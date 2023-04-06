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После ночной операции в Ингушетии российские силовики занялись поиском тел ликвидированных боевиков

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После ночной операции в Ингушетии российские силовики занялись поиском тел ликвидированных боевиков

В Ингушетии продолжаются мероприятия в рамках контртеррористической операции. Сейчас российские силовики занимаются поиском тел ликвидированных боевиков. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на силовые структуры республики.


Напомним, что этой ночью в селении Зязиков-Юрт силовики заблокировали группу боевиков. Эти боевики подозревались в нападении на пост ГИБДД на границе с Северной Осетией в ночь на 28 марта 2023 года. Один из боевиков был уничтожен, затем полицейские нашли его тело в г. Карабулак. После того, как полицейские вышли на их след, начался бой, продолжавшийся почти всю ночь.

В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли. Еще восемь сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.


Боевики также понесли потери. Теперь задача – обнаружить тела ликвидированных боевиков, установить их личности, а дальше продолжать оперативные мероприятия.


Данное происшествие свидетельствует о том, что в республике все еще действует террористическое подполье. Его активизация в последнее время может быть связана не только с криминальным промыслом самих боевиков, но и с общим обострением военно-политической ситуации в пограничных районах России.

Запад заинтересован в дестабилизации ситуации в стране, и Северный Кавказ рассматривается им как потенциально взрывоопасный регион. Поэтому местные силовики всегда находятся начеку, готовы по первому сигналу начинать действия по поиску и ликвидации бандформирований.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "112"
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15 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:03
    -1
    Судя по потерям, сыграная и надрессированная группа, появления таких давно и ожидали, к сожалению
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 11:31
      -3
      Как обнаружить тела? Их кто то неизвестный спрятал? Или они сами попрятались? Нам казалось,что они должны были валятся там,где их грохнули!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    +2
    По нынешнему закону если найдут остатки ещё шевелящиеся их надо лечить и а потом судить.Если примут закон о смертной казни ,то можно приводить наказание в ускоренном режиме.Пойман на месте преступления с оружием - протокол,роспись подпись и в расход.Какая экономия средств.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:19
      +3
      Пойман на месте преступления с оружием - протокол,роспись подпись и в расход.

      Не дальновидно рассуждаете, очень много информации можно получить. А уж потом в расход, и родственникам счёт за содержание и утилизацию.
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 11:10
    0
    ...что этой ночью в селении Зязиков-Юрт силовики заблокировали группу боевиков... Боевики также понесли потери. Теперь задача – обнаружить тела ликвидированных боевиков, установить их личности, а дальше продолжать оперативные мероприятия...

    Не понял... Так группу ликвидировали, или часть её ушла?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:15
      +4
      То,что там реально произошло,нам не скажут.Как например не сказали вчера о бомбардировке комбината "Слава"под Брянском.Один летун не ушел,зацепился за ЛЭП.
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 11:20
      +1
      Ушла часть группы, судя по потерям - большая часть.
  4. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:10
    +5
    Пора уже вводить Израильский опыт борьбы с местными террористами, родственников лишать государственных пособий, с запретом занимать должности в гос. структурах и так далее. Только тогда можно остановить или приостановить вербовку новых членов в банд. подполье.Иначе это будет продолжаться вечно. Террорист зная , что родственники понесут наказание , всё таки десять раз подумает.
    1. Макиавелли
      Макиавелли Сегодня, 11:34
      +2
      Есть опыт Кадырова. Когда он дома семей террористов сносил.
  5. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 11:15
    +7
    В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли.

    Я не понял, а опыт СВО нафиг никому не надо в Росгвардии на Северном Кавказе? Блокировали, запустили квадрокоптеры Мавик с теплаком, и давай насыпать 120-ми минами, АГС, и т.п. Или для Северного Кавказа у нас эксклюзивные вечные 90-е годы: БТР-80, бронированная будка на ГАЗ и всё.
    Жизни полицейских ничего не значат? Решили миндальничать, иду на Вы: автомат на автомат.
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: Невский_ЗУ
      В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли.

      Я не понял, а опыт СВО нафиг никому не надо в Росгвардии на Северном Кавказе? Блокировали, запустили квадрокоптеры Мавик с теплаком, и давай насыпать 120-ми минами, АГС, и т.п. Или для Северного Кавказа у нас эксклюзивные вечные 90-е годы: БТР-80, бронированная будка на ГАЗ и всё.
      Жизни полицейских ничего не значат?

      Т.е. вы предлагаете ради одного дома, где засели террористы, раздолбать весь посёлок, где 99,9% населения, нормальные люди. То что в Ингушетии 99, 9% это нормальные граждане РФ знаю не понаслышке, сын там в командировке был.
      1. Невский_ЗУ
        Невский_ЗУ Сегодня, 11:35
        +1
        Цитата: Havoc
        Цитата: Невский_ЗУ
        В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли.

        Я не понял, а опыт СВО нафиг никому не надо в Росгвардии на Северном Кавказе? Блокировали, запустили квадрокоптеры Мавик с теплаком, и давай насыпать 120-ми минами, АГС, и т.п. Или для Северного Кавказа у нас эксклюзивные вечные 90-е годы: БТР-80, бронированная будка на ГАЗ и всё.
        Жизни полицейских ничего не значат?

        Т.е. вы предлагаете ради одного дома, где засели террористы, раздолбать весь посёлок, где 99,9% населения, нормальные люди. То что в Ингушетии 99, 9% это нормальные граждане РФ знаю не понаслышке, сын там в командировке был.

        Ну а с квадрокоптера вести их не судьба? или жужание квадрокоптера Мавика будет нарушать сон мирных граждан?
        1. Havoc
          Havoc Сегодня, 11:48
          +1
          Цитата: Невский_ЗУ
          Цитата: Havoc
          Цитата: Невский_ЗУ
          В результате контртеррористической операции трое полицейских погибли.

          Я не понял, а опыт СВО нафиг никому не надо в Росгвардии на Северном Кавказе? Блокировали, запустили квадрокоптеры Мавик с теплаком, и давай насыпать 120-ми минами, АГС, и т.п. Или для Северного Кавказа у нас эксклюзивные вечные 90-е годы: БТР-80, бронированная будка на ГАЗ и всё.
          Жизни полицейских ничего не значат?

          Т.е. вы предлагаете ради одного дома, где засели террористы, раздолбать весь посёлок, где 99,9% населения, нормальные люди. То что в Ингушетии 99, 9% это нормальные граждане РФ знаю не понаслышке, сын там в командировке был.

          Ну а с квадрокоптера вести их не судьба? или жужание квадрокоптера Мавика будет нарушать сон мирных граждан?

          Вопрос не в квадрокоптерах, вы же предлагаете минометами бить по посёлку.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 12:50
        0
        А таки да, предлагаю, что нужно было пару танков подогнать к дому, где они засели и разобрать этот дом в щебёнку до фундамента, а что ниже фундамента напалмом залить или гранаты кидать до тех пор пока там вообще ничего шевелиться не будет.
  6. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 11:39
    0
    А РИА Новости пишет что им удалось скрыться и идёт поиск