных боевиков

В Ингушетии продолжаются мероприятия в рамках контртеррористической операции. Сейчас российские силовики занимаются поиском тел ликвидированных боевиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на силовые структуры республики.
Напомним, что этой ночью в селении Зязиков-Юрт силовики заблокировали группу боевиков. Эти боевики подозревались в нападении на пост ГИБДД на границе с Северной Осетией в ночь на 28 марта 2023 года. Один из боевиков был уничтожен, затем полицейские нашли его тело в г. Карабулак. После того, как полицейские вышли на их след, начался бой, продолжавшийся почти всю ночь.
В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли. Еще восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.
Боевики также понесли потери. Теперь задача – обнаружить тела ликвидированных боевиков, установить их личности, а дальше продолжать оперативные мероприятия.
Данное происшествие свидетельствует о том, что в республике все еще действует террористическое подполье. Его активизация в последнее время может быть связана не только с криминальным промыслом самих боевиков, но и с общим обострением военно-политической ситуации в пограничных районах России.
Запад заинтересован в дестабилизации ситуации в стране, и Северный Кавказ рассматривается им как потенциально взрывоопасный регион. Поэтому местные силовики всегда находятся начеку, готовы по первому сигналу начинать действия по поиску и ликвидации бандформирований.