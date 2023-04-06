После ночной операции в Ингушетии российские силовики занялись поиском тел ликвидированных боевиков

В Ингушетии продолжаются мероприятия в рамках контртеррористической операции. Сейчас российские силовики занимаются поиском тел ликвидированных боевиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на силовые структуры республики.Напомним, что этой ночью в селении Зязиков-Юрт силовики заблокировали группу боевиков. Эти боевики подозревались в нападении на пост ГИБДД на границе с Северной Осетией в ночь на 28 марта 2023 года. Один из боевиков был уничтожен, затем полицейские нашли его тело в г. Карабулак. После того, как полицейские вышли на их след, начался бой, продолжавшийся почти всю ночь.В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли. Еще восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.Боевики также понесли потери. Теперь задача – обнаружить тела ликвидированных боевиков, установить их личности, а дальше продолжать оперативные мероприятия.Данное происшествие свидетельствует о том, что в республике все еще действует террористическое подполье. Его активизация в последнее время может быть связана не только с криминальным промыслом самих боевиков, но и с общим обострением военно-политической ситуации в пограничных районах России.Запад заинтересован в дестабилизации ситуации в стране, и Северный Кавказ рассматривается им как потенциально взрывоопасный регион. Поэтому местные силовики всегда находятся начеку, готовы по первому сигналу начинать действия по поиску и ликвидации бандформирований.